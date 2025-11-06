Estados Unidos deporta a expolicía de Huitzuco, Guerrero, ligado al caso Ayotzinapa

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 4:22 am

Contingente de manifestantes por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ulises Bernabé, Abraham Eslava y Tomás Zerón: los prófugos del Caso Ayotzinapa

Sheinbaum reitera su compromiso de "verdad y justicia" con familias de Ayotzinapa

Sheinbaum revela que pidió a Rubio la extradición de 2 vinculados con caso Ayotzinapa

Estados Unidos deportó a Juan Alberto "N", expolicía municipal de Huitzuco, Guerrero, quien estaría involucrado en el caso Ayotzinapa, por lo que fue ingresado al Penal del Altiplano.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos deportó el miércoles a Juan Alberto "N", un expolicía municipal de Huitzuco, Guerrero, quien presuntamente estaría involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al expolicía a las 9:58 horas, después de pasar por el cruce fronterizo de la Garita de Matamoros, donde el estado de Tamaulipas colinda con la ciudad de Brownsville, Texas.

Posteriormente, Juan Alberto "N" fue trasladado por vía aérea al Aeropuerto de Toluca, donde se le practicó una revisión médica de rutina, y luego ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, también conocido como “El Altiplano”, antes de las 17:00 horas.

En los registros oficiales, el expolicía es descrito como un hombre de aproximadamente 1.80 metros de estatura, tez morena, complexión media, cabello corto y negro, con bigote, barba abundante y cejas pobladas. Al momento de su detención, vestía una camisa de cuadros de manga larga en tonos café, negro y gris, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con blanco.

Juan Alberto "N" es investigado en México, junto con un grupo de policías municipales que habría participado en la detención y entrega de los 43 normalistas de Ayotzinapa al grupo criminal "Guerreros Unidos", la noche del 26 de septiembre de 2014, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El pasado 26 de septiembre, a once años del caso Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso con la verdad y la justicia respecto a la desaparición de los estudiantes.

"Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con las madres y padres de los normalistas y nuestro compromiso es poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina.

Previamente, el 18 de agosto de 2022, durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas, concluyó que la desaparición de los normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.

Un día después, el 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica” en el sexenio de Peña Nieto, quien afirmó que los jóvenes fueron asesinados y cremados por integrantes de Guerreros Unidos en el basurero del municipio de Cocula. En este sentido, se le acusó de los delitos de tortura, desaparición forzada y dificultar la administración de justicia en el caso.

Por su parte, Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, se mantiene prófugo de la justicia en Israel, luego de aparecer en un video torturando a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, presunto líder de Guerreros Unidos, para que confesara que su organización fue responsable de homicidio y cremación de los normalistas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

+ Sección

Galileo

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
1

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
2

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

3

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
4

Mafias factureras

Plantación de limones en Michoacán
5

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
6

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
7

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

Desde el pasado 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a sus cupones de alimentos.
8

Del caos político al hambre: 42 millones en EU pierden sus cupones de alimentos

9

La generación Z en Michoacán

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
10

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

Autoridad sin ley, poder sin Estado
11

Autoridad sin ley, poder sin Estado

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
12

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

Contingente de manifestantes por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
13

Estados Unidos deporta a expolicía de Huitzuco, Guerrero, ligado al caso Ayotzinapa

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
14

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

15

Senado recibe la primera renuncia de un Juez elegido mediante la elección judicial

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
1

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

Gilberto Bátiz, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
2

Gilberto Bátiz asume la Presidencia del TEPFJ y presenta los cinco ejes de su gestión

Plantación de limones en Michoacán
3

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
4

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

5

Adán Augusto es sorprendido, otra vez, viendo contenido deportivo en plena sesión

Christopher Landau, exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, se ha convertido en uno de los principales promotores de la nueva ofensiva diplomática de Washington en América Latina. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, ha emprendido una serie de ataques y presiones hacia gobiernos que no se alinean con la visión trumpista, entre ellos México, Venezuela y Colombia, reeditando el tono intervencionista que marcó su primera etapa en el país.
6

CLOSE UP ¬ Landau se vuelve “comandante” de la policía política global del trumpismo

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.
7

EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

Jóvenes de Michoacán rechazan uso político de sus movilizaciones.
8

Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
9

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
10

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

11

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
12

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá