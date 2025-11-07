Roger Waters felicita a Claudia Sheinbaum por brindar asilo político a Betssy Chávez

Roger Waters no sólo se manifestó a favor de Claudia Sheinbaum, sino también del expresidente Pedro Castillo y de la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo en la Embajada de México en Perú.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Roger Waters, músico y compositor y activista de la banda de rock progresivo Pink Floyd, se manifestó el jueves a favor de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que el Congreso de Perú la declaró como persona "non grata", además de romper relaciones diplomáticas con México, por la supuesta injerencia de su Gobierno en la política peruana.

Por medio de su cuenta de X, el músico británico no sólo mostró su apoyo hacia Sheinbaum Pardo, sino también hacia la exprimera Ministra del ex presidente Pedro Castillo, Betssy Chávez, ya que la residencia de la Embajada de México en Perú le brindó asilo, tomando en cuenta que la fiscalía peruana ha solicitado 25 años de prisión en su contra.

"Viva Claudia. Viva Betssy. Viva Pedro Castillo. Viva Perú. Gringos, go home", escribió el activista, además publicar un video junto con este mensaje.

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) November 7, 2025

"Bravo Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Bravo por darle asilo político a Betssy Chávez. Betssy Chávez, quien debería ser la Primera Ministra de Perú en este momento, y lo sería si no fuera por el litio, y los gringos robando el litio de su país. Así que muchas gracias, Claudia, y al pueblo de México", expresó Roger Waters.

En este sentido, el compositor señaló a la clase dominante de Perú de eludir la democracia para favorecer a la "empresa estadounidense de litio". "Seamos completamente claros sobre lo que está pasando", sentenció, además de reiterar su apoyo al pueblo de Perú en lucha contra la invasión de Estados Unidos.

"Dejen a Pedro Castillo fuera de la cárcel, imbéciles, él es el Presidente electo de Perú, déjenlo gobernar el país, hasta que tengan otra elección, por supuesto. Claudia, mucha fuerza para ti. Betssy, mucha fuerza para ti también", concluyó.

En diciembre de 2002, el entonces Presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de Perú además de quedar bajo arresto, situación que fue condenada en distintas ocasiones por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en febrero de 2024 señaló lo sucedido como "golpe de Estado técnico".

“No podemos aceptar quedarnos callados ante la injusticia que se cometió al destituir al Presidente legal y legítimo de Perú, Pedro Castillo. Consideramos que fue un golpe de Estado técnico”, puntualizó.

“Consideramos que fue un golpe de Estado técnico, le llaman blando; ya no es mano dura sino mano blanda. No queremos ni la mano dura ni la mano blanda, ningún tipo de golpe de Estado. Ahí nuestras diferencias con el Gobierno de Perú, no con el pueblo de Perú, eso hay que tenerlo presente”, agregó.

Cabe señalar que el mismo Congreso de Perú que declaró persona "non grata" a Claudia Sheinbaum cuenta con apenas un dos por ciento de aprobación, según resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que fueron publicados en marzo de 2025 en el diario La República, mientras que la Presidenta Dina Boluarte cuenta con un 90 por ciento de desaprobación, de acuerdo con el mismo indicador.