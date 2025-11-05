El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

Europa Press

04/11/2025 - 11:17 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

RESEÑA ¬ Cómo el sueño de los cavernícolas puede ayudar a dormir mejor hoy en día

Cómo dormimos los latinoamericanos: la crisis del sueño en la era digital

¿Tienes sueños que parecen realidad? Expertos explican las alucinaciones hipnagógicas

Un estudio de la Universidad de Pekín revela que el equilibrio de la microbiota intestinal influye en la calidad del sueño y los trastornos asociados.

MADRID, 4 de noviembre (EUROPAPRESS).- ¿Y si el secreto para dormir profundamente no estuviera en una pastilla, ni en la meditación, sino en tu propio intestino? Cada vez más estudios apuntan a que las bacterias que habitan en nuestro cuerpo podrían tener mucho que decir sobre cómo dormimos. Una nueva investigación da un paso más y revela que el equilibrio -o el caos- de tu microbiota podría estar marcando tus noches en blanco.

El intestino, ese "segundo cerebro" que también controla el sueño

El eje microbiota-intestino-cerebro es una vía fundamental para comprender y, potencialmente, tratar los trastornos del sueño, según expertos de la Universidad de Pekín (China). En concreto, tal y como recoge una revisión exhaustiva publicada en Brain Medicine, el profesor Lin Lu del Sexto Hospital de la Universidad de Pekín y un equipo internacional de colaboradores de instituciones de China y Estados Unidos, ha logrado sintetizar los conocimientos actuales sobre cómo los billones de bacterias que residen en nuestro sistema digestivo influyen directa e indirectamente en nuestros ciclos de sueño-vigilia.

El equipo de investigación examinó la evidencia de estudios clínicos en humanos y modelos animales, revelando patrones consistentes de disbiosis microbiana -un desequilibrio en las comunidades bacterianas intestinales- en personas con trastornos del sueño. En particular, los pacientes con insomnio crónico muestran una menor diversidad microbiana y una abundancia alterada de familias bacterianas específicas en comparación con los controles sanos.

Se observan patrones similares en la apnea obstructiva del sueño, donde la reducción de los niveles de bacterias beneficiosas se correlaciona con la gravedad de la enfermedad.

Al dormir solo seis horas, se tendrá menos de la mitad del tiempo de sueño de una noche de ocho horas. Imagen ilustrativa.
Una nueva investigación da un paso más y revela que el equilibrio -o el caos- de tu microbiota podría estar marcando tus noches en blanco. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Los recientes avances en la investigación del microbioma han trascendido los simples estudios correlacionales para dar paso a investigaciones basadas en hipótesis que revelan conexiones a nivel molecular entre el microbioma y los trastornos del sueño. Estos avances son esenciales para comprender cómo la microbiota influye en el sueño y para desarrollar terapias específicas que permitan tratar eficazmente los trastornos del sueño.

Metabolitos que ayudan (o perjudican) tus horas de sueño

Esta revisión, además, identifica diversas vías biológicas mediante las cuales la microbiota intestinal influye en la regulación del sueño, creando una compleja red de interacciones metabólicas, neurológicas e inmunológicas. Los metabolitos microbianos desempeñan un papel fundamental; los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, han demostrado efectos protectores contra la alteración del sueño en múltiples estudios.

Estos compuestos, producidos mediante la fermentación bacteriana de la fibra dietética, pueden modular la inflamación, fortalecer las barreras intestinales e influir en los sistemas de neurotransmisores esenciales para el sueño. Ensayos clínicos han demostrado que la suplementación con butirato sódico mejora la calidad del sueño en pacientes con colitis ulcerosa activa, mientras que estudios en animales demuestran que el butirato atenúa las respuestas inflamatorias y el deterioro de la memoria inducidos por la privación del sueño.

Los ácidos biliares representan otra clase importante de metabolitos microbianos que afectan el sueño. La investigación revela que el insomnio crónico se asocia con niveles elevados de ácidos biliares primarios, como el ácido murocólico y el ácido norcólico, junto con una reducción de ácidos biliares secundarios, como el ácido isolitocólico, el ácido litocólico y el ácido ursodesoxicólico.

Los ácidos biliares representan otra clase importante de metabolitos microbianos que afectan el sueño. Foto: Freepik

Este patrón se correlaciona con poblaciones específicas de bacterias intestinales, en particular con una menor abundancia de especies de Ruminococcaceae, y puede contribuir al riesgo de enfermedades cardiometabólicas en personas con privación de sueño. Estos hallazgos sugieren que el eje microbiota-ácidos biliares desempeña un papel fundamental en el impacto del insomnio crónico sobre la salud cardiovascular y metabólica.

La microbiota también influye en la producción de neurotransmisores directamente implicados en la regulación del sueño. Ciertas bacterias intestinales, incluidas cepas de Lactobacillus y Bidobacterium, poseen genes que codifican la descarboxilasa del glutamato, la cual facilita la producción de ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor inhibidor primario que promueve el sueño.

Estudios con electroencefalografía han demostrado que la ingesta oral de GABA induce cambios en las respuestas cerebrales, lo que indica que el GABA producido o suplementado a través del intestino puede influir en la actividad del sistema nervioso central y en la arquitectura del sueño.

Además, más del noventa por ciento de la serotonina del cuerpo se sintetiza en el intestino, siendo las bacterias intestinales las principales productoras, especialmente en el intestino neonatal.

