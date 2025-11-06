Perú declara "non grata" a Sheinbaum, una de las líderes más influyentes del mundo

A principios de semana, el Gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el Canciller Hugo de Zela confirmara que la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El Congreso de Perú decidió este jueves ahondar su pleito con México. El día de hoy declaró "persona non grata" a la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es una de las líderes más influyentes del mundo, de acuerdo con varios indicadores. La última publicación en agregarla a su lista de personalidades fue la revista Time.

México ha dicho que no tiene un pleito con Perú, una nación significativamente más pequeña y controlada por élites que decidieron dar golpe de Estado a Pedro Castillo, un profesor de origen indígena que ganó democráticamente las elecciones, y que fue derrocado y encarcelado. Pero el abrazo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y luego de Sheinbaum a la familia de Castillo, y el asilo a la exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, no ha sido bien visto por los políticos golpistas, que decidieron romper las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Aún con estos últimos gestos, el Gobierno mexicano, cuya política exterior pugna desde su Constitución a la resolución pacífica de los conflictos, ha determinado no enfrentarse en ningún sentido con los políticos peruanos. Las dos economías son muy dispares. Pero México no tiene interés en que se rompan los vínculos comerciales que benefician más a aquella nación. Hoy, en la sesión del Congreso, la mayoría gobernante decidió seguir los pasos de su Presidente, un político joven acusado de corrupción y abuso sexual. José Jerí fue el que anunció que se rompían relaciones con México. Ahora son los legisladores los que decidieron escalar el conflicto.

Persona non grata. ❌ El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/GLESxGfyRO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

"El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú", argumentaron los legisladores este jueves.

La declaratoria acusa a Sheinbaum que, desde asumir la Presidencia de México en octubre de 2024, "ha mantenido una posición claramente hostil hacia la República del Perú, lo que ha suscitado preocupaciones y malestar en diversos sectores de la sociedad peruana".

Sin embargo, de acuerdo con la última encuesta de Datum Internacional para el diario peruano El Comercio, Jerí dejó a mediados de octubre pasado la presidencia del Congreso de Perú con su popularidad por los suelos: el 83 por ciento desaprobó su labor en el Poder Legislativo y apenas el 6 por ciento –6 de cada 100– avalaron su trabajo.

Además, el Congreso señala a Sheinbaum como "notablemente provocadora y carente de la debida mesura y prudencia diplomática". El congresista encargado de fundamentar la moción, fue Ernesto Bustamante Donayre, un fujimorista, de derecha populista, de acuerdo con El Comercio.

El fujimorismo fue encabezado primero con el Presidente Alberto Fujimori, y años más tarde por su hija, la Presidenta Keiko Fujimori. Ambas presidencias acabaron en desastre: el primero fue destituido tras graves escándalos de su gestión, incluido un autogolpe, y varios crímenes por los que fue condenado. Keiko, de ultraderecha, ha sido señalada por presunto lavado de dinero y financiamiento ilegal en sus campañas, así como corrupción.

Además, el congresista Bustamante Donayre, quien argumentó contra Sheinbaum, estuvo involucrado en marzo pasado por comentarios machistas, cuando afirmó que "no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias" durante una sesión del Congreso peruano. En abril, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó una denuncia de oficio en su contra por este caso.