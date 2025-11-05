La Conago condena agresión a Claudia y llama a erradicar violencia contra las mujeres

Las y los gobernadores condenaron la agresión contra la Presidenta y reivindicaron la construcción de un México en el que la igualdad sustantiva sea una realidad palpable.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) condenó esta mañana la agresión de la que fue objeto el día de ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx), cuando un sujeto la abordó por detrás para acosarla.

"Las gobernadoras y los gobernadores que integramos la Conferencia Nacional de Gobernadores condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y manifestamos nuestro total respaldo, solidaridad y respeto hacia su persona y su investidura", señalaron en un pronunciamiento.

La Conago lamentó el hecho de que en la actualidad las mujeres, incluso aquellas que ejercen cargos públicos de alta responsabilidad, como la investidura presidencial, sigan padeciendo actos de acoso y machismo que lesionan sus derechos e integridad física con distintas formas de violencia "que no sólo ofenden y lastiman", sino que demuestran el largo trecho que tiene que recorrer la sociedad mexicana en materia de igualdad y equidad de género.

Desde la CONAGO condenamos cualquier agresión a las mujeres, en este caso la agresión hacia la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) pic.twitter.com/CSkOaNFYHG — CONAGO (@CONAGO_oficial) November 5, 2025

Asimismo, deploró el acto que padeció Sheinbaum Pardo y sostuvo que dichas conductas no tienen cabida en la sociedad mexicana.

"Erradicar estas conductas debe ser una prioridad nacional. Cualquier intento de intimidar, denigrar o violentar a una mujer, sin importar su posición o ideología, atenta contra los principios democráticos. el respeto, y la igualdad que todas y todos debemos defender", enfatizó la agrupación de mandatarias y mandatarios.

Las y los gobernadores aprovecharon la ocasión para hacer hincapié en la importancia que tiene la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como lo fundamental que son los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.

Para esta instancia de coordinación interestatal, esta Ley representa una herramienta fundamental para "proteger la integridad y privacidad de las mujeres que nos compromete a seguir fortaleciendo su aplicación y alcance en todos los estados del país".

Por último, las y los firmantes del posicionamiento reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, así como con la erradicación de toda forma de agresión, acoso o violencia.

Las y los gobernadores que conforman la Conago exhortaron a la ciudadanía a unir esfuerzos para que México sea un país libre de violencia contra las mujeres, en el que prevalezcan la empatía, la justicia y la equidad, "porque una agresión contra una mujer es una agresión contra todas".

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein denunció penalmente el acoso del que fue víctima ayer en la Ciudad de México. “Mi reflexión es que si no presento delito, ¿en qué condición quedan las mujeres mexicanas?” Anunció que comenzará una campaña contra este delito e… pic.twitter.com/prLr9UZksl — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 5, 2025

Claudia Sheinbaum denunció penalmente el acoso del que fue víctima ayer. “Mi reflexión es que si no presento delito [denuncia], ¿en qué condición quedan las mujeres mexicanas?”, enfatizó la titular del Ejecutivo, a la par que dio a conocer el inicio de una campaña contra este delito para que se revise, además, legislación en la materia en todas las entidades de la República.