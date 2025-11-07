Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 6:10 pm

La Cancillería mexicana aseveró que la decisión tomada por el congreso de Perú está motivada por planteamientos falsos.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó este jueves la declaratoria de persona "non grata" del Congreso de Perú a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una de las líderes más influyentes del mundo de acuerdo con varios indicadores, por la supuesta injerencia de su Gobierno en la política peruana.

"El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos. México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática", subrayó la dependencia en su cuenta oficial de X.

La Cancillería reiteró que el asilo político a la ciudadana a Betssy Betzabet Chávez Chino, exjefa de Gabinete del depuesto expresidente peruano Pedro Castillo, que generó la molestia del gobierno peruano,  constituye una decisión apegada al derecho internacional.

"La concesión de asilo político a la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino se decidió en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú", enfatizó la institución.

A la par remarcó que el asilo político es un acto pacífico y humanitario reconocido y avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) "que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado".

Congreso de Perú declara a Sheinbaum persona "non grata"

Este jueves, el Congreso de Perú decidió ahondar su pleito con México al declarar "non grata" a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es una de las líderes más influyentes del mundo, de acuerdo con varios indicadores. La última publicación en agregarla a su lista de personalidades fue la revista Time.

México ha dicho que no tiene un pleito con Perú, una nación significativamente más pequeña y controlada por élites que decidieron dar golpe de Estado a Pedro Castillo, un profesor de origen indígena que ganó democráticamente las elecciones, y que fue derrocado y encarcelado. Pero el abrazo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y luego de Sheinbaum a la familia de Castillo, y el asilo a la exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, no ha sido bien visto por los políticos golpistas, que decidieron romper las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Aún con estos últimos gestos, el Gobierno mexicano, cuya política exterior pugna desde su Constitución a la resolución pacífica de los conflictos, ha determinado no enfrentarse en ningún sentido con los políticos peruanos. Las dos economías son muy dispares. Pero México no tiene interés en que se rompan los vínculos comerciales que benefician más a aquella nación. Hoy, en la sesión del Congreso, la mayoría gobernante decidió seguir los pasos de su Presidente, un político joven acusado de corrupción y abuso sexual. José Jerí fue el que anunció que se rompían relaciones con México. Ahora son los legisladores los que decidieron escalar el conflicto.

"El Congreso de la República aprobó declarar persona 'non grata' a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú", argumentaron los legisladores este jueves.

La declaratoria acusa que Sheinbaum, desde que asumió la Presidencia de México en octubre de 2024, "ha mantenido una posición claramente hostil hacia la República del Perú, lo que ha suscitado preocupaciones y malestar en diversos sectores de la sociedad peruana".

Sin embargo, de acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional para el diario peruano El Comercio, Jerí dejó a mediados de octubre pasado la presidencia del Congreso de Perú con su popularidad por los suelos: el 83 por ciento desaprobó su labor en el Poder Legislativo y apenas el seis por ciento –seis de cada 100– avalaron su trabajo.

Además, el Congreso señala a Sheinbaum Pardo como "notablemente provocadora y carente de la debida mesura y prudencia diplomática". El congresista encargado de fundamentar la moción fue Ernesto Bustamante Donayre, un fujimorista, de derecha populista, según El Comercio.

El fujimorismo fue encabezado primero con el Presidente Alberto Fujimori, y años más tarde por su hija, la Presidenta Keiko Fujimori. Ambas presidencias acabaron en desastre: el primero fue destituido tras graves escándalos de su gestión, incluido un autogolpe, y varios crímenes por los que fue condenado. Keiko, de ultraderecha, ha sido señalada por presunto lavado de dinero y financiamiento ilegal en sus campañas, así como por corrupción.

A su vez, el congresista Bustamante Donayre, quien arremetió contra Sheinbaum, estuvo involucrado en marzo pasado en comentarios machistas, cuando afirmó que "no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias" durante una sesión del Congreso peruano. En abril, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó una denuncia de oficio en su contra por este caso.

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el Canciller Hugo de Zela confirmara que la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

El Ministro de Relaciones Exteriores informó que la decisión “lamentable, pero inevitable” se tomó tras la “persistente e inaceptable posición” del Gobierno mexicano, que otorgó refugio a la exjefa de Gabinete del expresidente Pedro Castillo.

“Lamento que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, declaró De Zela en conferencia de prensa.

El Canciller explicó que, pese a la ruptura diplomática, se mantendrán las relaciones consulares para garantizar la protección de los ciudadanos de ambos países: “Los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país".

Una ruptura "fuera de proporción", responde Sheinbaum

El martes, la Presidenta Sheinbaum calificó como "fuera de toda proporción" la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó como "fuera de toda proporción" la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México.
Sheinbaum calificó como “fuera de toda proporción” la decisión del gobierno de Perú. Foto: Presidencia

"Desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer, la responsable de la Embajada allá preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino sólo la diplomática, de Embajada a Embajada", expresó en su conferencia matutina.

Al ser cuestionada sobre la relación comercial tras el anuncio de la ruptura de Perú con México aclaró: “No, la relación continúa. Son las relaciones diplomáticas".

La mandataria federal recordó que México no ha roto relaciones con Perú, como sí ocurrió en el caso de Ecuador, tras la violación a la sede diplomática mexicana en Quito. Una decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su mandato.

