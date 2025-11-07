ENTREVISTA ¬ Los videojuegos son el octavo arte, pero son muy adictivos: Erik Huesca

"Sí es un arte, pero un arte muy adictivo, tan adictivo que la Organización Mundial de la Salud salud, ya tipificó el trastorno", enfatizó Erik Huesca al hablar de su libro Ready? Go!

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Erik Huesca, físico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en inteligencia artificial por la Universidad de California, advirtió que a pesar de ser considerados como un arte, los videojuegos pueden causar adicción.

"Para mí es el octavo arte y su gran diferencia frente a los otros es que es un arte interactivo. Es donde el espectador es participante. Y tiene ciertas características que es lo que justamente lo hace adictivo", dijo el experto en entrevista con SinEmbargo al hablar de su libro Ready? Go!

Huesca comparó la adicción a los videojuegos con otras como la del tabaco, el alcohol y drogas como el fentanilo. "Claro que esos llegan todos cuchos a la sala de emergencia y nos altera así, pero 240 millones de personas que se aíslan y que son adictos al videojuego. No es un mal menor", enfatizó.

"Sí es un arte, pero un arte muy adictivo, tan adictivo que la Organización Mundial de la Salud salud, ya tipificó el trastorno, le llaman de videojuegos como una adicción. Como una adicción similar a la del consumo de drogas o similar a los juegos de azar por las recompensas que da. Y el número no es menor", agregó.

En este sentido, subrayó que existen dos juegos, en específico, de los que se tiene registro que están causando adicción, Roblox y Minecraft, pese a que, dijo, "parecen para niños muy sutiles". "Recordemos que nuestra población 78 8 millones aproximadamente videojuegan, de los cuales aproximadamente como 50 millones son menores de 18 años", detalló.

"Hay dos juegos graves que sí me gusta alertar siempre en mis pláticas porque parecen los más ingenuos, Roblox y Minecraft. Estos son adictivos y hay incluso demandas de asociaciones de padres familias, al menos en Estados Unidos, en San Francisco, contra Microsoft y Minecraft por la adicción que causan", sostuvo.

El escritor recordó que en un inicio los juegos de video estaban pensados para reunir a una comunidad entorno a una partida, objetivo que actualmente está muy lejos de cumplirse, ya que ahora estos dispositivos digitales han hecho todo lo contrario: aislar a los que hacen uso de ellos.

"Los videojuegos al principio eran pensados como una idea de comunidad física, no esta comunidad que ahora existe muy grande, pero a distancia. Antes te echabas la reta, ahí te pasas el control y no, ya perdiste, ahora voy yo y era un poco esa idea. Esto lleva el mismo camino que todos los entretenimientos que se han creado en el capitalismo desde el siglo XIX", destacó.

Ready? Go! es un libro que aborda el colonialismo digital a través de los juegos de video, actividad que ya está tipificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una adicción que suma 230 millones de adictos, de un total de 3 200 millones de jugadores.