Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

"En el nuevo régimen la oposición de ultraderecha no encuentran la solución política que es autocriticarse, refundarse, y acudir a las elecciones. Quieren otra cosa: una invasión del ejército estadounidense, como también en estos días aseguró la cadena de televisión gringa NBC, una desestabilización por medio de la violencia extrema, que los jóvenes de una inexistente generación Z les sirvan como carne de cañón. Ojalá esté equivocado".

Fabrizio Mejía Madrid

06/11/2025 - 12:04 am

Esta es la historia de tres sombreros. El primero apareció en la convocatoria a una marcha de una supuesta Generación Z en la que se autodefine con una vaguedad: “No somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que se cansó de agachar la cabeza”. El segundo sombrero es el del asesinado Alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán, que bautizó a su programa para recibir quejas ciudadanas como “Nochecitas del Sombrero”. Y el tercero es el que se puso Ricardo Salinas Pliego para repetir sus negativas a pagar impuestos. Los tres sombreros están ligados. Esta columna trata de pensar qué pudo suceder para que los tres terminaran en el remolino de una marcha, un homicidio, y un evasor de impuestos. 

Empecemos por la organización política llamada Generación Z. Esta organización expidió una convocatoria contra Claudia Sheinbaum sin ninguna demanda clara, sólo generalidades, diciendo “Estamos hartos de la misma historia, del mismo abuso y de la misma corrupción. Hartos de la misma mierda que lleva décadas repitiéndose con nombres distintos y los mismos resultados”. Tal parece que quien redactó este manifiesto no ve una ruptura histórica ocurrida en 2018 y la consolidación de un nuevo régimen en 2024. No puede ver resultados distintos por el cambio en la política económica que sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos en tan sólo seis años. No puede ver el cambio radical en las condiciones de vida de los jóvenes, quienes para el PRIAN eran “ninis”, que ni estudian ni trabajan comparado con los Programas de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y el programa Jóvenes escribiendo el futuro, es decir, una inversión en los jóvenes de 67 mil millones de pesos para primaria, secundaria, y educación superior. La construcción de 209 universidades en los gobiernos de Andrés Manuel y Claudia tampoco parece importarle a quien redactó aquello de que es “la misma mierda”. Tampoco le parece importante la vinculación de los 3.2 millones de jóvenes con los empleos a través de Construyendo el Futuro que tuvo un porcentaje de contratación, es decir, que pasaron de ser ayudantes a ser empleados, del 70 por ciento. No le parece relevante tampoco que sea un programa que llegó a dos mil 468 municipios, es decir, que sólo no llegó en 10. Esto que es un cambio muy serio en la forma en que el Estado mexicano invierte en sus jóvenes, no parece serlo para esta organización. El manifiesto de Gen Z que presume no “tener ideología” es interesante precisamente por la ideología que le subyace: si dices que todo es lo mismo y te declaras harto, estás obviando el cambio de régimen, el cambio de política económica, y sobre todo los programas sociales no condicionados como las becas para estudiar y conseguir empleo. ¿Qué jóvenes podrían escribir algo tan superficial? Alguien que no considera la realidad, sólo la ideología. Alguien que no utiliza ni conoce sus derechos sociales no condicionados. Alguien que usa la idea de “generación”, es decir, un año de nacimiento, para encubrir que tiene una situación de privilegios contra la mayoría de los jóvenes en este país. 

Por supuesto que no deja de resultar curioso que esta organización política utilice un símbolo del anime como One Piece en la figura de la calavera con sombrero de paja, que es la de un grupo de piratas animados. Es como se quisiera emular a otros movimientos que han usado la misma imagen como en Nepal en semanas recientes. Pero las realidades de Nepal y de México no podrían ser más distantes, a pesar de que vean los mismos dibujos de manga. Hay que saber qué pasó en Nepal. Es un país que los Estados Unidos ve como una contención a China. Es un país que tenía una monarquía de 240 años de existencia que masacró durante 10 años a una guerrilla maoísta que se le oponía y al Frente Unido Popular, su forma de organización rural. La mayoría de los jóvenes de Nepal tuvo que emigrar a Arabia Saudita o Catar para conseguir empleos. Desde 1996, EU, Europa, y la India ayudaron a sostener la monarquía absoluta en Nepal hasta 2007, no obstante que en 2001 el propio príncipe heredero asesinó al resto de la familia real, se suicidó, y posibilitó la llegada de su hermano al trono, el único que quedó vivo. Seis años después de esta crisis de la monarquía, Nepal se convirtió en una República con un acuerdo de paz y la incorporación de la guerrilla al ejército bajo una nueva Constitución. El 4 de septiembre de este año el Primer Ministro de Nepal mandó cancelar varias redes sociales. Esto motivó las protestas de quienes se vieron como Generación Z, no porque extrañaran mucho el Facebook o el Instagram sino porque de los pocos jóvenes con empleo, estos dependen de su trabajo en línea. Las protestas fueron orientadas hacia la violencia y se incendiaron las casas del Primer Ministro y el Presidente, el Parlamento, y la sede del Partido Comunista. La esposa del exprimer ministro fue asesinada. Los manifestantes abrieron entonces todas las cárceles y los presos se incorporaron a la violencia generalizada. La estación del teleférico fue incendiada. Después de todo esto, la violencia de la Generación Z empezó a pedir la restauración de la monarquía. Luego, insólitamente, se usó una red para gamers, Discord, para elegir una Primera Ministra interina hasta que se de la elección en marzo del año entrante. El ejército aceptó una designación por redes sociales como si fuera una elección legal. La estrambótica historia de Nepal no tiene nada que ver con la de México, pero sospecho que usar la idea de la Generación Z contiene un deseo de emular la violencia generalizada y la designación digital de las autoridades. Ya se ven los mexicanos de Twitter decidiendo que nos presida Lilly Téllez o Simón Levy. Ya se ven los influencers accediendo a puestos que antes eran de elección popular. Ya se ve Ricardo Salinas Pliego decidiendo sus amparos por sondeos en Twitter. El hecho de que en Nepal esos jóvenes acabaran pidiendo el regreso de la monarquía que fue brutal en sus 240 años, habla de una desinformación profunda de la nueva generación, sus rasgos manipulables por actores sociales del viejo régimen, y una despolitización que aflige. 

Sobre este primer sombrero, el de la Generación Z, hay algo más que apuntar. La idea de las generaciones, es decir, de gente definida por su fecha de nacimiento, es un elemento de despolitización bastante útil en crisis políticas porque trata de borrar que ese mismo grupo de edad contiene clases sociales. ¿Qué tiene que ver un jóven que se queja en Facebook de su propio aburrimiento con uno en Veracruz que cobra su beca y, de pronto, tiene un reconocimiento familiar y social por trabajar y estudiar. En el caso de Nepal, lo de la generación quizás pegó porque efectivamente los jóvenes dependían para trabajar de las redes y estaban en contacto con los millones obligados a emigrar a Asia Central por una guerra de una década. Pero, de todos modos, la despolitización que permitió la violencia extrema y los llamados a restaurar a un rey, no los justifica nada. 

Ahora bien: la clasificación de las generaciones que se usan para definir a la generación Z es un invento de dos señores de Yale, Niel Howe y William Strauss. Según su “teoría” hay varios tipos de personas que se van sucediendo en la historia impulsados por quién sabe qué motor. Es una teoría muy divertida pero no es real. Según esto, habría generaciones individualistas o colectivistas nomás por pura sucesión de modas, sin importar el modelo económico y la ideología dominante. Habría nómadas y espirituales. Habría, en fin, generaciones de profetas, por ejemplo. Si la historia es un guión de Netflix, voy de acuerdo, pero acá hay actores políticos, sistemas de dominación, ideologías y prácticas políticas que no son espontáneas como las generaciones de Howe y Strauss. Pero son de Yale, como Zedillo. Así, ellos son los que le pusieron nombre a la Generación X o Z. Es decir, muy libres los jóvenes de protestar pero están asumiendo una etiqueta que les propinaron dos señores en Yale en un libro publicado en 1991. Quisiera ver si los mexicanos que se reivindican como actores políticos en términos de la generación Z están de acuerdo con sus creadores de Yale. Según estos señores la Generación Z es: “sobreprotegidos, conformistas, cautelosos, y centrados en la salud mental”. No sé si estén de acuerdo los jóvenes nacidos entre 1995 y 2012. De la mía, la X, nacidos entre 1965 y 1980, estos teóricos de la generación espontánea dicen: “pragmáticos y escépticos”. Nada más fuera de la realidad. No definida por una fecha de nacimiento como carta astral ni tampoco por consumo de las modas durante una época, sino por una serie de experiencias políticas, mi generación es la del CEU, la del fraude 1988, el desafuero, y las victorias de 2018 y 2024. Son experiencias, prácticas, y memorias que identifican políticamente a un grupo de personas. No nos definimos por la fecha de nacimiento: ni que la historia fuera un horóscopo.    

Así llega volando el siguiente sombrero, el del asesinado Alcalde de Uruapan. Tras su asesinato, un grupo de manifestantes ingresaron al Palacio de Morelia, capital del estado y vandalizaron lo que pudieron, arrojando bombas molotov al interior, y rompiendo vidrios. Cuando se le filmó a uno de los encapuchados para subir su testimonio a redes sociales dijo: “Esto no es sólo por Carlos Manzo, sino por los impuestos”. Un día después se presentó la misma situación en Apatzingán. Por supuesto, estos actos de salvajismo se hacen para la cámara y su destino son las redes sociales que los viralizarán como demostraciones de la debilidad de las autoridades. Es entonces que se empieza a hablar de Estado fallido y vienen los imperialistas de siempre, la ultraderecha de EU y España, a tratar de “ayudar”. De inmediato, el Embajador boina verde de los Estados Unidos, Christopher Landau, posteó en X su injerencismo: “Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”. La vocera de la ultraderecha en España, Cayetana Álvarez de Toledo, siguió todavía privada de dolor porque su rey no fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum: “Exige disculpas a España por los muertos de hace 500 años cuando debería ofrecerlas ella por los mexicanos que mueren hoy. Carlos Manzo, joven y valiente Alcalde de Uruapan, última víctima de la violencia que desangra México”. Nunca vimos a la Embajada de Estados Unidos o los voceros de Franco en España protestar por los asesinatos de los 29 presidentes municipales mexicanos durante el sexenio del espurio, cuatro de ellos de Michoacán. No los vimos preocupados por cómo se sextuplicó la violencia de las ejecuciones en el gobierno del espurio Calderón y el de Peña Nieto: de dos mil 819 en 2007 a casi 17 mil en 2011. No los escuchamos decir nada cuando el 7 de septiembre de 2006 La Familia Michoacana tiró las cabezas de sus enemigos Los Zetas en una pista de baile de Uruapan llamada “Luz y Sombra”. Tampoco cuando alguien interesadamente metió a la población civil el 15 de septiembre de 2008 cuando echó granadas a la celebración de la Independencia en Morelia.    

En el salvajismo en el Palacio de Morelia como en la toma de carreteras de los supuestos campesinos del maíz, se han identificado a prianistas: Mauricio Hernández Salmerón y Raúl Meza Avance, integrantes del grupo Revolución Social vinculado al PRI; el exmagistrado federal Froilán Muñoz; y Alan Juárez, actual Director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia, afiliado al PAN. Algunos de ellos atacaron también las obras del teleférico cuya construcción el propio Alcalde asesinado, Carlos Mazón, había condicionado por mayor presupuesto a su municipio. Pero también el teleférico fue una de los blancos del ataque en Nepal. Pero me quedo con la declaración de una de los encapuchados: “Esto no es sólo por Carlos Manzo, sino por los impuestos”. 

Y así llegamos a Ricardo Salinas Pliego. Un día después del asesinato del Alcalde de Uruapan, en el 75 aniversario de Elektra, el evasor dijo: “Uno de mis colaboradores me entregó un sombrero como homenaje a la lucha del Alcalde silenciado por Morena en Michoacán, Carlos Manzo, y en representación de millones de mexicanos que trabajan en el campo. A muchos no les sorprenderá, pero hoy por la mañana nos informaron que, en lugar de perseguir a los criminales que acabaron con la vida del Alcalde, los Gobiernicolas están persiguiendo a los ciudadanos que se manifestaron libremente un día después, en las calles y redes sociales”. ¿Qué tenía que ver el encapuchado del ataque en Morelia con Salinas Pliego? ¿Por qué habló de impuestos y se fue a incendiar una puerta? 

Tal parece que una parte de la oposición piensa ya en actuar con violencia frente a un Estado que ha recuperado algo de los perdido en treinta años de destrucción y saqueos. En el nuevo régimen la oposición de ultraderecha no encuentran la solución política que es autocriticarse, refundarse, y acudir a las elecciones. Quieren otra cosa: una invasión del ejército estadounidense, como también en estos días aseguró la cadena de televisión gringa NBC, una desestabilización por medio de la violencia extrema, que los jóvenes de una inexistente generación Z les sirvan como carne de cañón. Ojalá esté equivocado. 

Fabrizio Mejía Madrid

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

+ Sección

Galileo

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Mafias factureras

2

Senado recibe la primera renuncia de un Juez elegido mediante la elección judicial

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
3

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
4

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
5

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.
6

EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
7

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

Jóvenes de Michoacán rechazan uso político de sus movilizaciones.
8

Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Christopher Landau, exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, se ha convertido en uno de los principales promotores de la nueva ofensiva diplomática de Washington en América Latina. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, ha emprendido una serie de ataques y presiones hacia gobiernos que no se alinean con la visión trumpista, entre ellos México, Venezuela y Colombia, reeditando el tono intervencionista que marcó su primera etapa en el país.
9

CLOSE UP ¬ Landau se vuelve “comandante” de la policía política global del trumpismo

La SSPC detuvo el día de hoy en Culiacán, Sinaloa, a Daniel “N” de ciudadanía estadounidense, quien buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
10

Autoridades detienen a "El Dany" en Culiacán; es de los capos más buscados por el FBI

11

Adán Augusto es sorprendido, otra vez, viendo contenido deportivo en plena sesión

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
12

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
13

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

Gracia Quiroz
14

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Ciclovía Tlalpan
15

La ciclovía de Tlalpan

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Plantación de limones en Michoacán
1

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
2

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

3

Adán Augusto es sorprendido, otra vez, viendo contenido deportivo en plena sesión

Christopher Landau, exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, se ha convertido en uno de los principales promotores de la nueva ofensiva diplomática de Washington en América Latina. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, ha emprendido una serie de ataques y presiones hacia gobiernos que no se alinean con la visión trumpista, entre ellos México, Venezuela y Colombia, reeditando el tono intervencionista que marcó su primera etapa en el país.
4

CLOSE UP ¬ Landau se vuelve “comandante” de la policía política global del trumpismo

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.
5

EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

Jóvenes de Michoacán rechazan uso político de sus movilizaciones.
6

Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
7

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
8

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

9

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
10

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla para prevenir a la ciudadanía del descenso de la temperatura en seis alcaldías.
11

Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CdMx

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
12

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"