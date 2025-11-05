Él pidió ayuda y ahora sí quieren mandar seguridad, reclama esposa de Carlos Manzo

Redacción/SinEmbargo

05/11/2025 - 4:01 pm

Grecia Quiroz aseguró que continuará con el legado de su esposo Carlos Manzo y que el Movimiento del Sombrero está más fuerte que nunca.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, tomó protesta este miércoles como Presidenta Municipal sustituta de Uruapan hasta el 2027 y lamentó que su esposo haya tenido que morir para que las autoridades quieran mandar seguridad.

"Qué triste y que desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearán a ver a Uruapan, qué triste y que desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que ahora si quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez, él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida y jamás le hicieron caso. Qué triste, pero hoy con esa entereza que se que él me envia desde donde esta, con esa grandeza que solamente él tenía para seguir adelante voy a seguir su legado", expresó desde la Tribuna del Congreso de Michoacán.

El Pleno del Congreso estatal, en Morelia, avaló la propuesta impulsada por el diputado del “Movimiento Independiente del Sombrero”, Carlos Bautista Tafolla, para designar a la ex titular honoraria del DIF de Uruapan, como la presidenta municipal.

Arropada por miembros del cuerpo edilicio de Uruapan y de integrantes de ese movimiento que su esposo encabezó desde 2024, la viuda de Manzo Rodríguez arribó una hora antes de la sesión a la sede del Poder Legislativo local.

 

Durante el inicio de la sesión extraordinaria, se realizó un minuto de silencio por el asesinato de Manzo Rodríguez, quien en pleno evento del Día de Muertos recibió siete balazos por parte de un sicario, el cual murió en el lugar.

Posteriormente, el legislador Bautista Tafolla reprochó en su discurso que Manzo fuera asesinado, luego de que urgió en varias ocasiones seguridad personal y para el municipio.

“México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir gobernando”, expresó el legislador local, con integrantes del Cabildo de Manzo Rodríguez detrás.

“Carlos Manzo incomodaba a grupos delictivos, a fuerzas federales, a la presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo]< con su voz, y por eso lo callaron, pero no entendieron que no lo callaron, lo multiplicaron, nosotros seguiremos incomodando", insistió el diputado independiente, quien cerró el discurso con dos gritos, el cual secundaron los otros independientes: "¡Ni un paso atrás!" y "¡Carlos Manzo, vive!".

¿Quién es Grecia Quiroz?

Nacida el 16 de enero de 1990 en Uruapan, Quiroz García cursó sus estudios básicos en el Colegio La Paz, para luego ingresar a la Universidad Sor Juana Inés de la Cruz, donde concluyó su licenciatura de Ciencias Políticas en 2016, de acuerdo con la información publicada en su perfil personal de Facebook.

El 1 de septiembre de 2021, por invitación de Carlos Manzo, se incorporó a su equipo en la Cámara de Diputados cuando él ejercía como legislador federal por el Distrito 9 de Uruapan bajo la bancada de Morena. Durante ese periodo, participó en recorridos, reuniones con funcionarios y encuentros con integrantes de la sociedad civil.

El 27 de febrero de 2024, Manzo Rodríguez solicitó su separación de la Cámara de Diputados para contender por la presidencia municipal de Uruapan, respaldado por el movimiento que él fundó, conocido como “La Sombreriza”. Desde entonces, Quiroz García se sumó a este proyecto y colaboró activamente en la recolección de firmas y en las actividades de campaña.

Antes de desempeñar cargos en el ayuntamiento, Quiroz García había manifestado su intención de competir como Diputada local independiente por el Distrito 20 de Uruapan bajo el principio de mayoría relativa. No obstante, renunció a su aspiración el 20 de enero de 2024, después de haberse registrado el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de fortalecer el movimiento político de su esposo.

Tras el triunfo electoral de Carlos Manzo, Grecia Quiroz asumió el cargo de presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Uruapan. En esta función, impulsó acciones sociales como la apertura de farmacias con medicamentos gratuitos, la entrega de cobijas y otros apoyos destinados a la población vulnerable del municipio.

En el cumplimiento de sus labores, Quiroz García acompañó a su esposo en múltiples actos oficiales tanto municipales como estatales, incluidos los programas de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), inauguraciones y cierres de obras públicas. Su presencia era constante en las actividades institucionales realizadas por el Ayuntamiento de Uruapan.

Tras concretarse su nombramiento, Grecia Quiroz se convertió en la segunda mujer en la historia en encabezar el Ayuntamiento de Uruapan, después de Jesús María Dóddoli Murguía, quien ocupó el cargo en tres distintos periodos entre 1995 y 2010.

-Con información de Zeta

