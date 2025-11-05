Trump reduce aranceles a China por fentanilo a 10%, como acordó con Xi

Donald Trump sostuvo que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional vigilarán que China cumpla con su parte del acuerdo.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para reducir de 20 a 10 por ciento los aranceles adicionales a China impuestos como represalia por el tráfico de fentanilo.

“La República Popular de China (RPC) se ha comprometido a tomar medidas significativas para poner fin al flujo de fentanilo a Estados Unidos, incluyendo detener el envío de ciertos productos químicos designados a América del Norte y controlar estrictamente las exportaciones de algunos otros productos químicos a todos los destinos del mundo”, dijo Trump en la orden.

La decisión forma parte clave del acuerdo al que llegaron el mandatario estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, tras encontrase cara a cara el pasado 30 de octubre en Corea del Sur. La medida entrará en vigor el 10 de noviembre, según la orden ejecutiva.

El magnate republicano sostuvo que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional seguirían vigilando que China cumpla con su parte del acuerdo.

“En caso de que la RPC no aplique sus compromisos descritos en la sección 1 de esta orden, podré modificar esta orden según sea necesario”, afirmó Trump.

El pasado 30 de octubre, el Presidente Trump reveló que China aceptó retrasar un año las restricciones a la exportación de tierras raras, mientras que Estados Unidos accedió a reducir inmediatamente un 10 por ciento los aranceles impuestos a productos chinos desde el pasado mes de febrero por el tráfico de fentanilo.

El mandatario estadounidense manifestó su intención de visitar China a principios del próximo año 2026, al tiempo que invitó a su homólogo chino a visitar Estados Unidos. En tanto, el Presidente Xi Jinping afirmó que está dispuesto a seguir trabajando con su homólogo estadounidense para construir una base sólida para las relaciones bilaterales y para crear un ambiente favorable para el desarrollo de ambos países.

Cabe mencionar que previo al encuentro entre ambos líderes, Trump anunció que EU reiniciará sus pruebas nucleares luego de 33 años de no realizarlas. A su vez, recalcó que su país ocupa el primer lugar en armas nucleares, mientras que China está en tercero.