Sheinbaum y Macron pactan exhibir códices Azcatitlán y Boturini en México y Francia

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 7:52 am

Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum

Emmanuel Macron y Claudia Sheinbaum acordaron profundizar la relación entre ambas naciones en materia cultural, científica, derechos de las mujeres y económica rumbo a los 200 años de relación bilateral. 

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente francés Emmanuel Macron, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron este viernes una reunión bilateral en la que profundizaron la relación de México y Francia, así como el intercambio de los códices Azcatitlán y Boturini con motivo del bicentenario de ambas naciones.

Durante el encuentro, los mandatarios pactaron una serie de acuerdos en materia científica, cultural, de derechos de las mujeres e incluso de intercambio de estudiantes. Además, anunciaron la renovación del acuerdo comercial que ambos países mantienen para el próximo año.

