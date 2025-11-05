¿Qué es el Slow travel? La nueva forma de viajar que cada vez es más popular

Redacción/SinEmbargo

05/11/2025 - 7:00 am

Nuevas formas de viajar

Los viajeros buscan sentirse libres y en paz, además de practicar el respeto a los ecosistemas.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Viajar permite conocer nuevos sitios, abrir la mente, maravillarse con paisajes, idiomas, comida y en general culturas diferentes a la del origen de cada persona, aunque es común encontrarse con sitios llenos de personas, hay una forma de viajar en la que se deja de lado la prisa y se toma en cuenta la huella ecológica.

¿Qué es el slow travel?

Hoy, los viajeros buscan destinos de ensueño, inspirándose en una filosofía de viaje más pausada y consciente. Esta evolución, conocida como slow travel, está creciendo con una fuerza notable en América Latina, ofreciendo no solo una nueva forma de explorar, sino también un respiro esencial para el planeta.

Frente al turismo masivo que deja una fuerte huella ecológica, esta forma de viajar despacio promueve el respeto por los ecosistemas, impulsa las economías locales y reduce el impacto ambiental al privilegiar trayectos cortos y estancias más largas.

"El viajero latinoamericano no busca sólo llegar. Quiere sentirse libre, saber que puede detenerse cuando lo desee, sin preocuparse por lo que pueda pasar", explicó Mariana Naccarati, responsable de expansión para Latinoamérica en IATI Seguros, en un comunicado.

La isla de Socotra, en Yemen, guarda árboles de sangre de dragón que crecen retorcidos bajo el sol. En la Patagonia, el viento acompaña rutas que se pierden entre montañas. En Oaxaca, pequeños retiros de bienestar reciben a quienes buscan silencio. Todos estos destinos merecen ser disfrutados sin prisa. La clave para inspirar el slow travel es garantizar que la calma no se vea interrumpida.

¿Qué generaciones contratan seguros de viaje y a dónde viajan las personas?

El perfil de quien contrata un seguro también ha cambiado. El 60 por ciento pertenece a generaciones mayores, pero la Generación Z crece con fuerza. En promedio, los contratantes tienen entre 25 y 45 años, la mayoría mujeres, y prefieren pólizas que incluyen asistencia médica y cancelación. Viajar solo también se volvió parte del estilo de vida moderno, ya que siete de cada diez seguros se contratan para viajes individuales.

España e Italia siguen siendo los destinos más elegidos, aunque cada vez más viajeros se animan a explorar lugares como Islandia, Japón o los Andes peruanos. México, además, vive su propio auge. Más personas salen del país y lo hacen con conciencia y previsión, lo que ha impulsado un crecimiento de doble dígito en la contratación de seguros.

