FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

Europa Press

06/11/2025 - 4:14 pm

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

El cometa interestelar 3I/ATLAS tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, y viaja a una velocidad superior a 68 kilómetros por segundo.

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS).- La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución, según informó la Administración Espacial de China.

Durante la observación, la sonda Tianwen-1 se encontraba aproximadamente a 30 millones de kilómetros del objeto, convirtiéndose así en una de las sondas más cercanas que lo han observado hasta la fecha.

Los datos captados por una cámara de alta resolución fueron recibidos, procesados y visualizados mediante un sistema de aplicación terrestre.

Las imágenes muestran claramente las características distintivas del cometa, que consiste en un núcleo y una coma circundante, con un diámetro que alcanza varios miles de kilómetros.


Captura de pantalla del objeto interestelar 3I/ATLAS tomada por la cámara de alta resolución del orbitador Tianwen-1 el 3 de octubre de 2025. Foto: CNSA / Xinhua

Los investigadores crearon una animación utilizando una serie de imágenes de 30 segundos para ilustrar la trayectoria del objeto. Con base en estos datos de observación, los investigadores están llevando a cabo estudios más exhaustivos de Atlas.

El cometa interestelar 3I/ATLAS tiene un núcleo estimado entre 10 y 30 kilómetros de diámetro, viaja a una velocidad superior a 68 kilómetros por segundo (km/s) (unos 245 mil kilómetros por hora) durante su paso por el interior del sistema solar y su órbita es hiperbólica (no pertenece al sistema solar).

Se trata de un acontecimiento científico excepcional que ofrece una oportunidad única para comprender los orígenes del universo y refuerza el papel de España en la investigación astronómica internacional.

3I/ATLAS (C/2025 N1) es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

Se considera un cometa interestelar porque su órbita hiperbólica demuestra que el asteroide no forma parte del Sistema Solar, sino que procede del espacio interestelar, al que retornará tras pasar rápidamente por nuestro sistema. Antes del 3I/ATLAS sólo se habían detectado dos visitantes de este tipo: Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

El cometa 3I/ATLAS no supone ningún riesgo para la Tierra, ya que su máxima aproximación fue de unos 270 millones de kilómetros, una distancia segura.








