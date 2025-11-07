Jóvenes marchan contra el "tarifazo" de 1.50 al transporte público en la CdMx

Un grupo de manifestantes se hizo presente en las oficinas de la Semovi para rechazar el aumento de 1.50 pesos al transporte y exigir un servicio digno.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Un grupo de jóvenes usuarios del transporte público se manifestó este jueves del Monumento a la Madre hacia las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en la Ciudad de México, contra el aumento de 1.50 pesos en el transporte público concesionado anunciado hace una semana por el Gobierno de Clara Brugada.

“Nuestro objetivo es luchar por espacios dignos para la ciudadanía y garantizar una mejoría a la movilidad pública”, planteó en un comunicado el colectivo por una Movilidad Mejor.

Algunos de los pasajeros que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México están absorbiendo tanto el tarifazo aprobado hace unos días en el transporte del Estado de México (Edomex), incluyendo el Mexibús, como el recién aprobado en la capital del país en microbuses, camiones morados y vagonetas. El colectivo se conforma por usuarios capitalinos y mexiquenses.

#PrecauciónVial | Manifestantes del Monumento a la Madre inician marcha sobre Av. Insurgentes al Sur, rumbo a la Av. Álvaro Obregón núm. 269. #AlternativaVial Circuito Interior pic.twitter.com/Rv9elCZgvs — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 6, 2025

“Transporte, primero, al hijo del obrero”, “¡No al tarifazo!” y “La ciudad no se vende, se cuida y se defiende” fueron algunas de las frases gritadas durante la marcha que pasó por avenida Insurgentes sin obstruir el carril exclusivo de Metrobús para, dijeron, no afectar más a los usuarios de transporte público.

El grupo de manifestantes protestó de manera pacífica afuera de las oficinas de la SEMOVI para exigir que se cumpla con lo acordado con los concesionarios, entre otros puntos, unidades nuevas, para garantizar un transporte digno.

El pasado 31 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un incremento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte público concesionado en su modalidad de Ruta y Corredor, tras una serie de reuniones entre autoridades y representantes del sector. Aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Como parte del acuerdo, el precio del transporte pasará de 08.00 a 9.50 pesos para los Corredores. Además, se aplicará una tarifa nocturna, de las 23:00 a las 06:00 horas del día siguiente, con un incremento del 20 por ciento sobre la tarifa establecida.

Por otro lado, para los microbuses y vagonetas, el pasaje será 7.50 pesos los primeros cinco kilómetros; de 08.00 pesos para una distancia de entre cinco a 12 kilómetros y de 09.00 pesos para viajes de más de 12 kilómetros.