Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 12:16 pm

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

“Está fuera de toda proporción”: CSP sobre ruptura con Perú; sigue relación comercial

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

A principios de semana, el Gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el Canciller Hugo de Zela confirmara que la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Congreso de Perú decidió este jueves ahondar su pleito con México. El día de hoy declaró "persona non grata" a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es una de las líderes más influyentes del mundo, de acuerdo con varios indicadores. La última publicación en agregarla a su lista de personalidades fue la revista Time.

México ha dicho que no tiene un pleito con Perú, una nación significativamente más pequeña y controlada por élites que decidieron dar golpe de Estado a Pedro Castillo, un profesor de origen indígena que ganó democráticamente las elecciones, y que fue derrocado y encarcelado. Pero el abrazo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y luego de Sheinbaum a la familia de Castillo, y el asilo a la exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, no ha sido bien visto por los políticos golpistas, que decidieron romper las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Aún con estos últimos gestos, el Gobierno mexicano, cuya política exterior pugna desde su Constitución a la resolución pacífica de los conflictos, ha determinado no enfrentarse en ningún sentido con los políticos peruanos. Las dos economías son muy dispares. Pero México no tiene interés en que se rompan los vínculos comerciales que benefician más a aquella nación. Hoy, en la sesión del Congreso, la mayoría gobernante decidió seguir los pasos de su Presidente, un político joven acusado de corrupción y abuso sexual. José Jerí fue el que anunció que se rompían relaciones con México. Ahora son los legisladores los que decidieron escalar el conflicto.

"El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú", argumentaron los legisladores este jueves.

La declaratoria acusa a Sheinbaum que, desde asumir la Presidencia de México en octubre de 2024, "ha mantenido una posición claramente hostil hacia la República del Perú, lo que ha suscitado preocupaciones y malestar en diversos sectores de la sociedad peruana".

Sin embargo, de acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional para el diario peruano El Comercio, Jerí dejó a mediados de octubre pasado la presidencia del Congreso de Perú con su popularidad por los suelos: el 83 por ciento desaprobó su labor en el Poder Legislativo y apenas el 6 por ciento –6 de cada 100– avalaron su trabajo.

Además, el Congreso señala a Sheinbaum como "notablemente provocadora y carente de la debida mesura y prudencia diplomática". El congresista encargado de fundamentar la moción, fue Ernesto Bustamante Donayre, un fujimorista, de derecha populista, de acuerdo con El Comercio.

El fujimorismo fue encabezado primero con el Presidente Alberto Fujimori, y años más tarde por su hija, la Presidenta Keiko Fujimori. Ambas presidencias acabaron en desastre: el primero fue destituido tras graves escándalos de su gestión, incluido un autogolpe, y varios crímenes por los que fue condenado. Keiko, de ultraderecha, ha sido señalada por presunto lavado de dinero y financiamiento ilegal en sus campañas, así como corrupción.

Además, el congresista Bustamante Donayre, quien argumentó contra Sheinbaum, estuvo involucrado en marzo pasado por comentarios machistas, cuando afirmó que "no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias" durante una sesión del Congreso peruano. En abril, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó una denuncia de oficio en su contra por este caso.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

+ Sección

Galileo

Médicos analizan esperma humano

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
1

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
2

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
3

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
4

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
5

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

6

Jorge Antonio Monreal, sobrino del Senador morenista, es asesinado en ataque armado

7

La generación Z en Michoacán

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
8

Mafias factureras

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
9

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
10

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
11

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

12

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Mamdani no es un pirata de One Piece, como esos que llevan esas banderas que exhiben los airados muchachos y muchachas de la Generación Z.
13

Mamdani y los piratas de la Generación Z

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
14

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

El Secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), Sean Duffy, anunció que reducirá en un 10 por ciento la actividad de 40 importantes aeropuertos del país.
15

EU anuncia que reducirá capacidad de vuelos en 40 aeropuertos por cierre de gobierno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Congreso de Perú designó a la Presidenta Claudia Sheinbaum como "persona non grata" por su supuesta injerencia en asuntos internos del país andino.
1

Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

Las Fuerzas Armadas de México, encabezadas por la Secretaría de la Marina (Semar), aseguraron 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.
2

México decomisa 2.5 toneladas de cocaína en un golpe en el Pacífico. Van 51 toneladas

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó este jueves el Plan Integral contra el Abuso Sexual.
3

Gobierno federal traza Plan contra Abuso Sexual; busca homologarlo como delito grave

El Secretario de Transporte de Estados Unidos (EU), Sean Duffy, anunció que reducirá en un 10 por ciento la actividad de 40 importantes aeropuertos del país.
4

EU anuncia que reducirá capacidad de vuelos en 40 aeropuertos por cierre de gobierno

El asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años, confirmó la Fiscalía de Michoacán.
5

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Aeroméxico anunció que vuelve a la BMV y a Wall Street para cotizar acciones y otros instrumentos, luego de coquetear con la bancarrota tras la pandemia.
6

Aeroméxico regresa a los mercados tras turbulencias: cotizará en BMV y Wall Street

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
7

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

Festival Sabor es Morelos.
8

¿Conoces la gastronomía de Morelos? Cocineras tradicionales y arte en este festival

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
9

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

Gilberto Bátiz, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
10

Gilberto Bátiz asume la Presidencia del TEPFJ y presenta los cinco ejes de su gestión

Plantación de limones en Michoacán
11

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
12

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"