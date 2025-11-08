La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Sugeyry Romina Gándara

08/11/2025 - 1:00 pm

Uruapan tiene una ubicación estratégica: conecta con el puerto de Lázaro Cárdenas, la Tierra Caliente, la Meseta Purépecha y la capital del estado. Esa posición lo convierte en una zona clave para el tráfico de drogas, armas y mercancías, pero también en un territorio codiciado por los grupos delictivos.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Uruapan ha sido escenario de algunos de los episodios más violentos de Michoacán y del país en los años recientes. Su historia reciente está marcada por la disputa entre organizaciones criminales de un territorio clave por su acceso al Puerto de Lázaro Cárdenas.

La violencia en este municipio aguacatero ha estado presente antes incluso de que Felipe Calderón declarara desde Michoacán su “guerra contra el crimen organizado”, un hecho ocurrido en septiembre de 2006, el cual desencadenó niveles de violencia que a la fecha persisten en regiones como la de Uruapan.

Uruapan tiene una ubicación estratégica: conecta con el puerto de Lázaro Cárdenas, la Tierra Caliente, la Meseta Purépecha y la capital del estado. Esa posición lo convierte en una zona clave para el tráfico de drogas, armas y mercancías, pero también en un territorio codiciado por los grupos delictivos.

Fue en este municipio, durante la noche del 6 y madrugada del 7 de septiembre de 2006, ya en la recta final del sexenio de Vicente Fox y en el Gobierno del perredista Lázaro Cárdenas Batel, cuando 20 hombres vestidos con uniformes falsos de la extinta Agencia Federal de Investigación –que en su momento comandó Genaro García Luna- y armados con rifles de asalto, irrumpieron en el salón de baile Sol y Sombra, en la carretera hacia Pátzcuaro.

Primero dispararon al aire en el exterior y luego, frente a los asistentes aterrorizados, arrojaron sobre la pista cinco cabezas humanas dentro de bolsas de plástico. Junto a ellas dejaron un mensaje: “La Familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes. Sólo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina”. 

El mensaje anunció el nacimiento público de La Familia Michoacana, el grupo criminal que desde entonces marcaría el destino de Michoacán, una agrupación que con el paso del tiempo ha tenido distintas transformaciones, que hoy mantiene el nombre de La Nueva Familia Michoacana,.

El mensaje fue interpretado por las autoridades como un “ajuste de cuentas” entre grupos criminales, pero también marcó la aparición pública de La Familia Michoacana y su dominio territorial en la entidad. En aquel entonces, el Procurador Juan Antonio Magaña de la Mora adjudicó las ejecuciones a la lucha entre bandas delictiva.

"Dos años tardó La Familia en expulsar a sus enemigos de la entidad en una guerra que dejó también mucha sangre.Tratando de emular la tradición de las defensas rurales, que tenían una fuerte presencia en el suroeste michoacano, se presentaron ante la sociedad como un grupo de autodefensa civil, pues Michoacán solo debería ser para los michoacanos", escribe el investigador Enrique Guerra Manzo, en su libro Territorios violentos en México, editado por la UAM y Editorial Terracota.

Nueva Familia Michoacana: Un crecimiento fulgurante
Vehículo calcinado tras un presunto ataque de la Familia Michoacana. Foto: Cuartoscuro

Hoy la Familia Michoacana se disputa el control de esa tierra contra otros cárteles, pero principalmente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación que busca la hegemonía de la región.  Además están los Viagras y Cárteles Unidos. Cada organización extiende su presencia al cobro de piso, secuestros, extorsiones y amenazas contra productores de aguacate, uno de los motores económicos de la región.

El investigador Edgar Guerra Blanco, del Programa de Política de Drogas del CIDE, señaló en entrevista con SinEmbargo que el estado vive una reconfiguración constante del crimen organizado. “Michoacán sigue con grupos delictivos, sigue capturado en sus instituciones políticas por grupos delictivos y sigue siendo un estado con mucha violencia”, afirmó.

Ese suceso ocurrió en el gobierno de Fox quedó grabado en la memoria colectiva como el inicio de una escalada de violencia que no ha cesado. Meses después, en diciembre de 2006, Calderón desplegaría desde su estado natal la guerra contra el crimen organizado, una estrategia que derivó en miles de homicidios, desapariciones y violaciones de derechos humanos.

Uruapan y su región también fueron el epicentro del “michoacanazo”, ocurrido el 26 de mayo de 2009. Ese día fueron detenidos 11 alcaldes, entre ellos el de Uruapan, el panista Antonio González Rodríguez, junto con policías y funcionarios estatales. Todos fueron acusados de brindar protección a La Familia Michoacana.

Con el paso de los años, todos los implicados fueron liberados. Ninguno fue condenado.

En investigador Guerra Manzo expone cómo tras diluirse el movimiento de autodefensas y suscitarse algunos reacomodos entre los grupos del crimen organizado,que implicaron, entre otras cosas, la salida del cártel del Pacífico de Michoacán, pero una mayor presencia del  CJNG, la violencia ha ido al alza.

"Después de estos realineamientos, la violencia se recrudeció en Michoacán en la lucha por el control del territorio entre LosViagras, encabezados por los hermanos Sierra Santana, y el  CJNG —cuyo líder,Nemesio OsegueraValencia, 'El Mencho' ,es originario del municipio de Aguililla—. Las regiones más afectadas por la violencia han sido la costa,Tierra Caliente, Uruapan y Zamora, que se han tornado en zonas de enfrentamientos criminales, asesinatos, bloqueos carreteros, movilizaciones de grupos armados, asaltos con violencia y quemas de vehículos", escribe.

En agosto de 2019, por ejemplo, la ciudad volvió a ser noticia internacional por el hallazgo de 19 cadáveres colgados y regados en distintos puntos, producto de la disputa entre Los Viagras, entonces brazo armado de La Familia Michoacana, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Meses después, el 3 de febrero de 2020, ocurrió otra tragedia: un ataque armado dentro de un local de videojuegos en la colonia La Magdalena que dejó nueve personas asesinadas, entre ellas cuatro menores de edad.

Ahora, el asesinato del Alcalde Carlos Manzo marca un nuevo capítulo en la historia de horror de Uruapan. Manzo había denunciado públicamente las amenazas del crimen organizado y clamado por ayuda para su región.

De hecho, semanas antes de su homicidio Manzo había emitido una alerta roja tras la detención de René Belmonte, alias "El Rhino", el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese entonces,  solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los elementos de seguridad federal.

Para Guerra, el asesinato del alcalde de Uruapan es una muestra de esa persistente captura:

“Esto demuestra que, en realidad, el estado sigue vibrante en términos de criminalidad. Y esto se manifiesta, pues, en diferentes espacios: en Tierra Caliente de una manera, en Uruapan de otra manera, en la costa de otra manera, pero la guerra por los mercados ilícitos se mantiene, y eso es lo que, al final del día, tendríamos que ver como analistas”, afirmó.

Edgar Guerra destacó la debilidad del Estado frente al poder del crimen organizado:

“Hay una enorme incapacidad estatal de controlar la seguridad. Uruapan es una ciudad importante, no una zona rural, y ni siquiera ahí pudieron proteger a su presidente municipal. La fragilidad y vulnerabilidad de los habitantes es muy alta”.

Y advirtió: “Michoacán sigue siendo un estado con una enorme presencia del crimen organizado, que ha diversificado sus actividades y mantiene una base social importante, pero sobre todo una enorme capacidad de capturar instituciones estatales. Al final, quien pierde es la ciudadanía”.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

