Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

La Opinión

05/11/2025 - 1:30 pm

Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cierre del Gobierno en EU continúa: demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo

El cierre del Gobierno de EU da oportunidad a Trump para despedir a 750 mil empleados

El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

Donald Trump está envuelto en un ambiente que huele a derrota. Anoche, Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, eligió a Zohran Mamdani, un joven migrante y socialista, como su próximo Alcalde. A esto se suma la desaprobación récord del Presidente en las encuestas, el cierre de gobierno –que ya es el más largo en la historia de ese país–, y ahora el hambre, pues casi 42 millones de personas de bajos ingresos han perdido sus cupones de alimentos.

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 5 de noviembre (LaOpinión).- Desde el 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ya pasó del mes.

Aunque un Juez federal ordenó a la administración Trump emplear fondos de emergencia para pagar por los cupones en noviembre, no se ha podido evitar la interrupción inmediata de los beneficios, que podrían tardar semanas en reanudarse.

A esta crisis se agrega la Ley Integral de Reforma Alimentaria, aprobada por el Congreso a principios de este año, que reduciría el presupuesto del SNAP en 287 mil millones de dólares durante la próxima década; y la imposición de nuevos requisitos laborales para determinar la elegibilidad, que complicará más la obtención de estos beneficios.

Durante la videoconferencia: “42 millones de estadounidenses perderán la asistencia alimentaria en noviembre debido al cierre del gobierno”, organizada por American Community Media (ACoM), Jamie Bussel, del programa de la Fundación Robert Wood Johnson, dijo que el SNAP es el programa contra el hambre más grande del país, creado durante la Gran Depresión, y nunca se había visto interrumpido de esta manera.

“El programa WIC [siglas en inglés de Women, Infants, and Children] es otro programa federal de alimentación y nutrición de vital importancia que proporciona alimentos, fórmula, educación nutricional, apoyo a la lactancia materna y una amplia gama de servicios de salud a mujeres embarazadas, en periodo de posparto, bebés y niños pequeños”, dijo.

Señaló que esta crisis no se debe a la falta de fondos en el Congreso, sino a que los legisladores priorizan la política sobre las personas, en lugar de alimentarlas.

“Son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros veteranos quienes se ven atrapados en este estancamiento político”, apuntó.

Johnson subrayó que con la interrupción del financiamiento para SNAP y WIC, todos los estadounidenses sufrirán.

“Las familias pasarán hambre. Los millones de personas que participan en SNAP no tendrán los recursos para garantizar una alimentación adecuada durante el mes, y esto incluye a niños, familias, personas con discapacidades, adultos mayores, veteranos y más de siete millones de bebés y familias que participan en el programa WIC”, alertó.

Dijo que las economías locales también se verán perjudicadas, ya que las compras con SNAP representan hasta el 15 por ciento del total de las ventas de supermercados; y particularmente las zonas rurales se verán gravemente afectadas.

“Es probable que los bancos de alimentos colapsen por completo. Y si bien nuestros sistemas de asistencia alimentaria de emergencia son vitales en Estados Unidos, no reemplazan el programa SNAP”, adelantó.

Indicó que por cada comida que un banco de alimentos puede proporcionar, el programa SNAP otorga nueve.

“Por lo tanto, los bancos de alimentos no pueden reemplazar lo que hace SNAP, y las repercusiones son enormes. Cuando los niños dejan de ser elegibles para recibir SNAP, es probable que pierdan su elegibilidad para otros programas de alimentación, como el Programa de Almuerzo y Desayuno Escolar, y los programas de alimentación de verano”, reflexionó.

Repercusiones en California

Joseph Llobrera, director superior de Investigación de políticas de asistencia alimentaria del Center on Budget and Policy Priorities, dijo que en California se distribuyen más de mil millones de dólares en beneficios del SNAP cada mes, ayudando a más de cinco millones de californianos a obtener los alimentos que necesitan.

“Eso representa a uno de cada siete en el estado. Y esa es sólo la crisis inmediata del cierre del gobierno que estamos viendo, la cual interrumpirá los beneficios en noviembre”, comentó.

