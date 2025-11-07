Uriel "N", el acosador de la Presidenta Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

El acosador de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue trasladado al Reclusorio Norte, luego de cumplirse el plazo legal al que quedó sujeto por la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx), fue trasladado este miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR) al Reclusorio Norte.

El Ministerio Público de Fiscalía de Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, determinó el traslado de Uriel "N" luego de cumplirse el plazo legal al que quedó sujeto, por lo que quedó a disposición de un juez de control que lo requirió en el penal antes mencionado.

El traslado del hombre fue encabezado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), y se espera que mañana se presente en una audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica, ya que la dicha persona también violentó a otras dos mujeres, según informó la SSC-CdMx.

Uriel "N", de 33 años de edad, fue detenido el pasado 4 de noviembre sobre Paseo de la Condesa, donde elementos de la Secretaría, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente.

En este sentido, las autoridades informaron que el a una joven de 25 años en la colonia Centro Histórico y a otra en las calles Bolívar y Tacuba.

"Fue durante un patrullaje en dicha colonia, que los oficiales fueron requeridos por una joven de 25 años de edad, quien refirió que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio", explicó la SSC-CdMx en un comunicado.

El acto de acoso ocurrió durante la mañana del 4 de noviembre, cuando Claudia Sheinbaum se dirigía a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico de la CdMx. Fue en ese contexto que una persona de la multitud que acompañaba a la Presidenta grabó el momento en el que el sujeto se acercó a la mandataria y le dio un beso en la mejilla, además de intentar agarrarla por la espalda con ambas manos.

Al darse cuenta de lo ocurrido, Sheinbaum retiró las manos del hombre y personal de Ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo. Sin embargo, en primera instancia, se desconocía la identidad del agresor y tampoco se registró su detención de manera inmediata.

Tras lo sucedido, tanto la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, como la Secretaría de Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, emitieron comunicados para condenar el acoso, además de hacer un llamado a los medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales no reproducir contenido que atente contra la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas, y así revictimizar a la Presidenta.

"Hoy, cuando a la Presidenta sólo por ser mujer, la acosan, nos acosan a todas. Pero también nos encuentran juntas, firmes, solidarias. Porque sabemos lo que pesa ocupar un lugar que siempre nos negaron, y lo que duele abrir camino entre las voces del desprecio", señaló Clara Brugada.

"Presidenta: no estás sola. Desde esta ciudad que ha luchado históricamente por transformar la vida de las mujeres, que es pionera en la defensa nuestros derechos y en contra de la violencia, desde aquí decimos ¡no a la violencia contra las mujeres! Nuestra Presidenta tiene derecho de caminar libremente por las calles de su ciudad", insistió la Jefa de Gobierno.