Marcos Segundo, de 81 años: la víctima 24 por el incendio en el Waldo’s de Hermosillo

Marcos Segundo, un hombre de 81 años de edad, es la víctima número 24 del incendio en la tienda Waldo’s, en Hermosillo, Sonora, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó el jueves el fallecimiento Marcos Segundo, de 81 años años de edad, la víctima número 24 debido a la explosión ocurrida en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre.

Luego de permanecer seis días hospitalizado por sufrir quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo, Marcos Segundo murió durante la tarde del jueves cuando estaba internado en terapia intensiva en la Clínica del Noroeste, situación por la que el Gobernador Alfonso Durazo envió sus condolencias a la familia del hombre de la tercera edad.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco (…) Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad”, escribió el Edil en su cuenta de X.

El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora presentó los avances de la investigación sobre el incendio que, presuntamente, se originó por la falla de un transformador eléctrico dentro del establecimiento, lo que originó la rápida propagación del fuego y la acumulación de humo tóxico que dificultó la salida de clientes y trabajadores.

Entre las 24 personas fallecidas por el incendio hay dos niñas, cuatro niños, 12 mujeres (una de ellas embarazada) y seis hombres. Cuatro mujeres murieron junto con sus hijos, mientras que 15 personas más resultaron lesionadas y tres mujeres resultaron con heridas graves, quienes responden a los nombres de Gloria, Dana y María Isabel, la última de ellas fue trasladada a Phoenix, Arizona, para recibir atención médica especializada.

Respecto a los decesos por la explosión, las autoridades de salud indicaron que las principales causas fueron la inhalación de gases tóxicos, lo que permitió a los peritos identificar la identidad de las víctimas, mediante análisis realizados en el lugar de los hechos y en los laboratorios forenses.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que aún continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y esclarecer si existieron fallas en las medidas de seguridad o en los protocolos de emergencia del establecimiento. También se revisará el funcionamiento del transformador eléctrico y la respuesta del personal ante la emergencia.

La institución precisó que, hasta el momento, se coordina con Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar peritajes técnicos que permitan establecer responsabilidades, así como verificar si el inmueble contaba con rutas de evacuación y extintores en condiciones adecuadas.