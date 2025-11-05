El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

Europa Press

05/11/2025 - 3:43 pm

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ingenieros mexicanos desarrollan plataforma digital satelital para saber ubicación en tiempo real de mercancías y vehículos

El huracán "Melissa" alcanza furia de categoría 5; Jamaica está en alerta por impacto

El telescopio James Webb descubre un nuevo tipo de planeta confirmado a 48 años luz

Las imágenes proporcionadas por esta tecnología satelital contribuyen a mejorar la comprensión de catástrofes medioambientales y aportan nuevos datos de fenómenos meteorológicos.

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS).- Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. La misión Sentinel-1, que proporciona visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus, cuenta con una nueva incorporación a su familia de satélites, con la llegada a órbita de Sentinel-1D, el último de la innovadora primera generación.

El lanzamiento tuvo lugar el martes a las 22:02 horas (18:02 hora local) desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

El satélite se colocó en su órbita 34 minutos después del lanzamiento, y se recibió una señal del satélite a las 23:22 horas. Esta adquisición de señal es un momento clave en cualquier lanzamiento, ya que el equipo que opera la misión en tierra puede confirmar que el satélite está en órbita y es capaz de comunicarse.

La misión Sentinel-1 proporciona imágenes de alta resolución de la superficie terrestre obtenidas mediante radar de apertura sintética (SAR) siempre que es necesario, en cualquier condición meteorológica, tanto de día como de noche.

Este servicio es utilizado por equipos de respuesta ante catástrofes, agencias medioambientales, autoridades marítimas, especialistas en clima y la comunidad de usuarios de observación de la Tierra en general en todo el mundo, que dependen de actualizaciones frecuentes de datos críticos.

El Sentinel-1D se unirá a su gemelo, el Sentinel-1C. Cuando esté plenamente operativo, sustituirá al Sentinel-1A, que lleva más de 11 años en servicio, mucho más allá de su vida útil prevista.

Los satélites Sentinel-1D y Sentinel-1C trabajarán en paralelo, orbitando en lados opuestos del globo, separados por 180°, para optimizar la cobertura global y la entrega de datos.

Ambos satélites llevan a bordo un instrumento SAR de banda C, junto con un instrumento del Sistema de Identificación Automática (AIS), por lo que, además de captar imágenes de alta resolución de la superficie terrestre, la misión también mejora la detección y el seguimiento de los buques en las zonas marítimas.

Cuando el Sentinel-1D esté plenamente operativo, mejorará las observaciones del AIS, incluyendo más datos sobre la identidad de los barcos, su ubicación y dirección de viaje, y un seguimiento preciso.

El Sentinel-1D y el Sentinel-1C son compatibles con el sistema de navegación Galileo, así como con otros sistemas globales de navegación por satélite. Además, ambos satélites estarán preparados para apoyar la misión Earth Explorer Harmony.

La misión Sentinel-1, cuyo primer satélite se lanzó en 2014, supone un cambio paradigmático en la forma de observar el planeta, con un enfoque sistemático de la adquisición de datos y la creación de series temporales de datos radar de alta calidad que abarcan los últimos 11 años.

Esto ha contribuido a remodelar nuestra visión del planeta Tierra, al aportar datos a los servicios públicos y a los estudios científicos sobre los cambios en nuestro medio ambiente y nuestro clima.

Por ejemplo, la capacidad de Sentinel-1 para penetrar en una espesa capa de nubes permite a la misión rastrear perturbaciones y cambios sutiles en los bosques tropicales.

El radar de apertura sintética de la misión también proporciona información sobre el hundimiento y los desplazamientos del terreno en toda Europa, alimentando con datos al Servicio Europeo de Movimiento del Terreno.

Los datos de Sentinel-1 también complementan los datos de otras misiones Sentinel, por ejemplo, para impulsar un cambio en nuestra capacidad de observar y comprender el ciclo del agua a escala global.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

+ Sección

Galileo

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Mafias factureras

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
2

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
3

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
4

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

El presunto agresor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también acosó a otras dos mujeres en las calles del Centro Histórico, reveló este día la SSC-CdMx.
5

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
6

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
7

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
8

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.
9

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo
10

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

La Presidenta Claudia Sheinbuam fue acosada este martes por un tipo cuando caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México de camino a la SEP.
11

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche", sostuvo.
12

Trump atribuye la derrota republicana a que él no contendió y al cierre de gobierno

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
13

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió a Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil (PC) del estado, separarse de su cago temporalmente.
14

Durazo remueve al titular de PC para que no sea "juez y parte" en el caso Waldo's

Sheinbaum calificó a la mexicana Fátima Bosch como un ejemplo para las mujeres que alzan la voz ante agresiones e insultos.
15

"Somos más bonitas cuando alzamos la voz": CSP a Fátima Bosch por denunciar misoginia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo
1

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Las autoridades de China confirmaron que el "arancel adicional" del 24% sobre las importaciones procedentes de EU "permanecerá suspendido durante un año".
2

China suspende un año arancel adicional del 24% a EU luego de tregua entre Xi y Trump

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió a Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil (PC) del estado, separarse de su cago temporalmente.
3

Durazo remueve al titular de PC para que no sea "juez y parte" en el caso Waldo's

El Consejo General del INE aprobó sanciones económicas por un total de 28 millones 834 mil 848.55 pesos contra cinco de los seis partidos políticos nacionales.
4

El INE impone multas a 5 partidos por afiliaciones indebidas; ascienden a 28.8 mdp

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
5

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche", sostuvo.
6

Trump atribuye la derrota republicana a que él no contendió y al cierre de gobierno

Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.
7

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) condenó la agresión de la que fue objeto el día de ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
8

La Conago condena agresión a Claudia y llama a erradicar violencia contra las mujeres

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó como "muy interesante" la victoria de Zohran Mamdani, quien se convertirá en Alcalde de Nueva York.
9

"Es muy interesante lo que ocurrió en Nueva York", dice CSP sobre triunfo de Mamdani

Sheinbaum calificó a la mexicana Fátima Bosch como un ejemplo para las mujeres que alzan la voz ante agresiones e insultos.
10

"Somos más bonitas cuando alzamos la voz": CSP a Fátima Bosch por denunciar misoginia

El presunto agresor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también acosó a otras dos mujeres en las calles del Centro Histórico, reveló este día la SSC-CdMx.
11

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Graciela Quiroz, viuda de Carlos Manzo, tomará posesión este miércoles como Alcaldesa de Uruapan.
12

Grecia Quiroz, viuda de Manzo, tomará posesión en Uruapan: Sheinbaum; promete apoyo