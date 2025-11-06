Gilberto Bátiz asume la Presidencia del TEPFJ y presenta los cinco ejes de su gestión

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 1:55 am

Gilberto Bátiz, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Gilberto Bátiz presentó los cinco ejes de su Presidencia en el TEPJF, además de señalar que un Tribunal "puesto en polarización incluso mediática, no sirve a México".

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Magistrado Gilberto Bátiz García asumió el miércoles la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en una sesión en la que llamó a defender la democracia, y evitar conflictos postelectorales como los acontecidos en el año 2006, cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de su triunfo en las urnas.

“Un Tribunal dividido, un Tribunal puesto en polarización incluso mediática, no sirve a México”, expresó frente a representantes de los tres Poderes de la Unión en una sesión solemne.

Bátiz García presentó los cinco ejes de su Presidencia, el primero de ellos la "colegialidad funcional", por lo que dijo que el trabajo en equipo no es una cortesía, sino un deber constitucional. “Estoy seguro, pues, que todas y todos comprendemos el momento histórico que enfrentamos y con ese compromiso y con generosidad aportaremos también nuestro mayor conocimiento, nuestra experiencia al servicio de la democracia nacional”, afirmó.

El segundo punto que señaló el nuevo Presidente Tribunal Electoral fue la cercanía con la gente, sobre todo a los históricamente discriminados y los vulnerables, mientras que el tercer apartado que puntualizó fue el de fortalecer la estabilidad y la gobernabilidad en un país en el que la justicia electoral sea el pilar de la paz social y la certeza democrática.

El cuarto eje que refirió Bátiz García fue el del “aterrizaje ordenado y racional”, por lo que aludió a la reforma del Poder Judicial que llevó a la ciudadanía a las urnas el pasado 1 de junio, así como la reforma electoral que los partidos Morena y aliados buscan presentar a inicios de 2026, para lo cual se estableció una Comisión presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

Finalmente, el Presidente del TEPJF denominó como quinto eje el de la “justicia con rostro humano”, porque no es lo mismo, dijo, aplicar la ley en San Pedro Garza García, Nuevo León que en San Pedro Chenalhó, Chiapas.

“Las reglas podrán ser las mismas, pero las condiciones sociales son distintas, y la justicia debe entender y atender esas condiciones del contexto”, explicó.

Gilberto Bátiz García tomo protesta como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
Gilberto Bátiz García tomo protesta como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Foto: TEPJF

El periodo de Bátiz comenzó el pasado 1 de noviembre y finalizará el 31 de octubre de 2027, de manera posterior a la segunda elección del Poder Judicial.

En cuanto al conflicto postelectoral de 2006, el Presidente del Tribunal Electoral dijo recordar los campamentos que se instalaron en Avenida Paseo de la Reforma,  en la Ciudad de México (CdMx). “Vi a estas personas, a estos ciudadanos, con toda la incomodidad, con muchas condiciones en su contra, pero que hacían algo: ‘defender con convicción su voto, su dignidad y su esperanza”, contó.

“Desde aquel entonces y hasta el día de hoy, y sobre todo durante los días de campaña, me acompaña una convicción firme: las y los ciudadanos no deberían estar abandonando ni sus casas ni sus trabajos, ni mucho menos sus familias o sus responsabilidades y menos exponer esa integridad física para defender, así sean sus derechos políticos electorales", puntualizó Bátiz García.

