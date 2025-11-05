El sino del aliento

I

Al amanecer

en la serenidad que apunta

sus enigmas palpitantes de dicha;

cuando los arrecifes del sueño

quedaron atrás,

el viento en su tarea incansable,

entre la incertidumbre zigzagueante

de nuestros quehaceres y querencias,

advierte una y otra vez

la ausencia que nos interroga

y desafía.

II

Ese movimiento suyo,

su inestabilidad permanente,

el sortilegio de su fertilidad,

la pronunciación de su paso

de brisa y tormenta;

el dilatado dolor

cuando enceguece la razón

e incendia las palabras

y disemina su ulular

desgarra certezas

y rompe cadenas,

hasta volver

a su minucioso silencio

que acredita la mirada interior,

atenta

al reafirmar el asombro.

III

Es la fe,

el instinto de sobrevivencia,

el aliento del mismo ser humano

en su danza con el tiempo.

IV

Cuando los brazos se juntan,

las manos unidas apuntan

hacia los cielos,

estirando

las raíces

de la tierra;

la misma sangre

de los ríos del cuerpo;

hasta saberse

la espada del corazón

en medio de la guerra:

V

Este viento fresco

es la paz interior.

Rendija

La ideología de un gobierno ¿es el país, es la nación, la República?

Cuál es la experiencia de la historia, y en un régimen democrático, qué implicaciones tiene para el ejercicio del poder que es temporal; es decir, suele cambiar al paso del tiempo, a través de sus procesos políticos, algunos electorales.

México no es una isla, es un puente territorial entre el sur y norte, este y oeste, pueblos originarios, sociedades mestizas, criollas, indígenas, cuya frontera norte colinda con el imperio anglosajón multirracial. México ¿puente civilizatorio o crucifixión?, la elección de su historia está en su presente, en el entendimiento de la hondura civilizatoria que implica la actual coyuntura. La responsabilidad del gobierno es toda y de los ciudadanos también, aunque se haya olvidado o reprimido por la bisagra del temor y la violencia.

Esa coloquial bondad metafísica, abrazos no balazos, derivó en una autorización para multiplicar el crimen. Si el gobierno no logra expresar con contundencia su divorcio con el mismo, la guerra civil será inevitable (ya está presente a baja escala en los altisonantes discursos de la atmósfera política y sus redes) porque la furia contenida resquebraja la esperanza y la justicia tarde o temprano encuentra su propio camino.

Se tiene el carácter, falta que encarne la palabra, sin aislarse más, al estar encadenada a la obstinación de una herencia caduca.

El país no puede seguir dudando del rumbo a elegir, no se trata de votaciones, sino de la vida misma, de la sobrevivencia de una Nación, de sus posibilidades y dignidad.