Dante Delgado reaparece en informe de Lemus y confirma que MC irá solo rumbo a 2030

Dante Delgado reapareció este jueves en Guadalajara tras superar el cáncer de estómago; afirmó estar listo para retomar su labor política y reafirmó que MC irá solo.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- El fundador de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, reapareció este jueves en Guadalajara, Jalisco, durante el primer informe del Gobernador Pablo Lemus Navarro, luego de varios meses de ausencia por motivos de salud.

En entrevista con medios de comunicación, Delgado Rannauro confirmó que se encuentra libre de cáncer y en proceso de recuperación tras una cirugía en la que le fue retirado el estómago. El político veracruzano aseguró que los resultados médicos más recientes le ratificaron su estado de salud favorable.

“Me siento bien, precisamente por eso hoy vengo a este informe”, expresó ante medios, donde también señaló que lleva dos meses libre de cáncer y que su siguiente meta es recuperar el peso perdido durante el tratamiento.

En su primer año como gobernador, @PabloLemusN ha demostrado cómo se construyen los Buenos Gobiernos Naranjas. pic.twitter.com/Bd2tYCRFUR — Dante Delgado (@DanteDelgado) November 6, 2025

En el transcurso del evento, el dirigente fue recibido con muestras de apoyo por parte de integrantes de su partido, entre ellos el Gobernador anfitrión, Pablo Lemus; el de Nuevo León, Samuel García; la Alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el Senador Clemente Castañeda y el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.

Asimismo, Delgado Rannauro compartió un momento con el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con quien se tomó una fotografía, lo cual generó comentarios entre militantes y simpatizantes del partido, que destacaron su recuperación.

El exsenador recordó que en octubre de 2024 dio a conocer su diagnóstico de cáncer de estómago, lo que lo llevó a renunciar a la dirigencia nacional del partido el 5 de diciembre de ese mismo año para iniciar su tratamiento médico. En marzo pasado informó que concluyó las quimioterapias y que su recuperación avanzaba de manera favorable.

#AlEstiloJalisco, el gobernador trabaja de la mano de la gente para consolidar un modelo educativo de primera, un sistema de salud 100% de Jalisco y seguir siendo ejemplo en desarrollo económico. Enhorabuena para la gente de todas las regiones de Jalisco: Lo mejor está por venir pic.twitter.com/OpgMGHyPV9 — Dante Delgado (@DanteDelgado) November 6, 2025

“Estoy libre de cáncer, me extirparon el estómago y perdí muchos kilos. Apenas hace dos días me confirmaron los resultados y ahora voy a reincorporarme plenamente a las actividades de Movimiento”, declaró.

Delgado aprovechó su intervención para reafirmar que Movimiento Ciudadano mantendrá su independencia rumbo a los próximos procesos electorales. “La alianza es con la ciudadanía”, subrayó, al asegurar que el partido continuará creciendo de manera autónoma.

Cabe mencionar que su reaparición coincide con el aniversario de la fundación de Movimiento Ciudadano, que se conmemorará el próximo 5 de diciembre.