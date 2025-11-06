Senado recibe la primera renuncia de un Juez elegido mediante la elección judicial

El Juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, electo en los primeros comicios judiciales, presentó su renuncia dos meses después de asumir el cargo.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El Senado de la República recibió ayer la renuncia formal del Juez federal Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, quien apenas dos meses atrás había asumido su cargo en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco. La dimisión fue enviada por el Órgano de Administración Judicial mediante un oficio fechado el 29 de octubre.

El documento, firmado por César Mauricio López Ramírez, Secretario ejecutivo del Pleno del Órgano de Administración Judicial, señala que el pleno acordó por unanimidad tener por recibida la renuncia del Juez Aguirre Hernández y remitirla al Senado para resolver lo conducente. Sin embargo, en el oficio no se especifican las causas que motivaron la separación del cargo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó durante la sesión de ayer que la solicitud fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, de acuerdo a los establecido en los artículos 76, fracción VIII, y 98, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Tercer Circuito (Jalisco), renunció el primer juez electo por el Pueblo, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández. De oficial administrativo (hoy judicial y primer escalón en la carrera judicial) fue electo juez en un Centro de Justicia Penal Federal (Puente Grande). pic.twitter.com/9nPCg7zW1o — Marte G. Ferrer (@MarteGFerrer) November 5, 2025

Aguirre Hernández había sido electo el 1 de junio en los primeros comicios judiciales del país, donde obtuvo 36 mil 84 votos, equivalentes al 3.59 por ciento del total. El Juez rindió protesta ante el Senado el 1 de septiembre y fue asignado al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, uno de los penales de mayor seguridad en México.

La Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, confirmó públicamente el nombre del juzgador que presentó su renuncia, convirtiéndose así en el primer Juez electo que deja el cargo tras la implementación de la reforma judicial de 2024. La legisladora destacó que esta situación marca un precedente en el nuevo modelo de elección de jueces por voto popular.

De acuerdo con la legislación vigente, la vacante deberá ser ocupada por la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en la elección correspondiente. En este caso, el candidato Joseph Olid Aranda, quien alcanzó 27 mil 797 votos, sería el encargado de ocupar el puesto dejado por Aguirre Hernández.

¿Quien es Aguirre Hernández?

La información oficial detalla que antes de ser electo, Aguirre Hernández se desempeñó como oficial administrativo y judicial en distintos juzgados de Jalisco, además de ejercer como abogado litigante. En su campaña presentó propuestas centradas en la eficiencia del sistema penal, la transparencia judicial y la atención directa al público.

Con la renuncia de Aguirre Hernández, el Senado enfrenta por primera vez un procedimiento derivado de la reforma judicial. La decisión que adopte la Comisión de Justicia definirá la forma en que se aplicarán los nuevos mecanismos para cubrir vacantes en el Poder Judicial Federal bajo el sistema de elección popular.

Meses antes, en septiembre, el pleno del Senado había rechazado la solicitud de licencia temporal de la Jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien pretendía separarse seis meses de su cargo para reincorporarse a la Agencia Nacional de Aduanas de México. En esa ocasión, los legisladores argumentaron que la funcionaria tuvo tiempo suficiente para realizar la entrega de sus funciones.