A esto –añadió– hay que agregarle nuevas reglas, generadas en parte por la perjudicial Ley de reconciliación republicana promulgada en julio pasado, lo que eliminará la elegibilidad para millones de personas en los próximos meses y años.

Precisó que con respecto al SNAP, lo redujo en 187 mil millones hasta 2034, lo que representa un recorte del 20 por ciento, el mayor en la historia del programa.

“Estimamos que, a nivel nacional, alrededor de cuatro millones de personas, incluyendo un millón de niños, perderán la totalidad o una parte sustancial de la asistencia alimentaria cuando las disposiciones entren en vigor en los próximos años”, lamentó.

Dijo que la nueva Ley recorta drásticamente la financiación federal para los programas estatales del SNAP, obligándolos a asumir costos inasequibles y arriesgándose a recortes drásticos, o incluso a que algunos estados suspendan el programa por completo.

“La mayoría de los estados afrontarían costos de entre el cinco y el 15 por ciento del total de los costos de los beneficios. Para que se hagan una idea de la magnitud de estos costos, en California, una contrapartida del cinco por ciento equivale a 600 millones de dólares al año, y una del 15 por ciento a mil 800 millones de dólares al año”, advirtió.

Expuso que la segunda forma en que el proyecto de Ley perjudica a las personas que necesitan ayuda para comprar alimentos es privando de asistencia alimentaria a millones de personas al ampliar los requisitos laborales, que son severos e ineficaces.

“Este papeleo adicional que las personas y familias debían completar cada mes y que los trabajadores sociales debían procesar representaba un importante obstáculo administrativo que desalentaba la participación en el programa”, indicó.

Precisó que la nueva Ley pone ahora en riesgo de perder beneficios a millones de personas más; padres y cuidadores con hijos mayores en el hogar y adultos mayores de entre 55 y 64 años deben cumplir con este requisito laboral.

“La Ley también eliminó las exenciones para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que han salido del sistema de acogimiento familiar”, denunció.

Expuso que tan sólo en California, se estima que cientos de miles de personas estarán en riesgo de perder parte de sus beneficios del SNAP debido a la ampliación de los requisitos laborales.

El tercer efecto perjudicial de esta Ley es que niega la asistencia alimentaria a muchos migrantes que viven de manera regular en Estados Unidos y que han recibido protección humanitaria del gobierno estadounidense.

“Entre los afectados se incluyen refugiados, personas a quienes se les ha concedido asilo, ciertas personas sobrevivientes de violencia doméstica y ciertas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”, remarcó.

Implicaciones de los recortes

Gina Plata-Nino, directora interina del programa de SNAP del Food Research & Action Center, dijo que cuando pensamos en los niños, es importante recordar que no viven solos.

“Sus cuidadores no ganan lo suficiente; menos de mil 100 dólares al mes. Entre el 70 por ciento y el 80 por ciento de sus ingresos se destina a la vivienda, dejando muy poco para otras necesidades básicas”, explicó.

Señaló que además solicitar los cupones del SNAP no es fácil, y algunos estados dificultan enormemente el acceso a este programa, y lo dificultarán aún más.

“La razón por la que hay personas que necesitan SNAP es porque depende de la economía. Cuando hay una economía fuerte, un empleo estable y la gente recibe un salario digno, no hay tantas personas que reciban SNAP”, dijo.

Continuó afirmando que la mayoría de las personas que reciben SNAP lo hacen porque perdieron su trabajo y estamos frente a un mercado laboral difícil.

“Son los padres de estos niños a los que llamamos trabajadores pobres, que tal vez tengan dos o tres trabajos, y no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo.

Afirmó que este programa marca la diferencia entre la pobreza y salir de ella, sobre todo en estados con un alto costo de vida, donde todo cuesta aún más.

El impacto en los niños

Eric Valladares, director ejecutivo de Family Connections, dijo que si bien como organización se enfocan en el aprendizaje temprano y en la salud mental, han aprendido que sin vivienda segura, alimentación ni ingresos estables, las familias simplemente no pueden concentrarse en el desarrollo ni el bienestar de sus hijos, ni en fortalecer los lazos familiares.

“Más del 75 por ciento de las familias a las que servimos tienen ingresos iguales o inferiores al 50 por ciento del ingreso medio del área, lo que las ubica en las categorías de ingresos extremadamente bajos o muy bajos en el condado de San Mateo, donde el ingreso medio familiar supera los 150 mil dólares”, informó.

Dijo que la brecha entre lo que gana una familia y lo que necesita para cubrir sus gastos básicos es enorme.

Por lo tanto, sostuvo que al perder beneficios públicos, las familias experimentarán un aumento del estrés crónico y la ansiedad, lo que, según las investigaciones, afecta su capacidad para responder con calma y constancia a las necesidades de sus hijos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

+ Sección

Galileo

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
1

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Mafias factureras

El presunto agresor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también acosó a otras dos mujeres en las calles del Centro Histórico, reveló este día la SSC-CdMx.
3

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
4

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
5

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

La Presidenta Claudia Sheinbuam fue acosada este martes por un tipo cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México de camino a la SEP.
6

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
7

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Sheinbaum calificó a la mexicana Fátima Bosch como un ejemplo para las mujeres que alzan la voz ante agresiones e insultos.
8

"Somos más bonitas cuando alzamos la voz": CSP a Fátima Bosch por denunciar misoginia

Zohran Mamdani, Alcalde electo de Nueva York
9

Zohran Mamdani desafía a Donald Trump en su discurso de victoria como Alcalde de NY

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
10

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó como "muy interesante" la victoria de Zohran Mamdani, quien se convertirá en Alcalde de Nueva York.
11

"Es muy interesante lo que ocurrió en Nueva York", dice CSP sobre triunfo de Mamdani

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Graciela Quiroz, viuda de Carlos Manzo, tomará posesión este miércoles como Alcaldesa de Uruapan.
12

Grecia Quiroz, viuda de Manzo, tomará posesión en Uruapan: Sheinbaum; promete apoyo

Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli
13

Israel lamenta elección de Mamdani en Nueva York. Lo señala como "seguidor de Hamás"

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
14

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Sheinbaum advirtió que la convocatoria de la protesta de la "Generación Z" está hecha en su mayoría por cuentas sin identidad y generadas con IA.
15

Sheinbaum cuestiona protesta de "Generación Z": "Son cuentas con IA, sin identidad"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.
1

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) condenó la agresión de la que fue objeto el día de ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
2

La Conago condena agresión a Claudia y llama a erradicar violencia contra las mujeres

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó como "muy interesante" la victoria de Zohran Mamdani, quien se convertirá en Alcalde de Nueva York.
3

"Es muy interesante lo que ocurrió en Nueva York", dice CSP sobre triunfo de Mamdani

Sheinbaum calificó a la mexicana Fátima Bosch como un ejemplo para las mujeres que alzan la voz ante agresiones e insultos.
4

"Somos más bonitas cuando alzamos la voz": CSP a Fátima Bosch por denunciar misoginia

El presunto agresor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también acosó a otras dos mujeres en las calles del Centro Histórico, reveló este día la SSC-CdMx.
5

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Graciela Quiroz, viuda de Carlos Manzo, tomará posesión este miércoles como Alcaldesa de Uruapan.
6

Grecia Quiroz, viuda de Manzo, tomará posesión en Uruapan: Sheinbaum; promete apoyo

Sheinbaum advirtió que la convocatoria de la protesta de la "Generación Z" está hecha en su mayoría por cuentas sin identidad y generadas con IA.
7

Sheinbaum cuestiona protesta de "Generación Z": "Son cuentas con IA, sin identidad"

Al menos cinco personas resultaron heridas tras un atropello intencionado en la isla de Oléron, situada en el departamento del Charente Marítimo, Francia.
8

Un atropello intencionado deja 5 heridos en Francia; el sospechoso ya está detenido

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
9

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli
10

Israel lamenta elección de Mamdani en Nueva York. Lo señala como "seguidor de Hamás"

Zohran Mamdani, Alcalde electo de Nueva York
11

Zohran Mamdani desafía a Donald Trump en su discurso de victoria como Alcalde de NY

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
12

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos