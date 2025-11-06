Sheinbaum anuncia segundo apoyo para damnificados de lluvias. ¿Cuándo inicia entrega?

Claudia Sheinbaum explicó que en 2026 se redirigirán recursos del Programa de Viviendas para el Bienestar, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para la reubicación de las familias afectadas por las lluvias.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que el Gobierno federal está por iniciar la entrega de la segunda parte de apoyos económicos para las y los damnificados por las lluvias registradas en el país a inicios de octubre, que han dejado un saldo de 83 muertos y miles de afectados. Los apoyos comenzarán a darse el próximo lunes.

Sheinbaum indicó que cerca 100 mil familias ya recibieron la primera ayuda económica de 20 mil pesos, y aclaró que en esta ocasión no hay monto estándar que se entregará a las y los damnificados, pues se calculará según el grado de afectación del domicilio.

"El lunes 10 inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco del Bienestar, para que estén pendientes. Se les envía un mensaje vía telefónica para decirles en dónde se van a dar, dónde van a estar las mesas del Bienestar para poder dar el segundo apoyo. El primer apoyo ya se dio", señaló la Presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo explicó que más de tres localidades todavía no tienen acceso carretero en Hidalgo y que se sigue trabajando para la apertura de los caminos. "Los compañeros de Bienestar han llegado hasta el último rincón caminando para poder dar los recursos. Entonces el primer apoyo de 20 mil pesos ya fue dado a cerca de 100 mil familias ", añadió.

"Además va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias", remarcó la Jefa del Ejecutivo.

Ante una pregunta de la prensa, la Presidenta de México precisó que en 2026 se redirigirán recursos del Programa de Viviendas para el Bienestar, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para la reubicación de hogares afectados por las lluvias y reveló que algunos habitantes pidieron por sí mismos un traslado ante el riesgo de futuras inundaciones.

"Nada se hace obligatorio, se hace por convencimiento. De todas las zonas que recorrí, hay incluso personas que nos lo piden: 'Nos queremos reubicar porque sabemos que aquí si vuelve a crecer el río, vamos a volver a tener problemas'. Hay muchísimas personas que están pidiendo la reubicación. ¿Qué es lo que se hace? La Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México] va a los lugares y habla igual, familia por familia, y se les plantea: 'Esta zona tiene que reubicarse. La reubicación es en este lugar'. Y se plantea la forma de construcción para poder restituir las viviendas. Es a través de la Comisión Nacional de Vivienda", detalló la doctora.

Poza Rica, Veracruz, fue una de las zonas más afectadas por la emergencia, debido al desbordamiento del río Cazones. El Gobierno federal analiza construir un muro de contención en el torrente para evitar una tragedia similar en el futuro.