Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos bilaterales

La visita de Emmanuel Macron es la primera de un Presidente francés a México en los últimos 11 años.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, arribó la madrugada de este viernes a México para un encuentro oficial con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Su llegada marca el inicio de una jornada diplomática centrada en la cooperación entre ambos países.

Alrededor de las 00:50 horas, el mandatario francés aterrizó junto con su comitiva en la Base Aérea Militar No. 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En el lugar fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en representación del Gobierno de México.

La mandataria federal informó que durante la reunión bilateral uno de los temas principales será la creación de una comisión especial destinada a recuperar los códices Azcatitlan y Borbónicus. Estos documentos contienen relatos sobre la fundación de México-Tenochtitlan y la historia del pueblo mexica.

📸 El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), y a su comitiva, quienes arribaron a las 00:50 hrs. a nuestro país. El presidente Macron realiza una visita oficial a nuestro país y sostendrá una…

Asimismo, explicó que esta iniciativa busca establecer un diálogo formal con el Gobierno francés para facilitar el retorno de dichos manuscritos históricos a México. Señaló que se trata de piezas de gran relevancia cultural que forman parte del patrimonio nacional.

Sheinbaum precisó que el encuentro con Macron integra una agenda cultural, científica y económica, por lo que el propósito de la visita es fortalecer los vínculos bilaterales y ampliar la cooperación en diversas áreas estratégicas entre Francia y México.