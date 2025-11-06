Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

La Fiscalía estatal confirmó que el asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, era un menor de edad; dijo que en el homicidio participaron más de 2 personas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó este jueves que confirmó la identidad del autor material del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: se trata de un joven de 17 años vecino del municipio de Paracho, Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Las autoridades también subrayaron que en el homicidio participaron "más de dos personas" y está relacionado "con grupos de la delincuencia organizada".

"La tarde del 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán", informó el Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, en un video publicado en redes sociales.

"La familia de Víctor Manuel reconoció que se ausentó de su hogar una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando en esta investigación, en su contexto y posibles más participantes. Es importante reiterar que los dictámenes periciales del cuerpo, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información ratificada por sus familiares", añadió.

El cuerpo de Víctor Manuel fue entregado a sus familiares para su inhumación.

Además, el Fiscal de Michoacán confirmó que, a través de trabajos de inteligencia, en el asesinato de Carlos Manzo "participaron más de dos personas" y reiteró que en el homicidio "se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada", en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Los trabajos de investigación se mantienen de forma coordinada entre autoridades federales y estatales. Agradecemos el respaldo y apoyo del Secretario Omar García Harfuch, así como su equipo. Este hecho no quedará impune", concluyó el Fiscal de Michoacán.

¿En qué va el caso del asesinato de Carlos Manzo?

El Fiscal Torres Piña destacó en entrevista con El Financiero que una de las líneas de investigación considera la posible conexión entre el asesinato del Presidente Municipal Carlos Manzo y la reciente detención de René Belmonte Aguilar, alias "El Rino", señalado como líder regional del cártel, por parte de elementos de la policía municipal de Uruapan.

Sin embargo, añadió que ninguna hipótesis ha sido descartada y que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Y es que el funcionario explicó que el arma utilizada en el homicidio de Carlos Manzo se relaciona con dos ataques previos cometidos en esa misma ciudad, lo que refuerza la línea de investigación que apunta al CJNG como presunto responsable.

El Fiscal detalló que el primer ataque ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando dos personas fueron asesinadas, mientras que el segundo tuvo lugar el 23 de octubre en un bar, donde una víctima perdió la vida y otra resultó lesionada. En ambos casos, las víctimas presuntamente estaban vinculadas con una organización rival del CJNG.

También dijo al diario que los 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a la escolta de Carlos Manzo, así como los ocho policías municipales encargados de su seguridad cercana ya declararon ante la Fiscalía.

La viuda Grecia Quiroz asume el puesto de su esposo en Uruapan

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan asesinado el pasado sábado, tomó posesión para completar el periodo de Gobierno de su esposo, que culmina en 2027. El Cabildo del municipio la eligió de forma unánime y el Congreso de Michoacán respetó la decisión.

El Cabildo está compuesto por integrantes del Movimiento del Sombrero, que fundó Carlos Manzo. El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que respetarían la decisión que tomara sobre el sucesor o sucesora, que acabó siendo Quiroz, ya que esa fuerza política es la que había triunfado en Uruapan en 2024.