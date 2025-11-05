Un atropello intencionado deja 5 heridos en Francia; el sospechoso ya está detenido

Europa Press

05/11/2025 - 8:18 am

Al menos cinco personas resultaron heridas tras un atropello intencionado en la isla de Oléron, situada en el departamento del Charente Marítimo, Francia.

Christophe Sueur, Alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, explicó que el conductor atropelló de forma deliberada a "todas las personas a las que pudo encontrar".

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS).- Al menos cinco personas resultaron heridas este miércoles tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, situada en la costa atlántica del departamento del Charente Marítimo, Francia, un suceso que llevó a las autoridades a abrir una investigación en torno al incidente, sin que por ahora haya más detalles.

El Ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó que "un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus d'Oléron". "Dos víctimas están en estado grave y hay otros tres heridos", escribió en su cuenta en la red social X, antes Twitter.

 "El sospechoso ha sido detenido por los gendarmes. Hay una investigación abierta", aseguró, antes de resaltar que se desplazó al lugar a petición del Primer Ministro, Sébastien Lecornu.

El Alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, apuntó en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló "de forma deliberada" a "todas las personas a las que pudo encontrar", tras lo que "prendió fuego intencionadamente a su vehículo". Asimismo, recalcó que el hombre "es conocido" por la Gendarmería por "problemas de alcoholemia", entre otros.

Por su parte, el Fiscal en La Rochelle, Arnaud Laraize, manifestó en declaraciones al diario francés Le Figaro que las acciones del sospechoso fueron "voluntarias" y especificó que "en el momento de su detención, gritó 'Dios es el más grande'".

 "Sin embargo, el móvil no ha sido confirmado. Es algo que deberá determinar la investigación", sostuvo Laraize, quien afirmó que la pesquisa fue abierta por intento de asesinato, sin que la Fiscalía Antiterrorista esté implicada por ahora en las investigaciones.

El líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, subrayó en su cuenta en X que "el autor de esta violencia ciega y deliberada debe hacer frente a una pena ejemplar", antes de desear una rápida recuperación a todos los heridos en el atropello.

