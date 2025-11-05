Autoridades detienen a "El Dany" en Culiacán; es de los capos más buscados por el FBI

"El Dany" era uno de los objetivos más buscados por las autoridades de los Estados Unidos; se escondía en Culiacán donde fue hallado por agentes federales.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo este miércoles en Culiacán, Sinaloa, a Daniel “N”, alias "El Dany", un ciudadano estadounidense que cuenta con una con ficha roja emitida por del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos (EU) por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

"En Culiacán, Sinaloa, personal de la SSPC detuvo a Daniel 'N', alias 'El Dany', de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de arresto y ficha roja del FBI. La detención es resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas", indicó a través de su cuenta oficial de X Omar García Harfuch, titular de la mencionada Secretaría de Seguridad.

El sujeto aprehendido es señalado por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo para introducirlo a la Unión Americana.

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel “N”, alias “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Contaba con orden de… pic.twitter.com/nW0jKcVIHN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 5, 2025

"La acción operativa se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, donde los agentes de seguridad identificaron el inmueble donde se resguardaba uno de los objetivos más buscados por autoridades estadounidenses y, al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia del sujeto, al cual le marcaron el alto, corroboraron su identidad y fue detenido", indicó la SSPC en un comunicado.

"El Dany" fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.

La detención de este sujeto se coordinó junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

El Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso para continuar la lucha contra los grupos criminales, y detener a las y los generadores de violencia en territorio mexicano y que dañan a la sociedad.