Pelosi anuncia su retiro después de estar 37 años en la Cámara de Representantes

La Opinión

06/11/2025 - 1:41 pm

A sus 85 años y después de permanecer cerca de la mitad de su vida en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi anunció que no buscará la reelección.

Nancy Pelosi delineó una amplia trayectoria política a lo largo de casi cuatro décadas que la colocaron como una de las voces más influyentes del Partido Demócrata.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 6 de noviembre (LaOpinión).- A sus 85 años y después de permanecer cerca de la mitad de su vida en la Cámara de Representantes, Nancy Patricia Pelosi anunció que no buscará la reelección para otro mandato.

Mediante la publicación de un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la experimentada mujer originaria de Baltimore les agradeció a los ciudadanos que la respaldaron a lo largo de su trayectoria política.

“Les digo a mis colegas en la Cámara todo el tiempo, sin importar qué título me hayan otorgado —presidenta, líder, whip (encargada de disciplina)—, no ha habido mayor honor para mí que pararme en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo por la gente de San Francisco’. Realmente he amado servir como su voz en el Congreso, y siempre he honrado la canción de San Francisco, ‘Señor, hazme un instrumento de tu paz’, el himno de nuestra ciudad. Es por eso que quiero que ustedes, mis compañeros de San Francisco, sean los primeros en saberlo. No buscaré la reelección al Congreso”, expresó.

En su hoja de vida, Nancy Pelosi puede presumir de ser la primera y hasta hoy única mujer en haber fungido como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Después de haber ejercido dicha encomienda, a partir de 2023, optó por permanecer en el Capitolio asumiendo presuntamente un puesto de menor protagonismo.

Sin embargo, sus redes de poder tejidas a lo largo de casi cuatro décadas la colocaron como una de las voces más influyentes del Partido Demócrata.

Es a ella a quien se le atribuye haber organizado una campaña de presión en contra de Joe Biden para obligarlo a declinar a sus aspiraciones de reelegirse al frente del gobierno.

El enorme peso de Nancy Pelosi en la política estadounidense también le permitió liderar los esfuerzos para conseguir grandes recaudaciones de donativos en favor del Partido Demócrata.

Desde que Donald Trump decidió contender por la Presidencia, la aguerrida mujer se convirtió en una de sus principales detractoras proyectándolo como una amenaza para la democracia por ejercer un rol de dictador.

La más reciente aportación de Pelosi para fortalecer a los demócratas fue el impulso que le dio a la Proposición 50, estrategia de redistribución de distritos promovida en California dirigida a brindarles más escaños de cara a las elecciones intermedias que habrán de efectuarse el próximo año.

