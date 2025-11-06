EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

La Opinión

05/11/2025 - 9:58 pm

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

Cierre del Gobierno en EU continúa: demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo

Sean Duffy indicó que los recortes en los aeropuertos serán proporcionales para cada aerolínea y la lista de aeropuertos afectados se dará a conocer mañana.

Los Ángeles, 5 de noviembre (LaOpinión).- El Secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), Sean Duffy, anunció este miércoles que reducirá en un 10 por ciento la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre de Gobierno persiste.

Según Duffy señaló que la parálisis de la Administración federal por falta de fondos, la más larga de la historia, ha provocado la escasez de unos dos mil controladores aéreos.

“Una de las medidas será la reducción del 10 por ciento en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, detalló.

Las restricciones entrarán en vigor el viernes por la mañana, según informaron el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) Bryan Bedford, y el Secretario de Transporte, Sean Duffy. Los aeropuertos que se verán afectados se anunciarán el jueves, indicaron las autoridades.

“Nuestra única función es garantizar la máxima seguridad posible en este espacio aéreo. Hemos reducido la capacidad en 40 de nuestras instalaciones. Esta medida no se basa en la baja afluencia de pasajeros. Se trata de identificar dónde se concentra la presión y cómo aliviarla”, declaró Bedford.

Así, tanto Bedford como Duffy destacaron que la decisión de reducir los vuelos es una medida preventiva basada en datos revisados ​​por el departamento y en la creciente presión sobre el personal que se prevé durante el cierre. Duffy afirmó que la medida se toma para “reducir el riesgo en el espacio aéreo nacional”.

Haciéndose eco de sus palabras, Bedford añadió: “No vamos a esperar a que un problema de seguridad se manifieste plenamente cuando los primeros indicadores nos dicen que podemos tomar medidas hoy mismo para evitar que la situación empeore. Así pues, el sistema es extremadamente seguro hoy y seguirá siéndolo mañana”.

Bedford afirmó que los recortes en los horarios de vuelo de cada aerolínea serán proporcionales, y agregó que la agencia reconoce que “no existe una solución perfecta”.

La FAA dijo que considerará varios factores al finalizar los recortes, incluidas las aerolíneas que ya operan un servicio con una frecuencia menor a la diaria en un aeropuerto.

Caos rumbo al Día de Acción de Gracias

La Asociación de Viajes de Estados Unidos, junto con casi 500 organizaciones del sector, envió una carta a los líderes del Congreso pidiendo al gobierno que reabra antes de uno de los períodos de mayor actividad turística del año.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos, junto con casi 500 organizaciones y empresas del sector turístico, incluida la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos, envió el lunes una carta a los líderes del Congreso instándoles a tomar medidas inmediatas para reabrir el gobierno antes del frenesí de viajes del Día de Acción de Gracias, según un comunicado de prensa.

Según la carta de la Asociación de Viajes de EU, “más de 20 millones de pasajeros viajaron en avión durante la semana de Acción de Gracias” de 2024, lo que generó miles de millones de dólares en gastos.

La carta subraya la conferencia de prensa del martes en la que el Secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió sobre un “caos generalizado” y “retrasos masivos en los vuelos” si el cierre se extiende hasta la próxima semana.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

+ Sección

Galileo

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Mafias factureras

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
2

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
3

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
4

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
5

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
6

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

El presunto agresor de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también acosó a otras dos mujeres en las calles del Centro Histórico, reveló este día la SSC-CdMx.
7

El agresor de Sheinbaum acosó a otras 2 mujeres en Centro Histórico, revela SSC-CdMx

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
8

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Gracia Quiroz
9

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Uriel "N", el presunto acosador de Claudia Sheinbaum durante un recorrido por la CdMx, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.
10

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.
11

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

12

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
13

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

Ciclovía Tlalpan
14

La ciclovía de Tlalpan

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
15

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Christopher Landau, exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, se ha convertido en uno de los principales promotores de la nueva ofensiva diplomática de Washington en América Latina. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, ha emprendido una serie de ataques y presiones hacia gobiernos que no se alinean con la visión trumpista, entre ellos México, Venezuela y Colombia, reeditando el tono intervencionista que marcó su primera etapa en el país.
1

CLOSE UP ¬ Landau se vuelve “comandante” de la policía política global del trumpismo

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.
2

EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

Jóvenes de Michoacán rechazan uso político de sus movilizaciones.
3

Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
4

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
5

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

6

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
7

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos activó la Alerta Amarilla para prevenir a la ciudadanía del descenso de la temperatura en seis alcaldías.
8

Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CdMx

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
9

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

La SSPC detuvo el día de hoy en Culiacán, Sinaloa, a Daniel “N” de ciudadanía estadounidense, quien buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
10

Autoridades detienen a "El Dany" en Culiacán; es de los capos más buscados por el FBI

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
11

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Gracia Quiroz
12

Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo