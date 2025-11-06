VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Redacción/SinEmbargo

05/11/2025 - 7:39 pm

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.

Videos captados por alumnos en una de las entradas del CCH Vallejo captaron cómo dos guardias de seguridad de la UNAM supuestamente agredieron a una alumna en muletas y a su madre, luego de que se estacionara en doble fila; las clases se suspendieron y las autoridades ya investigan.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, ahora por unos videos que muestran la agresión de dos presuntos guardias de seguridad en una de las entradas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo contra una de las alumnas del plantel, que llevaba muletas, y su madre, supuestamente por estacionarse en doble fila en uno de los accesos al plantel.

En dos videos del hecho, ocurrido la tarde del martes, grabados desde distintos ángulos, se observa a un guardia, de camisa de vestir azul celeste y jeans que deja su puesto en la entrada y se acerca a la madre. En las grabaciones sólo se alcanza a apreciar el final del incidente, cuando la señora le dice a dos hombres, incluido el presunto guardia: "No me empujes, hijo de tu pinche madre".

Entonces, el hombre de azul y otra persona, con una camiseta guinda de manga larga y un chaleco oscuro, la intentan someter junto con su hija, que llevaba muletas. El altercado dejó a la mujer y a la joven estudiante en el suelo, en la entrada del CCH Vallejo, ante la sorpresa de los compañeros que se encontraban en el lugar, algunos incluso comiendo en un puesto.

"¿Qué les pasa? Ahorita le voy a hablar a mi esposo, vas a ver, al 911", dice la señora. En el video se escucha la sorpresa de los alumnos al ver cómo los guardias derriban a la señora y a su compañera.

El CCH Vallejo publicó un comunicado donde informaba que "con relación al hecho ocurrido al exterior de nuestro plantel, frente a la puerta uno, el día de hoy 4 de noviembre, informamos que desde el momento en que ocurrieron los hechos se brindó apoyo y orientación necesaria a la madre de familia afectada, así como a nuestra estudiante".

"De igual forma, se ofrecerá la información y cooperación necesaria sobre lo ocurrido para sancionar al o a los responsables de acuerdo a la legislación universitaria en el plantel. Seguiremos atentos a las indagatorias, y se informará del avance de las mismas. Nuevamente hacemos un llamado enérgico a parar con la violencia y a no caer en provocaciones que desencadenen esta, en cualquiera de nuestros sectores: académico, estudiantil y administrativo", añadió la escuela.

"Les pedimos estar atento de nuestras redes sociales oficiales", indicó el CCH Vallejo.

Este incidente provocó indignación entre los alumnos. En redes sociales y grupos el CCH Vallejo, circuló un cartel donde se denunciaba este caso como un hecho que no es aislado por parte de la seguridad del plantel de la UNAM.

"El 4 de noviembre fue la gota que derramó el vaso, en nuestro CCH Vallejo, la agresión a una alumna menor de edad, indefensa y en muletas, por parte del personal de vigilancia no es un hecho aislado, es la prueba irrefutable de la complicidad y la negligencia criminal de las autoridades, cada queja ignorada, cada denuncia archivada por el personal de seguridad ante las agresiones a compañeros, se ha convertido en una bofetada para la comunidad, acabemos con el tiempo de las mesas de diálogo vacías y las ‘soluciones’ que sólo buscan silenciarnos, la paciencia ya se agotó y con ella la vía pacífica", indica.

Además, denuncian que en el CCH Vallejo hay "personal no capacitado, cámaras inservibles, entrada de personas ajenas al plantel, el narcomenudeo, personal de vigilancia que agrede o ignora y la ausencia de rutas de acción reales ante la violencia misma violencia que ustedes generan hacia su comunidad".

La madre y la alumna señalaron que las autoridades le negaron el nombre de los guardias de seguridad. La señora denunció que uno de los guardias "golpeó a mi hija, la agarró de las greñas y la tiró al piso".

La UNAM en crisis por violencia, inseguridad…

La UNAM ha estado en el centro del huracán debido a varios incidentes de inseguridad, violencia y otros casos que han llevado a los estudiantes a entrar en paro y a exigir mejorar la situación que se vive en distintos planteles de la capital mexicana.

A finales de septiembre, Lex Ashton "N", presuntamente cometió un ataque al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur que resultó en la muerte de un estudiante. Ya fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, puesto que en la agresión también resultó lesionada otra persona.

En octubre, la UNAM y la comunidad estudiantil del CCH Sur concluyeron un proceso de diálogo que derivó en la aprobación de medidas urgentes para reforzar la seguridad, fortalecer la atención a la salud mental y mejorar la comunicación institucional.

A esto se suma que a finales de octubre un hombre murió bajo la custodia de personal de Protección Civil de la UNAM en el estacionamiento de Ciudad Universitaria luego de un partido de futbol de la Liga Mx entre el Cruz Azul y el Monterrey.

Un Juez de control determinó el sábado pasado vincular a proceso a cuatro trabajadores de vigilancia de la UNAM por su presunta participación en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón, ya que la necropsia reveló que el aficionado murió asfixiado.

