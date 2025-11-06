La SSPC detiene a "Calamaco" y a otros 4 en Sinaloa; tenían armas y vehículos robados

Las instituciones de seguridad afirmaron que todos los detenidos se encuentran relacionados con células delictivas generadoras de violencia en la región.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves que detuvo en Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, a cinco sujetos relacionados con grupos criminales generadores de violencia, a quienes se les incautaron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.

"En dos acciones operativas en Sinaloa, elementos de la SSPC, de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), y del Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región", reportó en su cuenta oficial de X Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

Las primeras detenciones se llevaron a cabo en El Habal, Mazatlán, Sinaloa, donde fueron capturados dos hombres, Juan Carlos “N”, alias “Calamaco”, y Jesús “N”, a quienes se les decomisaron un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.

La SSPC señaló que el segundo evento tuvo lugar cuando "efectivos que realizaban recorridos de seguridad en un camino de la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán, detectaron a tres sujetos armados que circulaban en una camioneta sin placas de circulación, por lo que, para resguardar la seguridad de los habitantes de la zona y no poner en peligro su integridad, les marcaron el alto" para proceder con la revisión protocolaria apegada al respeto de los derechos humanos.

Como resultado, les fueron aseguradas dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga. "Tras realizar un cruce de información, los agentes tuvieron conocimiento de que la camioneta contaba con reporte de robo. Por lo anterior, los tres hombres de 20, 21 y 23 años de edad, fueron detenidos", indicaron las autoridades en el comunicado oficial.

Las autoridades remitieron a todos los detenidos al Ministerio Público (MP) correspondiente, quien determinará su situación legal.

La aprehensión de estos cinco individuos se realizó gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.