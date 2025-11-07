La Fiscalía de Michoacán reporta con vida al exalcalde desaparecido de Zinapécuaro

El exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue encontrado con vida tras cinco días desaparecido; autoridades mantienen abierta la investigación.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó este jueves que fue localizado con vida al exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre.

La dependencia confirmó el hallazgo a través de un comunicado oficial en su cuenta de X, sin precisar mayores detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado.

De acuerdo con los reportes iniciales, el exfuncionario, de 41 años de edad, fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda tras recibir la denuncia de sus familiares, quienes perdieron contacto con él durante la madrugada del 2 de noviembre.

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

Fuentes oficiales indicaron que Correa Gómez acudió el 1 de noviembre a un evento social en Ciudad Hidalgo y que, horas más tarde, fue visto en un bar con razón social “La Ingrata”. Según un informe de inteligencia, en ese lugar se registró una riña en la que presuntamente estuvo involucrado antes de perderse su rastro.

Durante la investigación, las autoridades localizaron la camioneta del exalcalde, una Grand Cherokee blanca, modelo 2021, así como algunas de sus pertenencias, en un hotel de la zona. Estos hallazgos permitieron orientar las labores de búsqueda que continuaron en los días posteriores, en coordinación con las fuerzas federales, estatales y la Comisión Estatal de Búsqueda.

El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que desde el momento en que se presentó la denuncia se activaron los protocolos correspondientes. También señaló que se analizaron registros de video y testimonios recabados en la región para avanzar en la localización.

Versiones de seguridad señalan que el exalcalde fue hallado con algunas lesiones y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, la Fiscalía no ha emitido un informe oficial sobre su estado de salud ni sobre el lugar exacto donde fue encontrado.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer los hechos que rodearon su desaparición, por lo que no se ha confirmado si existe alguna línea de investigación vinculada con grupos delictivos que operan en la zona.