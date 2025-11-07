VIDEO ¬ ¡Qué música más linda! Hoy hubo bandas infantiles en “la mañanera”. ¿Por qué?

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 12:09 pm

La Secretaría de Cultura anunció la Feria “Voces Vivas 2025”, que reunirá a comunidades indígenas con música, arte y lenguas originarias.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Museos del INAH cierran por escasez de seguridad; se evaluará situación, dice Cultura

¿Qué hacer? Juan Gabriel, libros y Giselle este fin de semana en la Ciudad de México

El Museo Nacional de Antropología es galardonado con el Premio Princesa de Asturias

La Secretaría de Cultura anunció la Feria “Voces Vivas 2025”, que reunirá a comunidades indígenas con música, arte y lenguas originarias.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció este viernes la realización de la Feria de Culturas Comunitarias 2025 “Voces Vivas”, la cual busca destacar la diversidad cultural y lingüística del país a través de actividades artísticas y comunitarias. El evento se llevará a cabo el 22 de noviembre en la plancha del Zócalo capitalino.

Como parte del anuncio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en la conferencia matutina a la Orquesta Monumental Pilares, considerada uno de los proyectos comunitarios más grandes del mundo. Este ensamble tiene como propósito impulsar la formación musical, promover la convivencia y fortalecer la identidad cultural entre las nuevas generaciones.

Previo a la presentación, una joven participante tomó la palabra para compartir un mensaje sobre su lengua náhuatl. “Venimos a hablarles de nuestra lengua materna, que es el náhuatl, y cada vez que la usamos lo hacemos con el corazón de nuestros abuelos y padres”, expresó antes de interpretar una canción en esa lengua como muestra del valor y la vigencia de las tradiciones indígenas.

Tras la presentación musical, algunos de los niños y adolescentes participantes compartieron mensajes sobre la importancia de preservar las lenguas originarias. Con orgullo, expresaron que cada interpretación representa un vínculo con sus raíces y una forma de mantener viva la herencia de sus comunidades.

“Esta lengua es la más importante entre todas y todos nosotros queremos que siga viva. Los invitamos a continuar preservando y cuidando nuestra lengua”, señaló antes de concluir su participación.

Curiel de Icaza indicó que la Feria de Culturas Comunitarias 2025 integrará expresiones representativas de todas las regiones indígenas de México, así como de muestras gastronómicas, presentaciones musicales y exposiciones artesanales que reflejan la riqueza cultural de las comunidades participantes en el evento.

Además, la Secretaria destacó que estos avances han sido posibles gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con quien se trabaja para preservar y promover las lenguas originarias. Mencionó que, gracias a este trabajo conjunto, se ha registrado un incremento del 65 por ciento en la participación de niñas, niños y jóvenes.

Curiel de Icaza también explicó que, junto con el INPI, se crearon los “Cuícalis” o “casas de canto”, espacios destinados a la enseñanza, la creación artística y la transmisión de saberes ancestrales. Con ello, precisó que estos lugares, considerados centros de conocimiento y ofrenda sagrada, han permitido trabajar con más de cinco mil niños en diferentes estados del país.

Asimismo, adelantó que el proyecto cultural se extenderá a diversas entidades de la República en los próximos años, con el propósito de ampliar su alcance y fortalecer el trabajo comunitario desde las regiones. “Este año, el evento se estará pasando a distintos estados, el próximo año estaremos en otro estado”, informó la Secretaria.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
1

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
2

Irán quería matar a la Embajadora de Israel en México pero se frenó el complot: EU

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
3

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Más allá de Carlos Manzo.
4

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Uriel "N", acosador de Claudia Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte
5

Uriel "N", el acosador de la Presidenta Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

6

Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos bilaterales

“El Mencho”, “El Chayo”
7

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

Roger Waters, músico, compositor y activista de Pink Floyd
8

Roger Waters felicita a Claudia Sheinbaum por brindar asilo político a Betssy Chávez

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México; hoy el Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona "non grata".
9

Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

Juez negó petición a Doña Carlota; permanecerá en prisión.
10

Una Jueza niega cambio de medida cautelar a Doña Carlota; permanecerá en prisión

Sheinbaum
11

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán confirmó que el asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años; dijo que en el homicidio participaron más de dos personas.
12

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

María Corina Machado dio a conocer un "programa masivo de privatización", el cual incluye ofrecer al mercado extranjero los recursos naturales de Venezuela.
13

Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
14

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

Ante el hecho de que de nuevo vuelve a tratar de impugnarse la consigna de “abrazos, no balazos”, vale la pena ahondar en su origen.
15

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
1

Irán quería matar a la Embajadora de Israel en México pero se frenó el complot: EU

Sheinbaum reitera atención a la causas y atención a jóvenes tras asesinato de Carlos Manzo
2

"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia

Juez negó petición a Doña Carlota; permanecerá en prisión.
3

Una Jueza niega cambio de medida cautelar a Doña Carlota; permanecerá en prisión

4

Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos bilaterales

Agenda de este fin de semana
5

¿Qué hacer? Juan Gabriel, libros y Giselle este fin de semana en la Ciudad de México

Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe
6

Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe y deja tres personas fallecidas

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
7

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

Roger Waters, músico, compositor y activista de Pink Floyd
8

Roger Waters felicita a Claudia Sheinbaum por brindar asilo político a Betssy Chávez

Más allá de Carlos Manzo.
9

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Uriel "N", acosador de Claudia Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte
10

Uriel "N", el acosador de la Presidenta Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

Alejandro Correa Gómez es localizado
11

La Fiscalía de Michoacán reporta con vida al exalcalde desaparecido de Zinapécuaro

12

Salud instala un Mega Centro de Vacunación en CU: ¿Cuáles vacunas te puedes poner?