EU anuncia que reducirá capacidad de vuelos en 40 aeropuertos por cierre de gobierno

El Secretario de Transporte sostuvo que la decisión de reducir los vuelos es una medida preventiva basada en datos revisados ​​por el Departamento y en la creciente presión sobre el personal que se prevé durante el cierre.

Los Ángeles, 6 de noviembre (LaOpinión).- El Secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), Sean Duffy, anunció ayer que reducirá en un 10 por ciento la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre de gobierno persiste.

Según Duffy, la parálisis de la administración federal por falta de fondos, la más larga de la historia, ha provocado la escasez de unos dos mil controladores aéreos.

“Una de las medidas será la reducción del 10 por ciento en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, detalló.

Las restricciones entrarán en vigor el viernes por la mañana, según informaron el titular de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Bryan Bedford, y el Secretario de Transporte, Sean Duffy. Los aeropuertos que se verán afectados se anunciarán el jueves, indicaron las autoridades.

“Nuestra única función es garantizar la máxima seguridad posible en este espacio aéreo. Hemos reducido la capacidad en 40 de nuestras instalaciones. Esta medida no se basa en la baja afluencia de pasajeros. Se trata de identificar dónde se concentra la presión y cómo aliviarla”, declaró Bedford.

Así, tanto Bedford como Duffy destacaron que la decisión de reducir los vuelos es una medida preventiva basada en datos revisados ​​por el Departamento y en la creciente presión sobre el personal que se prevé durante el cierre. Duffy afirmó que la medida se toma para “reducir el riesgo en el espacio aéreo nacional”.

Haciéndose eco de sus palabras, Bedford añadió: “No vamos a esperar a que un problema de seguridad se manifieste plenamente cuando los primeros indicadores nos dicen que podemos tomar medidas hoy mismo para evitar que la situación empeore. Así pues, el sistema es extremadamente seguro hoy y seguirá siéndolo mañana”.

Bedford afirmó que los recortes en los horarios de vuelo de cada aerolínea serán proporcionales, y agregó que la agencia reconoce que “no existe una solución perfecta”.

La FAA dijo que considerará varios factores al finalizar los recortes, incluidas las aerolíneas que ya operan un servicio con una frecuencia menor a la diaria en un aeropuerto.

Caos rumbo al Día de Acción de Gracias

La Asociación de Viajes de Estados Unidos, junto con casi 500 organizaciones y empresas del sector turístico, incluida la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos, envió el lunes una carta a los líderes del Congreso instándoles a tomar medidas inmediatas para reabrir el gobierno antes del frenesí de viajes del Día de Acción de Gracias, según un comunicado de prensa.

Según la carta de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, “más de 20 millones de pasajeros viajaron en avión durante la semana de Acción de Gracias” de 2024, lo que generó miles de millones de dólares en gastos.

La carta subraya la conferencia de prensa del martes en la que el Secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió sobre un “caos generalizado” y “retrasos masivos en los vuelos” si el cierre se extiende hasta la próxima semana.

