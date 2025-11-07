ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

07/11/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición

En entrevista con "Los Periodistas", el Subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, aseguró que la muerte de su hermano, Carlos Manzo, provocó una profunda consternación social no solo en el estado, sino a nivel nacional, por lo que pidió no usar el caso con fines partidistas.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Juan Manzo, subsecretario del Gobierno de Michoacán, aseguró que su hermano, Carlos Manzo asesinado el pasado 1 de noviembre, “era un hombre afín a la izquierda, no a la derecha”, pese a los intentos de distintos partidos por sumarlo a sus filas.

"Era un actor político importante, atractivo en función de la debilidad de estos partidos; pues obviamente contar con un candidato como lo era Carlos era muy atractivo y la verdad es que lo buscaba tanto el PAN como el PRI, como Movimiento Ciudadano, en la idea que pudiera ser candidato de alguna de estas fuerzas políticas. Pero su esencia principal y el perfil de sus votantes eran afines a la izquierda", dijo en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El funcionario expuso que la muerte Carlos Manzo provocó una profunda consternación social no sólo en Michoacán, sino a nivel nacional, por lo que pidió no usar el caso con fines partidistas.

"En medio de la indignación hay muchos intereses que se mezclan para ampliar esa indignación, unos son legítimos, otros no propiamente, a lo mejor podrán compartir la indignación. Yo creo que el problema de la violencia es generalizado, pero hay que evitar eso. A mí me gustaría más que quienes hablen por el Movimiento del sombrero sean los que estaban ahí, los amigos de Carlos que decidieron participar sin partidos, que decidieron juntar firmas para lograr las candidaturas independientes en Uruapan, quienes hicieron la campaña y finalmente ganaron de manera contundente en la campaña del año pasado", dijo el también funcionario estatal.

Entre la conmoción por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en redes sociales comenzó a circular la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que se presenta como ciudadano, pero cuya promoción en plataformas digitales y sin una figura visible que encabece, ha generado dudas sobre su autenticidad.

En tanto que, desde el Gobierno federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que detrás de ambas acciones —el uso del crimen y la movilización juvenil— se esconde un intento de la derecha por reposicionarse políticamente.

Aunque la convocatoria insiste en que no tiene relación con ningún partido o grupo económico, la falta de un grupo visible o de rostros que impulsan oficialmente este movimiento, ha generado sospechas sobre quiénes están detrás de ellas y si cuentan con el apoyo de empresarios o grupos de derecha. Entre los jóvenes que han promovido la movilización destaca Miguel Samaniego, hijo deXóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PRIAN.

En tanto, la oposición reaccionó con dureza y de inmediato. El PAN, el PRI y MC acusaron al Gobierno federal de haber dejado sólo a Manzo, pese a sus reiteradas denuncias sobre la presencia del crimen organizado en Michoacán.

El PAN afirmó en sus redes sociales que "no puede continuar el miedo con el que viven las familias mexicanas". "El Gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar la seguridad de todas y todos", añadió. "Desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigimos justicia, y que se le devuelva la paz y la tranquilidad a Michoacán y a todo México", se lee en su posicionamiento.

El PRI señaló que "asesinar a una autoridad electa es una agresión directa al Estado mexicano y una muestra más de la violencia que sigue golpeando a nuestro país".

Al respecto, Juan Manzo calificó estas acciones como "politiquería" y recalcó que lo importante en estos momentos es esclarecer el asesinato de su hermano.

“No quisiera que dedicáramos este espacio a la politiquería. La muerte de Carlos trae una alta consternación social derivada de un hartazgo, pero no es resultado de la violencia de este gobierno. Quienes somos de Uruapan sabemos que la violencia ha estado impregnada en nuestra sociedad por muchos años”, expresó el funcionario michoacano.

Juan Manzo destacó que la inseguridad en Michoacán no es reciente, sino un fenómeno que se ha consolidado durante las últimas tres décadas. “Ha habido presencia de bandas y posteriormente de cárteles. Uruapan no es la excepción; al contrario, es un bastión financiero y económico muy atractivo para estos grupos”, dijo.

El Subsecretario consideró que deben agotarse todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio y deslindar responsabilidades, incluso las relacionadas con el personal de seguridad asignado al Alcalde.

“Pedimos que se investigue por qué falló la escolta, que se esclarezca este crimen y se investigue a todos. Esa es una petición que viene de la sociedad, no de actores políticos”, insistió.

Respecto a los señalamientos que algunos grupos opositores han hecho contra el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario afirmó que existía una buena relación entre el mandatario estatal y el Edil.

“Soy testigo de que había buena relación entre Carlos y el Gobernador; esos son alardes de politiquería”, aseguró.

El hermano del Alcalde asesinado también destacó que Carlos Manzo tenía adversarios políticos y enfrentamientos con distintos actores locales, debido a su carácter mediático y a los señalamientos que hacía públicamente.

Finalmente, Juan Manzo pidió que quienes encabecen las expresiones de protesta por el crimen sean los propios integrantes del Movimiento del Sombrero, agrupación fundada por el Alcalde y conformada por jóvenes y vecinos de Uruapan.

“Ellos tienen la legitimidad de hablar y reclamar justicia, no otros actores que quizá ni lo conocían”, destacó.

“Carlos fue un actor político importante, atractivo por su perfil ciudadano. Lo buscaron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pero su esencia y la de sus votantes era afín a la izquierda”, concluyó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Fiscalía de Michoacán confirmó que el asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años; dijo que en el homicidio participaron más de dos personas.
1

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
2

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
3

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

4

Salud instala un Mega Centro de Vacunación en CU: ¿Cuáles vacunas te puedes poner?

María Corina Machado dio a conocer un "programa masivo de privatización", el cual incluye ofrecer al mercado extranjero los recursos naturales de Venezuela.
5

Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

Dante Delgado
6

Dante Delgado reaparece en informe de Lemus y confirma que MC irá solo rumbo a 2030

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
7

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México; hoy el Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona "non grata".
8

Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

“El Mencho”, “El Chayo”
9

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
10

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

Más allá de Carlos Manzo.
11

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

La FGR solicitó una orden de captura contra el Contraalmirante Fernando Farías Laguna por el delito de "huachicol fiscal", luego de no presentarse a audiencia.
12

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

13

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
14

Mafias factureras

Facebook Guadalupe Urban
15

Guadalupe Urban, regidora del PVEM en San Juan Cacahuatepec, es asesinada en Oaxaca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Más allá de Carlos Manzo.
1

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Uriel "N", acosador de Claudia Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte
2

Uriel "N", el acosador de la Presidenta Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

Alejandro Correa Gómez es localizado
3

La Fiscalía de Michoacán reporta con vida al exalcalde desaparecido de Zinapécuaro

4

Salud instala un Mega Centro de Vacunación en CU: ¿Cuáles vacunas te puedes poner?

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
5

#PuntosYComas ¬ Ley nueva contra la extorsión sancionará 35 tipos de este delito

Dante Delgado
6

Dante Delgado reaparece en informe de Lemus y confirma que MC irá solo rumbo a 2030

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
7

ENSAYO ¬ Mamdani da un respiro a la izquierda mundial frente al avance de los ultras

“El Mencho”, “El Chayo”
8

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
9

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México; hoy el Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona "non grata".
10

Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

María Dolores González Saravia.
11

González Saravia rinde protesta al frente de la CDH-CdMx: plantea "apuesta colectiva"

Jeanine Áñez sale de prisión.
12

Jeanine Áñez es absuelta por golpe de Estado en Bolivia y sale de prisión tras 4 años