Adán Augusto es sorprendido, otra vez, viendo contenido deportivo en plena sesión

El Senador Adán Augusto fue sorprendido este miércoles viendo noticias deportivas durante la sesión; tras el hecho, personal del Senado restringió el trabajo de reporteros.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, fue sorprendido de nueva cuenta, este miércoles, viendo noticias deportivas en su tableta mientras se desarrollaban los trabajos legislativos, durante la sesión del Senado de la República.

Según las imágenes registradas, el legislador consultaba un portal de deportes desde su dispositivo cuando reporteros gráficos lograron fotografiarlo de forma discreta, antes de que personal del Resguardo Parlamentario interviniera para impedir la toma de más fotografías en el recinto.

Poco después del incidente, los elementos de seguridad del Senado se acercaron al área donde laboraban los reporteros para ordenarles suspender su trabajo y desalojar el lado derecho del Salón de Plenos, donde se encuentra la bancada de Morena.

‼️EXTRA EXTRA EXTRA‼️ Los periodistas gráficos volvieron a captar el momento en que @adan_augusto prefiere ver las noticias deportivas que atender el proceso legislativo en el pleno del @senadomexicano Pero esta vez Resguardo Parlamentario, que ahora parece más un grupo de… pic.twitter.com/XOtc12vI55 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 5, 2025

De acuerdo con los testimonios, los guardias actuaron de forma coordinada para bloquear el ángulo de visión de las cámaras, colocaron topes que limitaron el movimiento de los reporteros y restringieron su ubicación dentro del recinto.

A los periodistas se les indicó que a partir de ese momento sólo podrían permanecer detrás de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, lo que redujo su posibilidad de registrar imágenes del bloque oficialista.

La medida generó inconformidad entre los fotógrafos que cubren la fuente legislativa, quienes denunciaron que la acción limita su labor informativa dentro de un espacio público.

🗳📌 ADÁN AUGUSTO VE FUTBOL EN EL SENADO El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, fue captado siguiendo el partido Barcelona vs PSG en plena sesión. Las imágenes fueron tomadas mientras se realizaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador… pic.twitter.com/COc4EbUyhj — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 1, 2025

El hecho ocurre a poco más de un mes de que Adán Augusto López fuera sorprendido en una situación similar, cuando fue visto mirando un partido de futbol durante la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora.

En esa ocasión, el legislador siguió el encuentro entre Barcelona y PSG desde su curul, mientras el titular de Hacienda presentaba el informe sobre las finanzas públicas ante los senadores.

Tras ese hecho y luego de sorprende a Cuauhtémoc Blanco jugando padel mientras sesionaba, una Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para sancionar con descuentos salariales a los parlamentarios que sean sorprendidos usando dispositivos electrónicos o descansando durante las sesiones, aunque la propuesta aún no ha sido discutida en el Pleno.