Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 10:53 pm

Luego de matar a tres personas en Acolman, el youtuber “El Custodio” aseguró que lo hizo en defensa propia.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Tres personas murieron y una más resultó herida durante un ataque armado ocurrido la noche de ayer en el fraccionamiento Rinconada del Valle, en el municipio de Acolman, Estado de México. El presunto responsable fue identificado como Roberto Carlos “N”, conocido en redes sociales como “El Custodio”, quien grabó un video para justificar su acción y lo publicó en YouTube.

De acuerdo con los primero reportes, los hechos ocurrieron sobre el Circuito Valle de Umán, donde el agresor disparó contra un grupo de vecinos. En el lugar quedaron sin vida dos hombres y una mujer, mientras que otra persona fue trasladada con heridas graves al Hospital General de Axapusco para recibir atención médica.

Vecinos del fraccionamiento informaron que las detonaciones comenzaron cerca de la medianoche, por lo que alertaron a las autoridades. Ante las denuncias, los elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al sitio, acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de las víctimas.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indican que las víctimas fueron identificadas como Carla “N”, de 49 años; Guillermo “N”, de 51; y Omar “N”, de 21; quienes eran vecinos del presunto agresor. Asimismo, dieron a conocer que en el lugar se localizaron casquillos percutidos de calibres nueve y 22 milímetros.

En un video difundido en su canal, “El Custodio” aseguró que actuó en legítima defensa, ya que, según su versión, las víctimas intentaban invadir su vivienda y amenazaban con matarlo. Sin embargo, las autoridades municipales descartaron que se tratara de un caso de invasión y señalaron que el conflicto pudo originarse por una disputa previa relacionada con un cajón de estacionamiento.

Testimonios de vecinos refirieron que el altercado comenzó cuando una combi, propiedad de las víctimas, obstruyó parte del acceso a la casa del youtuber, lo que provocó una discusión que terminó en agresión armada. Algunos residentes afirmaron que el presunto responsable era conocido por tener un carácter violento y constantes conflictos con otros colonos.

El titular de Seguridad Pública de Acolman, Omar Olvera Ríos, informó que ante la agresividad del implicado fue necesario desplegar un operativo con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía mexiquense. Pese a los esfuerzos, el sospechoso logró escapar y continúa prófugo.

Las autoridades mantienen resguardada la vivienda de Roberto Carlos “N”, quien presuntamente habría tenido formación en la Policía Bancaria. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si efectivamente existió una agresión previa que justifique la versión del youtuber.

En tanto, peritos de la FGJEM realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron indicios balísticos en la zona del ataque. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

