Una Jueza niega cambio de medida cautelar a Doña Carlota; permanecerá en prisión

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Doña Carlota, la mujer de la tercera edad señalada por el homicidio de dos personas, quienes presuntamente invadieron su propiedad en abril pasado, permanecerá presa en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, luego de que una Jueza negara modificar la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria.

Durante la audiencia de ayer, que se prolongó por más de seis horas, se le negó el beneficio porque la Juzgadora argumentó el riesgo de que pudiese evadirse de la justicia. La defensa de la imputada había presentado más de 70 evidencias para demostrar que la sexagenaria se encuentra en mal estado de salud.

Sin embargo, la Jueza en turno sostuvo que no se cumplían las condiciones necesarias para el arraigo domiciliario, pues uno de los solicitantes —presunto hijo de la mujer— no pudo comprobar su vínculo familiar con Carlota.

Al salir de la audiencia, Arturo Santana Alfaro, uno de los hijos de la mujer, lamentó la decisión de la juzgadora y opinó que se ha generado una cortina de humo en contra de su familia.

El pasado 5 de abril, una Jueza del Estado de México (edonex) ordenó prisión preventiva para Carlota “N”, de 74 años, y sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N”, por su presunta participación en el asesinato de dos personas en Chalco.

Los tres fueron imputados por el homicidio de Esaú, de 51 años, y Justin, de 19, quienes habrían ocupado la vivienda de Mariana “N”. Además, enfrentan cargos por intento de homicidio contra un menor.

De acuerdo con las autoridades, Mariana “N” confrontó a los ocupantes del inmueble y ordenó a su madre que disparara. También pidió a su hermano que atacara al menor de edad presente.

En todo el 2024, se registraron cuatro mil 936 casos de despojo en el Edomex, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta en un lustro y un promedio de 13.5 despojos diarios.

México, en general, reportó 28 mil 364 casos de despojo en 2024, es decir, 77.7 casos diarios. El delito disminuyó ligeramente con respecto a 2023, pero en el caso del Edomex, sólo ha aumentado.