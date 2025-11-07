Irán quería matar a la Embajadora de Israel en México pero se frenó el complot: EU

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el plan para acabar con la vida de la diplomática, Einat Kranz Neiger, estuvo activo durante la primera mitad de 2025.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habría conspirado para asesinar a la Embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, a partir de finales del año pasado, pero el esfuerzo fue frenado, aseguró un funcionario estadounidense este viernes a Reuters.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actual", declaró un funcionario, de identidad reservada, a Reuters.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el plan para acabar con la vida de la diplomática, Einat Kranz Neiger, estuvo activo durante la primera mitad de 2025. "Esto no es más que el último de una larga historia de planes de ataque letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que discrepe con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní", añadió.