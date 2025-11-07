Mega Centro de Vacunación en la CDMX aplicará dosis contra influenza y Covid-19

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 9:50 pm

La Secretaría de Salud indicó que la campaña de vacunación se desarrolla bajo el lema “Protégete del frío y de las enfermedades”, y busca reforzar la protección de la población ante los padecimientos respiratorios más comunes de la temporada invernal.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud anunció este jueves la instalación de un Mega Centro de Vacunación en la Ciudad de México, con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades durante esta temporada invernal.

¿Cuándo y a dónde acudir a vacunarse?

La dependencia informó que la jornada de vacunación se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre en el el estacionamiento 3, acceso G del Estadio Olímpico Universitario, frente a la Tienda Pumas, en Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas. La jornada forma parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, implementada para prevenir infecciones respiratorias durante los meses más fríos del año y reducir complicaciones graves entre los grupos más vulnerables.

¿Qué vacunas se aplicarán en el Mega Centro de Vacunación?

De acuerdo con las autoridades, en esta jornada se aplicarán vacunas contra:

  • ​​Influenza.
  • ​COVID-19.
  • Neumococo.
  • Sarampión.

"Las vacunas son seguras, gratuitas, efectivas y necesarias, y estarán disponibles para todo público", indicó la Secretaría de Salud. Además, recomendó a las y los asistentes llevar su Cartilla Nacional de Salud, pero en caso de no contar con ella, el personal de salud orientará sobre las vacunas que correspondan a cada persona.

La dependencia también recordó que las dosis se aplicarán con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones del sector salud.

Con motivo de la Semana Nacional de Vacunación, Kershenobich destacó que la sobrevida en México era de 49.5 años en 1950  y que hoy, gracias a la vacunación y los antibióticos, las mujeres viven en promedio 78 años y los hombres 72.”
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó este jueves el arranque de vacunación en la capital del país. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro.

¿Quiénes podrán vacunarse?

Las vacunas estarán disponibles para toda la población, no tendrán costo y podrán aplicarse a cualquier persona que acuda al mega Centro de Vacunación. Entre los grupos prioritarios se encuentran niñas y niños menores de cinco años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas y personal médico.

Además, se atenderá a quienes padezcan enfermedades crónicas como obesidad, diabetes o hipertensión, así como a quienes tengan afectaciones en el sistema inmunológico.

El Secretario de Salud, David Kershenobich, informó este jueves que la meta nacional de esta campaña es aplicar más de 50 millones de dosis, de las cuales 35.4 millones serán contra la influenza, 10.9 millones contra el COVID-19 y 4.2 millones contra el neumococo.

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
La campaña está dirigida a toda la población en general. Foto: X @SSalud_mx

Respecto a las vacunas contra el COVID-19, la Secretaría de Salud detalló que se utilizarán las dosis “Spikevax” LP.8.1 del fabricante Moderna y “Comirnaty” LP.8.1 de Pfizer/BioNTech, ambas monovalentes y desarrolladas con tecnología de ARN mensajero (mRNA).

La institución reiteró que la aplicación de estas vacunas no sólo protege a quien recibe la dosis, sino también a su entorno, al reducir el riesgo de transmisión y las complicaciones derivadas de las enfermedades respiratorias.