La microbiota también inuye en la producción de neurotransmisores directamente implicados en la regulación del sueño. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Las concentraciones de serotonina fluctúan rítmicamente durante el ciclo sueño-vigilia, alcanzando su punto máximo durante la vigilia y sus niveles mínimos durante el sueño REM. Los ratones privados de sueño presentan alteraciones en el metabolismo del triptófano -precursor tanto de la serotonina como de la melatonina-, cambios que dependen del microbioma y se localizan en el intestino.

El tracto gastrointestinal es también la fuente extrapineal más importante de melatonina, con concentraciones hasta cuatrocientas veces superiores a las encontradas en el plasma, lo que subraya el papel crucial del intestino en la regulación de los ritmos circadianos y el sueño.

Cuando la la microbiota se desequilibra

Asimismo, esta revisión examina sistemáticamente las alteraciones microbianas en los principales trastornos del sueño, revelando tanto cambios específicos de cada trastorno como patrones convergentes. En el insomnio, el trastorno del sueño más prevalente, estudios con miles de participantes revelan disminuciones consistentes en géneros bacterianos beneficiosos, junto con cambios en los perles de metabolitos. Un estudio fundamental con seis mil 398 participantes halló diferencias significativas en la diversidad beta microbiana entre pacientes con insomnio crónico e individuos sanos, observándose que el insomnio crónico se asociaba con niveles más bajos de especies específicas de Ruminococcaceae.

Estos cambios bacterianos mediaron la asociación inversa entre el insomnio crónico y las enfermedades cardiometabólicas a través de alteraciones en los ácidos biliares.

En el insomnio, el trastorno del sueño más prevalente, estudios con miles de participantes revelan disminuciones consistentes en géneros bacterianos beneficiosos, junto con cambios en los perles de metabolitos. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

La revisión destaca que los trastornos del sueño suelen acompañar a afecciones neuropsiquiátricas como la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno del espectro autista y las enfermedades neurodegenerativas. En estos casos, las alteraciones de la microbiota intestinal pueden contribuir tanto a la afección psiquiátrica primaria como a los problemas de sueño comórbidos a través de vías inamatorias y de neurotransmisión compartidas. Por ejemplo, ciertos géneros bacterianos, como Blautia, Coprococcus y Dorea, se correlacionan con indicadores de calidad del sueño en pacientes con trastorno depresivo mayor, mientras que Intestinibacter muestra asociaciones tanto con la calidad del sueño como con la gravedad del insomnio.

Nuevo enfoque para tratar el insomnio desde el intestino

De esta forma, este exhaustivo artículo revisado por pares establece el eje microbiota-intestinocerebro como un factor crítico, aunque subestimado, en la regulación del sueño, sintetizando evidencia de diversos trastornos del sueño y afecciones neuropsiquiátricas.

La evidencia convergente de estudios correlacionales, investigaciones mecanísticas e intervenciones terapéuticas indica que la disbiosis de la microbiota intestinal es causa y, a su vez, contribuye a los trastornos del sueño, creando posibles círculos viciosos que perpetúan la mala calidad del sueño y los problemas de salud asociados.

La identificación de alteraciones convergentes en múltiples trastornos del sueño, incluyendo mayores proporciones de Firmicutes/Bacteroidetes, niveles elevados de Actinobacteria y Collinsella, junto con una menor abundancia de géneros beneciosos como Bacteroides, Bidobacterium y Faecalibacterium, sugiere que estos cambios pueden representar bases microbianas comunes o consecuencias del sueño alterado, contribuyendo potencialmente a la inflamación sistémica y la desregulación metabólica que se observan con frecuencia en pacientes con trastornos del sueño.

El intestino, ese "segundo cerebro" que también controla el sueño. Foto: Especial

A medida que la investigación continúa esclareciendo estas complejas interacciones, las intervenciones dirigidas a la microbiota representan una prometedora vía para abordar la carga global de los trastornos del sueño, ofreciendo además benecios potenciales para la salud cerebral general, la función metabólica y la calidad de vida.

La evidencia presentada en esta revisión proporciona una base sólida para el desarrollo de probióticos de precisión, prebióticos optimizados y formulaciones simbióticas personalizadas, adaptadas a trastornos del sueño específicos y a las características individuales de cada paciente.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

+ Sección

Galileo

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
1

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
2

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
3

Mafias factureras

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
4

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
5

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
6

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

7

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

8

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
9

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Más allá de Carlos Manzo.
10

Más allá de Carlos Manzo

11

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
12

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

13

Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Ciclovía Tlalpan
14

La ciclovía de Tlalpan

La historia de las Tiendas del Bienestar
15

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Personas viviendo en las calles
1

Trump va por las personas sin hogar. En Utah ya se prepara un centro para encerrarlos

2

Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
3

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Elecciones 2025
4

#PuntosyComas ¬ En 2027 se renovarán 8 gubernaturas que están en poder de mujeres

Trump cumple con acuerdo y reduce 10% de aranceles a China
5

Trump reduce aranceles a China por fentanilo a 10%, como acordó con Xi

6

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

7

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

8

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
9

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

Un avión de UPS se estrelló dejando un saldo de tres personas muertas y 11 heridas.
10

VIDEOS ¬ Avión se estrella en aeropuerto de Kentucky; hay 3 muertos y 11 heridos

11

Disturbios en el Cereso de Aguascalientes deja al menos tres prisioneros heridos

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
12

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC