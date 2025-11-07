VIDEO ¬ ¡Qué música más linda! Hoy hubo bandas infantiles en “la mañanera”. ¿Por qué?

La Secretaría de Cultura anunció la Feria “Voces Vivas 2025”, que reunirá a comunidades indígenas con música, arte y lenguas originarias.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció este viernes la realización de la Feria de Culturas Comunitarias 2025 “Voces Vivas”, la cual busca destacar la diversidad cultural y lingüística del país a través de actividades artísticas y comunitarias. El evento se llevará a cabo el 22 de noviembre en la plancha del Zócalo capitalino.

Como parte del anuncio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en la conferencia matutina a la Orquesta Monumental Pilares, considerada uno de los proyectos comunitarios más grandes del mundo. Este ensamble tiene como propósito impulsar la formación musical, promover la convivencia y fortalecer la identidad cultural entre las nuevas generaciones.

Previo a la presentación, una joven participante tomó la palabra para compartir un mensaje sobre su lengua náhuatl. “Venimos a hablarles de nuestra lengua materna, que es el náhuatl, y cada vez que la usamos lo hacemos con el corazón de nuestros abuelos y padres”, expresó antes de interpretar una canción en esa lengua como muestra del valor y la vigencia de las tradiciones indígenas.

Tras la presentación musical, algunos de los niños y adolescentes participantes compartieron mensajes sobre la importancia de preservar las lenguas originarias. Con orgullo, expresaron que cada interpretación representa un vínculo con sus raíces y una forma de mantener viva la herencia de sus comunidades.

“Esta lengua es la más importante entre todas y todos nosotros queremos que siga viva. Los invitamos a continuar preservando y cuidando nuestra lengua”, señaló antes de concluir su participación.

Curiel de Icaza indicó que la Feria de Culturas Comunitarias 2025 integrará expresiones representativas de todas las regiones indígenas de México, así como de muestras gastronómicas, presentaciones musicales y exposiciones artesanales que reflejan la riqueza cultural de las comunidades participantes en el evento.

Además, la Secretaria destacó que estos avances han sido posibles gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con quien se trabaja para preservar y promover las lenguas originarias. Mencionó que, gracias a este trabajo conjunto, se ha registrado un incremento del 65 por ciento en la participación de niñas, niños y jóvenes.

Curiel de Icaza también explicó que, junto con el INPI, se crearon los “Cuícalis” o “casas de canto”, espacios destinados a la enseñanza, la creación artística y la transmisión de saberes ancestrales. Con ello, precisó que estos lugares, considerados centros de conocimiento y ofrenda sagrada, han permitido trabajar con más de cinco mil niños en diferentes estados del país.

Asimismo, adelantó que el proyecto cultural se extenderá a diversas entidades de la República en los próximos años, con el propósito de ampliar su alcance y fortalecer el trabajo comunitario desde las regiones. “Este año, el evento se estará pasando a distintos estados, el próximo año estaremos en otro estado”, informó la Secretaria.