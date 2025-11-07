Uriel "N", el acosador de la Presidenta Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 11:56 pm

Uriel "N", acosador de Claudia Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

Artículos relacionados

Artículos relacionados

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

El acosador de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue trasladado al Reclusorio Norte, luego de cumplirse el plazo legal al que quedó sujeto por la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx), fue trasladado este miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR) al Reclusorio Norte.

El Ministerio Público de Fiscalía de Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, determinó el traslado de Uriel "N" luego de cumplirse el plazo legal al que quedó sujeto, por lo que quedó a disposición de un juez de control que lo requirió en el penal antes mencionado.

El traslado del hombre fue encabezado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), y se espera que mañana se presente en una audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica, ya que la dicha persona también violentó a otras dos mujeres, según informó la SSC-CdMx.

Uriel "N", de 33 años de edad, fue detenido el pasado 4 de noviembre sobre Paseo de la Condesa, donde elementos de la Secretaría, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente.

En este sentido, las autoridades informaron que el a una joven de 25 años en la colonia Centro Histórico y a otra en las calles Bolívar y Tacuba.

"Fue durante un patrullaje en dicha colonia, que los oficiales fueron requeridos por una joven de 25 años de edad, quien refirió que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio", explicó la SSC-CdMx en un comunicado.

El acto de acoso ocurrió durante la mañana del 4 de noviembre, cuando Claudia Sheinbaum se dirigía a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico de la CdMx. Fue en ese contexto que una persona de la multitud que acompañaba a la Presidenta grabó el momento en el que el sujeto se acercó a la mandataria y le dio un beso en la mejilla, además de intentar agarrarla por la espalda con ambas manos.

Al darse cuenta de lo ocurrido, Sheinbaum retiró las manos del hombre y personal de Ayudantía de la Presidencia se acercó para apartar al individuo. Sin embargo, en primera instancia, se desconocía la identidad del agresor y tampoco se registró su detención de manera inmediata.

Tras lo sucedido, tanto la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, como la Secretaría de Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, emitieron comunicados para condenar el acoso, además de hacer un llamado a los medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales no reproducir contenido que atente contra la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas, y así revictimizar a la Presidenta.

"Hoy, cuando a la Presidenta sólo por ser mujer, la acosan, nos acosan a todas. Pero también nos encuentran juntas, firmes, solidarias. Porque sabemos lo que pesa ocupar un lugar que siempre nos negaron, y lo que duele abrir camino entre las voces del desprecio", señaló Clara Brugada.

"Presidenta: no estás sola. Desde esta ciudad que ha luchado históricamente por transformar la vida de las mujeres, que es pionera en la defensa nuestros derechos y en contra de la violencia, desde aquí decimos ¡no a la violencia contra las mujeres! Nuestra Presidenta tiene derecho de caminar libremente por las calles de su ciudad", insistió la Jefa de Gobierno.

"La cercanía de la Presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento. Es fundamental que los hombres comprendan que este tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito", puntualizó por su parte la Secretaría de Mujeres.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Fiscalía de Michoacán confirmó que el asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años; dijo que en el homicidio participaron más de dos personas.
1

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
2

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
3

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

María Corina Machado dio a conocer un "programa masivo de privatización", el cual incluye ofrecer al mercado extranjero los recursos naturales de Venezuela.
4

Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

5

Salud instala un Mega Centro de Vacunación en CU: ¿Cuáles vacunas te puedes poner?

Dante Delgado
6

Dante Delgado reaparece en informe de Lemus y confirma que MC irá solo rumbo a 2030

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México; hoy el Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona "non grata".
7

Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

“El Mencho”, “El Chayo”
8

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
9

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
10

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

La FGR solicitó una orden de captura contra el Contraalmirante Fernando Farías Laguna por el delito de "huachicol fiscal", luego de no presentarse a audiencia.
11

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

Facebook Guadalupe Urban
12

Guadalupe Urban, regidora del PVEM en San Juan Cacahuatepec, es asesinada en Oaxaca

13

Mucho show sin resultado. El votante se la cobra a Trump: “Es la economía, estúpido”

Estudiante se pelean en secundaria.
14

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

15

Jóvenes marchan contra el "tarifazo" de 1.50 al transporte público en la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Uriel "N", acosador de Claudia Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte
1

Uriel "N", el acosador de la Presidenta Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

Alejandro Correa Gómez es localizado
2

La Fiscalía de Michoacán reporta con vida al exalcalde desaparecido de Zinapécuaro

3

Salud instala un Mega Centro de Vacunación en CU: ¿Cuáles vacunas te puedes poner?

La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
4

#PuntosYComas ¬ Ley nueva contra la extorsión sancionará 35 tipos de este delito

Dante Delgado
5

Dante Delgado reaparece en informe de Lemus y confirma que MC irá solo rumbo a 2030

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
6

ENSAYO ¬ Mamdani da un respiro a la izquierda mundial frente al avance de los ultras

“El Mencho”, “El Chayo”
7

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
8

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México; hoy el Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona "non grata".
9

Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

María Dolores González Saravia.
10

González Saravia rinde protesta al frente de la CDH-CdMx: plantea "apuesta colectiva"

Jeanine Áñez sale de prisión.
11

Jeanine Áñez es absuelta por golpe de Estado en Bolivia y sale de prisión tras 4 años

12

ENTREVISTA ¬ Son machistas quienes ven montaje en el acoso a la Presidenta: Citlalli