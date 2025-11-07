¿Qué hacer? Juan Gabriel, libros y Giselle este fin de semana en la Ciudad de México

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 7:00 am

Agenda de este fin de semana

La Ciudad de México tiene mucho qué ofrecer cada fin de semana y en esta ocasión resalta Juan Gabriel y un par de ferias del libro, acá te compartimos información. 

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Este fin de semana hay varias actividades, entre ellas esta la proyección del concierto de Juan Gabriel, pero te compartimos también otras opciones para disfrutar de estos días en la capital mexicana.

Juan Gabriel en el Zócalo

El próximo sábado 8 de noviembre a las 8 de la noche, Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local, proyectarán el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes que se realizó en 1990, un momento inolvidable para el artista mexicano y sus seguidores.

Esta proyección incluirá tomas nunca antes vistas, del propio archivo personal del Divo de Juárez, y que también son parte de la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, dirigida por María José Cuevas que está disponible en Netflix.

¿Dónde? Zócalo capitalino (Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada sin costo.

Giselle

La Compañía Nacional de Danza presenta Giselle en el Palacio de Bellas Artes. Este ballet nos lleva a una tranquila aldea, en la que Giselle está feliz porque ama y cree ser correspondida. Hilarión, el guardabosques, prendado de ella, la trata de persuadir diciéndole que su amado Albrecht la engaña, que no es un aldeano sino un noble disfrazado. Hilarión encuentra la espada blasonada de Albrecht y queda convencido de que éste oculta su verdadera identidad.

La función de este fin de semana es el domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas.

¿Dónde? Palacio de Bellas Artes
¿Cuánto? Luneta 1 tiene un costo de 900 pesos, Luneta 2 su costo es de 800 pesos, el anfiteatro bajos 700 pesos y anfiteatro altos 650 pesos, mientras que la Galería, 300 pesos. Descuentos: 50 por ciento a adultos mayores, maestros y estudiantes.

Giselle
La Compañía Nacional de Danza presenta Giselle. Foto: palacio.inba.gob.mx

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Del 7 al 17 de noviembre, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil acercará a los niños y jóvenes a la lectura con talleres, narraciones, libros, por supuesto, y más sorpresas.

¿Dónde? “La Milla”, primera sección del Bosque de Chapultepec
¿Cuánto? Acceso sin costo.

Feria del Libro Comestible

La primera edición de la Feria del Libro Comestible se realizará este 7, 8, 9 de noviembre y reunirá a 25 expositores, entre ellos las editoriales Alacraña, Anchoa Magazine, Ate con queso, por mencionar algunas. Esta Feria es idea de la librería Gallina de Guinea y el sello Novo.

Este es el lugar para encontrar recetarios y todos los textos relacionados a la cultura alimentaria. Se realizará de 11:30 de la mañana a las 7:30 de la noche.

¿Dónde? General Aureliano Rivera 4, Col San Ángel, Ciudad de México.
¿Cuánto? Entrada sin costo.

Eurojazz 2025

El Eurojazz regresa a las áreas verdes del Cenart y se realizará del 9 al 23 de noviembre, los sábados y domingos de 13 a 17 horas. Este 9 de noviembre se presenta Córas Trio a las 13 horas; integrado por Kevin McCullagh (violín y electrónicos), Paddy McKeown (guitarra y electrónicos) y Conor McAuley (percusiones), este grupo forma parte de una nueva generación creativa de músicos que explora cómo la interpretación de la música tradicional se relaciona con la experiencia del siglo XXI.

A las 17 horas del 9 de noviembre se presentará Yvonne Moriel. La saxofonista Yvonne Moriel acaba de ser galardonada con el Austrian Jazz Price como Mejor Artista Revelación y su cuarteto Sweetlife también está dando de qué hablar gracias a su mezcla de jazz con dub y electrónica.

¿Dónde? Cenart (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo.

Eurojazz 2025
Este fin de semana inicia el Eurojazz. Foto: Cenart

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

