"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

La Secretaría de las Mujeres condenó la violencia de género del "El Padre Pistolas" en contra de la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, se manifestó el jueves en contra de la violencia de género del sacerdote Alfredo Gallegos, también conocido como “El Padre Pistolas”, en contra de la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennisse García Muñoz Ledo, pues afirmó que le "va a partir la madre" a la Edil por impulsar el proyecto del Acueducto Solís-León.

En un mensaje en su cuenta de X, la Secretaria mostró su solidaridad con la Gobernadora Libia Dennisse García y expresó que "ninguna mujer debe ser amenazada, ni física, ni verbalmente; como sociedad debemos condenar todo tipo de violencia".

"Si queremos provocar un verdadero cambio cultural, la conversación y la discusión pública debe darse sin machismo, sin racismo y sin clasismo", agregó la titular de la Secretaría de las Mujeres.

Ninguna mujer debe ser amenazada, ni física, ni verbalmente; como sociedad debemos condenar todo tipo de violencia. Si queremos provocar un verdadero cambio cultural, la conversación y la discusión pública debe darse sin machismo, sin racismo y sin clasismo. Mi solidaridad con… — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 7, 2025

El caso al que hizo referencia Citlalli Hernández se difundió ampliamente en redes sociales, donde circuló un video en el que el padre Alfredo Gallegos aseguró que con el proyecto del Acueducto Solís-León quieren "matar de hambre" a Guanajuato. "Con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato. Le damos de comer a todo pinche México", aseguró durante una homilía realizada el pasado 2 de noviembre.

“Esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste, nos levantamos en armas. Yo le voy a partir de su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos”, lanzó.

Por su parte, la Gobernadora Libia Dennisse García condenó la violencia que “ese personaje” ejerció en su contra, según manifestó en una en entrevista colectiva el 6 de noviembre. “Cuando ha habido necesidad he alzado la voz y presentado las denuncias, pero en este caso ni siquiera vale la pena hacer caso a una persona que se refiere a mí de esa manera”, dijo.

“Es lamentable y es condenable, pero no perderé mi tiempo en ello, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres”, agregó.

“Lo condeno públicamente porque ninguna mujer con cargo o sin cargo, debemos de ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza", subrayó la Edil en la misma conversación con los medios.