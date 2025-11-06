Sheinbaum anuncia segundo apoyo para damnificados de lluvias. ¿Cuándo inicia entrega?

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 12:51 pm

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal está por iniciar la entrega de la segunda parte de apoyos para las y los damnificados por las lluvias.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

Bienestar anuncia entrega de apoyos a damnificados por lluvia del 22 al 29 de octubre

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Claudia Sheinbaum explicó que en 2026 se redirigirán recursos del Programa de Viviendas para el Bienestar, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para la reubicación de las familias afectadas por las lluvias.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que el Gobierno federal está por iniciar la entrega de la segunda parte de apoyos económicos para las y los damnificados por las lluvias registradas en el país a inicios de octubre, que han dejado un saldo de 83 muertos y miles de afectados. Los apoyos comenzarán a darse el próximo lunes.

Sheinbaum indicó que cerca 100 mil familias ya recibieron la primera ayuda económica de 20 mil pesos, y aclaró que en esta ocasión no hay monto estándar que se entregará a las y los damnificados, pues se calculará según el grado de afectación del domicilio.

"El lunes 10 inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco del Bienestar, para que estén pendientes. Se les envía un mensaje vía telefónica para decirles en dónde se van a dar, dónde van a estar las mesas del Bienestar para poder dar el segundo apoyo. El primer apoyo ya se dio", señaló la Presidenta desde Palacio Nacional.

Mujer damnificada por las lluvias.
Habitantes de la colonia Las Granjas, en Poza Rica, Veracruz, continúan en emergencia a casi un mes de la devastadora inundación que destruyó su patrimonio. Foto: Alan Scholes, Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo explicó que más de tres localidades todavía no tienen acceso carretero en Hidalgo y que se sigue trabajando para la apertura de los caminos. "Los compañeros de Bienestar han llegado hasta el último rincón caminando para poder dar los recursos. Entonces el primer apoyo de 20 mil pesos ya fue dado a cerca de 100 mil familias ", añadió.

"Además va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias", remarcó la Jefa del Ejecutivo.

Ante una pregunta de la prensa, la Presidenta de México precisó que en 2026 se redirigirán recursos del Programa de Viviendas para el Bienestar, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para la reubicación de hogares afectados por las lluvias y reveló que algunos habitantes pidieron por sí mismos un traslado ante el riesgo de futuras inundaciones.

"Nada se hace obligatorio, se hace por convencimiento. De todas las zonas que recorrí, hay incluso personas que nos lo piden: 'Nos queremos reubicar porque sabemos que aquí si vuelve a crecer el río, vamos a volver a tener problemas'. Hay muchísimas personas que están pidiendo la reubicación. ¿Qué es lo que se hace? La Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México] va a los lugares y habla igual, familia por familia, y se les plantea: 'Esta zona tiene que reubicarse. La reubicación es en este lugar'. Y se plantea la forma de construcción para poder restituir las viviendas. Es a través de la Comisión Nacional de Vivienda", detalló la doctora.

Poza Rica, Veracruz, fue una de las zonas más afectadas por la emergencia, debido al desbordamiento del río Cazones. El Gobierno federal analiza construir un muro de contención en el torrente para evitar una tragedia similar en el futuro.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

+ Sección

Galileo

Médicos analizan esperma humano

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
1

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
2

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
3

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
4

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
5

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
6

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

7

Jorge Antonio Monreal, sobrino del Senador morenista, es asesinado en ataque armado

8

La generación Z en Michoacán

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
9

Mafias factureras

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
10

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
11

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

12

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Mamdani no es un pirata de One Piece, como esos que llevan esas banderas que exhiben los airados muchachos y muchachas de la Generación Z.
13

Mamdani y los piratas de la Generación Z

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
14

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó este jueves el Plan Integral contra el Abuso Sexual.
15

Gobierno federal traza Plan contra Abuso Sexual; busca homologarlo como delito grave

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal está por iniciar la entrega de la segunda parte de apoyos para las y los damnificados por las lluvias.
1

Sheinbaum anuncia segundo apoyo para damnificados de lluvias. ¿Cuándo inicia entrega?

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
2

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
3

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó este jueves el Plan Integral contra el Abuso Sexual.
4

Gobierno federal traza Plan contra Abuso Sexual; busca homologarlo como delito grave

El Secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), Sean Duffy, anunció que reducirá en un 10 por ciento la actividad de 40 importantes aeropuertos del país.
5

EU anuncia que reducirá capacidad de vuelos en 40 aeropuertos por cierre de gobierno

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
6

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Aeroméxico anunció que vuelve a la BMV y a Wall Street para cotizar acciones y otros instrumentos, luego de coquetear con la bancarrota tras la pandemia.
7

Aeroméxico regresa a los mercados tras turbulencias: cotizará en BMV y Wall Street

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
8

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

Festival Sabor es Morelos.
9

¿Conoces la gastronomía de Morelos? Cocineras tradicionales y arte en este festival

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
10

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

Gilberto Bátiz, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
11

Gilberto Bátiz asume la Presidencia del TEPFJ y presenta los cinco ejes de su gestión

Plantación de limones en Michoacán
12

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios