Fernando Galindo, transportista desaparecido en Estado de México, es localizado vivo

Redacción/SinEmbargo

05/11/2025 - 5:50 am

Fernando Galindo Salvador, transportista del Estado de México

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Tres sujetos fueron detenidos tras la localización con vida del transportista Fernando Galindo Salvador, cuya desaparición originó bloqueos en la autopista México-Querétaro.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía del Estado de México informó el martes que Fernando Galindo Salvador, cuya desaparición generó bloqueos en la autopista México-Querétaro, fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud, luego de ser privado de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec.

Por medio de una publicación en X, la Fiscalía mexiquense explicó que como resultado de actos de investigación, el hombre de 69 años de edad fue localizado, mientras que tres sujetos fueron detenidos, entre ellos, un hombre identificado como Nery "N" alias "El Moto", quien fue señalado como integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

“Es el encargado de ese grupo de ‘alinear’ a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, para lo cual privaba de la libertad a sus líderes”, señaló la Fiscalía del Estado de México, además de precisar que estas acciones se dieron en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El pasado 3 de noviembre, un grupo de manifestantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana bloquearon la autopista México-Querétaro, a la altura de Jilotepec, con dirección a la Ciudad de México (CdMx), para exigir la localización de Fernando Galindo Salvador.

Los transportistas no sólo reclamaron por la reaparición de su compañero, sino que exigieron al Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, poner un alto a los actos de extorsión, robos y desapariciones de dicho gremio, por lo que se establecieron en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

La convocatoria alcanzó a grupos de transportistas de los municipios de Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Lerma, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, entre otros, quienes se solidarizaron con los familiares, amigos y compañeros del hombre de 69 años de edad.

En este sentido, la Fiscalía del Estado de México emitió una ficha de búsqueda por el caso de Fernando Galindo Salvador, ya que en fechas recientes se han reportado tres desapariciones de conductores del transporte en la región de Jilotepec. No obstante, dos de ellos fueron rescatados con vida.

Bernardo Aldana Becerril de 38 años, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes de México (ACME) en Jilotepec, fue localizado con vida luego de que un grupo de manifestantes exigió su localización el pasado 22 de julio, durante más de siete horas, en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca y Arco Norte.

Asimismo, el 25 de agosto, transportistas, familiares y vecinos llevaron a cabo bloqueos en la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México (CdMx), a la altura del municipio de Soyaniquilpan, para exigir a la Fiscalía del Estado de México la localización de Carlos Cornelio Ortega de 25 años, quien desapareció el 22 de agosto por negarse a pagar una extorsión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

+ Sección

Galileo

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
1

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
2

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
3

Mafias factureras

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
4

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

Zohran Mamdani, Alcalde electo de Nueva York
5

Zohran Mamdani desafía a Donald Trump en su discurso de victoria como Alcalde de NY

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
6

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
7

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
8

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

9

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
10

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

11

Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli
12

Israel lamenta elección de Mamdani en Nueva York. Lo señala como "seguidor de Hamás"

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
13

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Personas viviendo en las calles
14

Trump va por las personas sin hogar. En Utah ya se prepara un centro para encerrarlos

15

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli
1

Israel lamenta elección de Mamdani en Nueva York. Lo señala como "seguidor de Hamás"

Zohran Mamdani, Alcalde electo de Nueva York
2

Zohran Mamdani desafía a Donald Trump en su discurso de victoria como Alcalde de NY

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
3

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

Personas viviendo en las calles
4

Trump va por las personas sin hogar. En Utah ya se prepara un centro para encerrarlos

5

Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
6

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Elecciones 2025
7

#PuntosyComas ¬ En 2027 se renovarán 8 gubernaturas que están en poder de mujeres

Trump cumple con acuerdo y reduce 10% de aranceles a China
8

Trump reduce aranceles a China por fentanilo a 10%, como acordó con Xi

9

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

10

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

11

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
12

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY