Fernando Galindo, transportista desaparecido en el Edomex, es localizado con vida

Tres sujetos fueron detenidos tras la localización con vida del transportista Fernando Galindo Salvador, cuya desaparición originó bloqueos en la autopista México-Querétaro.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía del Estado de México (Edomex) informó el martes que Fernando Galindo Salvador, cuya desaparición generó bloqueos en la autopista México-Querétaro, fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud, luego de ser privado de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec.

Por medio de una publicación en X, la Fiscalía mexiquense explicó que como resultado de actos de investigación, el hombre de 69 años de edad fue ubicado, mientras que tres sujetos fueron detenidos, entre ellos, un hombre identificado como Nery "N", alias "El Moto", quien fue señalado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

“Es el encargado de ese grupo de ‘alinear’ a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes”, señaló la Fiscalía del Estado de México, además de precisar que estas acciones se dieron en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

La #FiscalíaEdoméx informa que, como resultado de actos de investigación fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud F.G.S., a quien privaron de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, Estado de México. En el marco de las acciones para su… pic.twitter.com/WxnTvaP90Z — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 5, 2025

El pasado 3 de noviembre, un grupo de manifestantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana bloqueó la autopista México-Querétaro, a la altura de Jilotepec, con dirección a la Ciudad de México (CdMx), para exigir la localización de Fernando Galindo Salvador.

Los transportistas no sólo reclamaron por la reaparición de su compañero, sino que exigieron al Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, poner un alto a los actos de extorsión, robos y desapariciones de dicho gremio, por lo que se establecieron en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

La convocatoria alcanzó a grupos de transportistas de los municipios de Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Lerma, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, entre otros, quienes se solidarizaron con los familiares, amigos y compañeros del hombre de 69 años de edad.

En este sentido, la Fiscalía del Estado de México emitió una ficha de búsqueda por el caso de Fernando Galindo Salvador, ya que en fechas recientes se han reportado tres desapariciones de conductores del transporte en la región de Jilotepec. No obstante, dos de ellos fueron rescatados con vida.

Bernardo Aldana Becerril, de 38 años, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes de México (ACME) en Jilotepec, fue hallado con vida luego de que un grupo de manifestantes exigió su localización el pasado 22 de julio durante más de siete horas en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y Arco Norte.

Asimismo, el 25 de agosto, transportistas, familiares y vecinos llevaron a cabo bloqueos en la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México (CdMx), a la altura del municipio de Soyaniquilpan, para exigir a la Fiscalía del Estado de México la localización de Carlos Cornelio Ortega, de 25 años, quien desapareció el 22 de agosto por negarse a pagar una extorsión.