El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

El Fiscal de Michoacán reveló a El Financiero que investiga al CJNG por el homicidio del Alcalde de Uruapan, tras la detención de "El Rino".

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer este miércoles que existen indicios que vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En entrevista con El Financiero, el funcionario explicó que el arma utilizada en el homicidio se relaciona con dos ataques previos cometidos en esa misma ciudad, lo que refuerza la línea de investigación que apunta al CJNG como presunto responsable.

En declaraciones al medio, el Fiscal detalló que el primer ataque ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando dos personas fueron asesinadas, mientras que el segundo tuvo lugar el 23 de octubre en un bar, donde una víctima perdió la vida y otra resultó lesionada. En ambos casos, las víctimas presuntamente estaban vinculadas con una organización rival del CJNG.

Torres Piña destacó ante el diario que una de las líneas de investigación considera la posible conexión entre el asesinato del Presidente Municipal y la reciente detención de René Belmonte Aguilar, alias "El Rino", señalado como líder regional del cártel, por parte de elementos de la policía municipal de Uruapan.

El Fiscal indicó a El Financiero que el Alcalde difundió ampliamente la detención de "El Rino", por lo que no se descarta que ese hecho haya motivado el ataque. Sin embargo, añadió que ninguna hipótesis ha sido descartada y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

También dijo al medio que los 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a la escolta de Carlos Manzo, así como los ocho policías municipales encargados de su seguridad cercana ya declararon ante la Fiscalía.

El funcionario recordó que, pese a haber expresado públicamente preocupaciones sobre su seguridad, el Edil nunca presentó una denuncia formal ante la Fiscalía estatal, por lo que no existen denuncias por amenazas contra otros alcaldes de Michoacán, incluido el de Pátzcuaro, quien también ha manifestado públicamente haber recibido intimidaciones.

Carlos Manzo había denunciado en distintos espacios la violencia que afectaba a su comunidad y había solicitado apoyo al Gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reforzar la seguridad y contener la presencia del crimen organizado en la región. Sin embargo, el 1 de noviembre fue asesinado a tiros mientras participaba en un evento público.

En redes sociales circulan videos donde se denuncia el asesinato de Carlos Manzo en pleno día de muertos, quien se había cansado de pedirle apoyo a Claudia Sheinbaum y el gobierno federal, expresando "NO QUEREMOS SER UN ALCALDE MÁS ASESINADO".

En redes sociales circulan varios videos que captaron el momento exacto en el que el Presidente Municipal es ultimado a tiros durante el Festival de Velas, celebrado en la explanada de la Inmaculada de dicha localidad. Estas grabaciones muestran los instantes de terror y desconcierto que se vivieron tras el atentado.

Hace un par de meses, en septiembre, el Edil de Uruapan compartió un video en redes sociales para hacer un llamado urgente al Gobierno federal con el objetivo de solicitar el apoyo de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia organizada.

El mandatario michoacano también urgió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a que visitara su municipio para conocer de primera mano la situación de violencia.

Circulan videos en redes sociales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien había exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum que fuera al municipio.

"No queremos ser un Alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística. No queremos más policías asesinados que se encuentren en la estadística. Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan", dijo Manzo.

Carlos Manzo insistió en que es responsabilidad de las autoridades federales combatir al crimen organizado y advirtió que si el Gobierno federal no reforzaba la seguridad, la población de Uruapan quedaría expuesta a ser víctima de la delincuencia.

A pesar de recibir apoyo para sus seguridad personal, el Presidente Municipal de Uruapan fue asesinado a tiros durante un evento público celebrado el sábado 1 de noviembre.