Israel lanza "una oleada de ataques" contra sur de Líbano; hay un muerto y 8 heridos

Europa Press

06/11/2025 - 2:13 pm

El ejército de Israel lanzó "una oleada de ataques" contra supuestos objetivos de Hezbolá, poco después de emitir alertas a residentes en varias localidades.

Hezbolá ha rechazado en todo momento el desarme y exigido que se haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto.

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel lanzó este jueves "una oleada de ataques" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá, poco después de emitir una serie de alertas a los residentes en varias localidades de esta zona del país, a pesar del alto al fuego pactado hace casi un año tras cerca de 13 meses de combates con el grupo libanés.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una oleada de ataques contra objetivos militares de Hezbolá en el sur de Líbano", dijo el ejército en un breve comunicado, antes de afirmar que lanzaría bombardeos contra "infraestructura perteneciente al grupo terrorista Hezbolá" en la zona.

El portavoz en árabe del ejército, Avichai Adrai, indicó en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que estas medidas responden a los intentos de Hezbolá de "reanudar sus actividades" en el área cercana a la frontera.

Con este anuncio, las fuerzas israelíes publicaron también mapas en los que señalaron los lugares a atacar, que se concentran en las localidades de Taibé y Tair Deba. "Por su seguridad, se requiere la evacuación de los edificios señalados y de los inmuebles adyacentes de forma inmediata", apuntó antes de pedir a la población "distanciarse al menos 500 metros" de estas zonas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad libanés manifestó que al menos una persona murió y ocho resultaron heridas en un ataque israelí a primera hora del día contra la localidad de Tora, sin que por el momento haya trascendido la identidad del fallecido.

Las fuerzas israelíes incrementaron sus ataques contra Líbano durante las últimas semanas, en medio del aumento de las presiones sobre las autoridades para proceder al desarme de Hezbolá, que ha rechazado en todo momento este paso y reclamado al gobierno que haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto.

El ejército de Israel lanzó este jueves "una oleada de ataques" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá a pesar del alto al fuego pactado.
Imagen del 16 de octubre de 2025 de un incendio en un complejo de fabricación de cemento tras los ataques aéreos israelíes, en Ansar, Líbano. Una persona murió y otras siete resultaron heridas. Foto: Ali Hashisho, Xinhua

Israel lanzó decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto al fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto al fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el ejército israelí mantuvo cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

