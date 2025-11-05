El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Uriel Rivera Martínez, el acosador de Claudia Sheinbaum durante un recorrido por la CdMx, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció este martes la detención de Uriel Rivera Martínez, el sujeto que acosó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando caminaba durante la mañana con rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México (CdMx).

Las autoridades informaron mediante una ficha del Registro Nacional de Detenciones que el hombre de 1.60 metros de estatura y complexión delgada quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, institución adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, luego de ser detenido cerca de las 9:00 horas en la zona centro de la capital del país.