Guadalupe Urban, regidora del PVEM en San Juan Cacahuatepec, es asesinada en Oaxaca

La regidora Guadalupe Urban Ceballos fue asesinada en San Antonio Ocotlán, Oaxaca, por lo que la Fiscalía investiga el crimen con perspectiva de género.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La regidora del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Guadalupe Urban Ceballos, fue asesinada la mañana de este jueves en la comunidad de San Antonio Ocotlán, de donde era originaria.

La funcionaria, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue atacada por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta cuando salía del domicilio de sus padres. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores le dispararon y huyeron del lugar, dejando a la regidora sin vida sobre el camino que conduce a dicha localidad, en la región de la Costa oaxaqueña.

La Vicefiscalía Regional de la Costa fue notificada del hallazgo durante la mañana y desplegó a un equipo especializado para realizar las diligencias periciales correspondientes. El personal ministerial efectuó el levantamiento de indicios y el procesamiento del sitio del crimen para iniciar las primeras líneas de investigación.

La mataron cerca de su casa cuando se dirigía a un evento… POR LA PAZ. Pero ¿se están atendiendo las causas, no? pic.twitter.com/FdY2TNQial — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) November 6, 2025

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca confirmó el asesinato e informó que las indagatorias se realizan con perspectiva de género. De manera preliminar, se establecieron dos posibles líneas de investigación: una relacionada con una venganza personal y otra con un presunto adeudo económico.

Por su parte, e Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el crimen de Guadalupe Urban y destacó su labor como servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática en el municipio.

A través de un comunicado, las autoridades locales exigieron una investigación seria y pronta, así como la detención de los responsables. Señalaron que la impunidad no puede ser tolerada y que el municipio rechaza todo acto de violencia que afecte a las familias y comunidades de la región.

El Partido Verde Ecologista de México lamenta profundamente la muerte de Guadalupe Urban Ceballos, regidora en el municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, e integrante de este instituto político. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y seres… pic.twitter.com/Y1n7QIhbgG — Partido Verde (@partidoverdemex) November 6, 2025

De acuerdo con habitantes de la zona, la regidora se dirigía a un evento oficial denominado Jornadas por la Paz, al que asistirían niños y funcionarios de los gobiernos estatal y federal. Guadalupe Urban era titular de la regiduría de Parques y Jardines por representación proporcional para el periodo 2025-2027.

Con la muerte de la funcionaria, suman 75 feminicidios registrados en Oaxaca durante 2025, según datos del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer). El municipio de San Juan Cacahuatepec, ubicado en la región Costa, cuenta con una población cercana a los nueve mil habitantes, de los cuales el 51.9 por ciento son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).