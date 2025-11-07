ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

En entrevista con "Los Periodistas", el Subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, aseguró que la muerte de su hermano, Carlos Manzo, provocó una profunda consternación social no solo en el estado, sino a nivel nacional, por lo que pidió no usar el caso con fines partidistas.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Juan Manzo, subsecretario del Gobierno de Michoacán, aseguró que su hermano, Carlos Manzo asesinado el pasado 1 de noviembre, “era un hombre afín a la izquierda, no a la derecha”, pese a los intentos de distintos partidos por sumarlo a sus filas.

"Era un actor político importante, atractivo en función de la debilidad de estos partidos; pues obviamente contar con un candidato como lo era Carlos era muy atractivo y la verdad es que lo buscaba tanto el PAN como el PRI, como Movimiento Ciudadano, en la idea que pudiera ser candidato de alguna de estas fuerzas políticas. Pero su esencia principal y el perfil de sus votantes eran afines a la izquierda", dijo en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El funcionario expuso que la muerte Carlos Manzo provocó una profunda consternación social no sólo en Michoacán, sino a nivel nacional, por lo que pidió no usar el caso con fines partidistas.

"En medio de la indignación hay muchos intereses que se mezclan para ampliar esa indignación, unos son legítimos, otros no propiamente, a lo mejor podrán compartir la indignación. Yo creo que el problema de la violencia es generalizado, pero hay que evitar eso. A mí me gustaría más que quienes hablen por el Movimiento del sombrero sean los que estaban ahí, los amigos de Carlos que decidieron participar sin partidos, que decidieron juntar firmas para lograr las candidaturas independientes en Uruapan, quienes hicieron la campaña y finalmente ganaron de manera contundente en la campaña del año pasado", dijo el también funcionario estatal.

Entre la conmoción por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en redes sociales comenzó a circular la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que se presenta como ciudadano, pero cuya promoción en plataformas digitales y sin una figura visible que encabece, ha generado dudas sobre su autenticidad.

En tanto que, desde el Gobierno federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que detrás de ambas acciones —el uso del crimen y la movilización juvenil— se esconde un intento de la derecha por reposicionarse políticamente.

Aunque la convocatoria insiste en que no tiene relación con ningún partido o grupo económico, la falta de un grupo visible o de rostros que impulsan oficialmente este movimiento, ha generado sospechas sobre quiénes están detrás de ellas y si cuentan con el apoyo de empresarios o grupos de derecha. Entre los jóvenes que han promovido la movilización destaca Miguel Samaniego, hijo deXóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PRIAN.

En tanto, la oposición reaccionó con dureza y de inmediato. El PAN, el PRI y MC acusaron al Gobierno federal de haber dejado sólo a Manzo, pese a sus reiteradas denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán.

El PAN afirmó en sus redes sociales que "no puede continuar el miedo con el que viven las familias mexicanas". "El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todas y todos", añadió. "Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigimos justicia, y que se le devuelva la paz y la tranquilidad a Michoacán y a todo México", se lee en su posicionamiento.

El PRI señaló que "asesinar a una autoridad electa es una agresión directa al Estado mexicano y una muestra más de la violencia que sigue golpeando a nuestro país".

Al respecto, Juan Manzo calificó estas acciones como "politiquería" y recalcó que lo importante en estos momentos es esclarecer el asesinato de su hermano.

“No quisiera que dedicáramos este espacio a la politiquería. La muerte de Carlos trae una alta consternación social derivada de un hartazgo, pero no es resultado de la violencia de este gobierno. Quienes somos de Uruapan sabemos que la violencia ha estado impregnada en nuestra sociedad por muchos años”, expresó el funcionario michoacano.

Juan Manzo destacó que la inseguridad en Michoacán no es reciente, sino un fenómeno que se ha consolidado durante las últimas tres décadas. “Ha habido presencia de bandas y posteriormente de cárteles. Uruapan no es la excepción; al contrario, es un bastión financiero y económico muy atractivo para estos grupos”, dijo.

El Subsecretario consideró que deben agotarse todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio y deslindar responsabilidades, incluso las relacionadas con el personal de seguridad asignado al Alcalde.

“Pedimos que se investigue por qué falló la escolta, que se esclarezca este crimen y se investigue a todos. Esa es una petición que viene de la sociedad, no de actores políticos”, insistió.

Respecto a los señalamientos que algunos grupos opositores han hecho contra el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario afirmó que existía una buena relación entre el mandatario estatal y el Edil.

“Soy testigo de que había buena relación entre Carlos y el Gobernador; esos son alardes de politiquería”, aseguró.

El hermano del Alcalde asesinado también destacó que Carlos Manzo tenía adversarios políticos y enfrentamientos con distintos actores locales, debido a su carácter mediático y a los señalamientos que hacía públicamente.

Finalmente, Juan Manzo pidió que quienes encabecen las expresiones de protesta por el crimen sean los propios integrantes del Movimiento del Sombrero, agrupación fundada por el Alcalde y conformada por jóvenes y vecinos de Uruapan.

“Ellos tienen la legitimidad de hablar y reclamar justicia, no otros actores que quizá ni lo conocían”, destacó.

“Carlos fue un actor político importante, atractivo por su perfil ciudadano. Lo buscaron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pero su esencia y la de sus votantes era afín a la izquierda”, concluyó.