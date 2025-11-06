Mucho show sin resultado. El votante se la cobra a Trump: “Es la economía, estúpido”

Las derrotas republicanas revelan que la política arancelaria de Donald Trump no convence a los votantes ni mejora la economía estadounidense, de acuerdo con The New York Times.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Este texto perfectamente podría iniciar con una frase que se convirtió en un clásico contemporáneo: “es la economía, estúpido”. Se refiere a que la situación económica de un país o región es el factor más importante que influye en la política y en la vida de las personas. Se popularizó en la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992.

Este texto, sin embargo, inicia con un análisis de The New York Times que muestra que poco menos de la mitad de todos los productos que ingresan a Estados Unidos están sujetos a aranceles. Sí, este análisis demuestra que Donald Trump ha transformado el comercio desde que regresó al cargo. Pero, ¿lo ha transformado para bien? Porque el golpe electoral y político recibido la noche del martes parece sugerir que esta transformación no beneficia a muchos, que digamos. Ni siquiera a él.

En otro análisis publicado hoy, el mismo diario dice que hace un año que Trump ganó la Casa Blanca con la promesa de arreglar la economía. Y el martes, las derrotas republicanas recordaron el alto precio político que paga el partido en el poder cuando los votantes aún se sienten presionados por la crisis. “Él propio no figuraba en la papeleta electoral, y nunca celebró mítines en ninguno de los dos estados donde se eligieron nuevos gobernadores el martes. Sin embargo, el Presidente siguió siendo una figura central en las campañas, un pilar de la publicidad demócrata y de sus argumentos en campaña”.

Las victorias demócratas en Nueva Jersey y Virginia se cimentaron en promesas de abordar el altísimo costo de vida. Y los candidatos culparon a Trump. En Nueva York, el repentino ascenso de Zohran Mamdani, socialista, demócrata, migrante y moreno, es decir, todo lo que no le gusta a los seguidores de Trump, se consolidó por una agenda poderosa para reducir el costo de vida. Los resultados del martes llegaron después de una sucesión de encuestas que mostraban que la ventaja que Trump y el Partido Republicano habían mantenido durante mucho tiempo en la gestión de la economía, se había evaporado, dice The New York Times.

“A lo largo del año, Trump ha impuesto una sucesión de nuevos aranceles, dirigidos a casi todos los países del mundo, a niveles no vistos en aproximadamente un siglo. La legalidad de la mayor parte de estos nuevos aranceles está ahora en entredicho, ya que el miércoles el Tribunal Supremo comenzó a escuchar un caso que impugna el uso que hizo Trump de una ley de poderes de emergencia para imponer dichos gravámenes. Si el tribunal falla en contra del Presidente, anulará una herramienta clave en la agenda comercial de Trump”, agrega el diario.

En lo que va del año, estos aranceles de emergencia han afectado a más de 300 mil millones de dólares en bienes importados. “Esto demuestra tanto el profundo cambio que el Presidente ha provocado en la política comercial estadounidense, priorizando los aranceles proteccionistas, como el gran riesgo que corre en la batalla legal que se está desarrollando”.

El diario latino La Opinión agrega que, además, desde el 1 de noviembre, casi 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos han perdido el acceso a los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), en medio del cierre parcial del gobierno federal, que ya pasó del mes. Aunque un Juez federal ordenó a la administración Trump emplear fondos de emergencia para pagar por los cupones en noviembre, no se ha podido evitar la interrupción inmediata de los beneficios, que podrían tardar semanas en reanudarse.

“No hay forma de endulzar estos resultados. Son realmente malos para el partido”, dijo Michael DuHaime, exdirector político del Comité Nacional Republicano y miembro de la campaña presidencial del exsenador John McCain, entre otros. “Los republicanos harían bien en prestar atención a las señales de alerta de estas elecciones”.

The Wall Street Journal dice, por su parte, que el martes trajo más que tres grandes victorias electorales para los demócratas: trazó un camino hacia el resurgimiento de un partido que se ha visto desmoralizado y debilitado bajo el dominio de Trump.

Dos mujeres con perfiles centristas y experiencia en seguridad nacional, Abigail Spanberger en Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey, no sólo ganaron sus elecciones a gobernadoras, sino que lo hicieron con márgenes inesperadamente amplios: de 13 puntos porcentuales o más, según los resultados casi definitivos. Ambas se centraron en una agenda de asequibilidad, prometiendo reducir el costo de vida, al tiempo que vinculaban a sus oponentes con Trump y el movimiento MAGA, agrega.

“Las dos victorias, junto con la elección del socialista democrático Zohran Mamdani como Alcalde de la ciudad de Nueva York, demostraron que los votantes están impulsando a una nueva generación de líderes, lo que podría infundir nueva energía al partido, aunque aún persisten desafíos. El debate entre centristas y progresistas sobre el rumbo del partido sigue abierto, y Mamdani podría ofrecerle a Trump un nuevo arma política”, afirma The Wall Street Journal.

En busca de respuestas, Isaac Chotiner, periodista de The New Yorker, entrevista a uno de los analistas de uno de los sitios de análisis políticos más asertivo de Estados Unidos. Se trata de Sean Trende, analista electoral sénior de RealClearPolitics e investigador visitante del American Enterprise Institute.

–Es evidente que Trump obtuvo grandes avances entre ciertos grupos demográficos, como los votantes jóvenes, los votantes hispanos, etc., en 2024. ¿Tenemos alguna idea de cómo votaron esos grupos en estas elecciones? –pregunta el periodista.

–En Nueva Jersey, Trump ganó en el condado de Passaic, y Sherrill lo ganó el martes por unos quince puntos. Este condado tiene una gran población hispana, lo que me indica que los votantes hispanos de Trump o no acudieron a votar o cambiaron de opinión –responde el analista.

–En las tres ocasiones en que Trump se ha presentado a las elecciones, generalmente ha quedado por detrás de los candidatos republicanos al Congreso. Siempre me pareció fascinante porque, en cierto modo, parecía que esos congresistas republicanos necesitaban su presencia en la boleta para movilizar a un gran número de votantes a su favor, y así poder captar a algunos votantes indecisos que Trump no podía conseguir. Es una paradoja interesante para los republicanos: Trump, en cierto sentido, no es un candidato tan fuerte, pero lo necesitan.

–Es casi simbiótico, ¿verdad? Trump moviliza a un tipo de votante que normalmente no participa en las elecciones. Pero el republicano moderado aún puede captar, hasta cierto punto, al votante suburbano o al votante con estudios universitarios que se siente decepcionado con Trump. Estos últimos dividirán su voto. El republicano al Congreso consigue al votante indeciso de Trump, además de parte de ese voto dividido. ¿Pero qué sucede cuando esos votantes indecisos de Trump dejan de votar?